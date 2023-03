A 2022-es évi személyi jövedelem bevallásának határideje március végén jár le, eddig a határidőig kell az adót is befizetni. Mindezt megtehetjük otthonról is, ehhez azonban elektronikus kommunikáció létesítésére van szükség az adóhivatallal. Az adózók számára az adóhivatal február közepétől lehetővé tette a bankkártyával történő adóbefizetést is, tájékoztatott Martina Rybanská, a Pénzügyi Igazgatóság szóvivője.

Idén nem változtak az adóbevallás benyújtására vonatkozó határidők. A fizikai személyek jövedelemadó-bevallását minden adóalanynak be kell nyújtania, amennyiben tavaly az adóköteles bevételei meghaladták a 2289,63 eurót, vagy ha adóveszteséget mutatott ki.

Ezek közé a bevételek közé tartozik minden adóköteles jövedelem, a külföldről származó is, amennyiben az adóalany szlovák adórezidensnek számít (Szlovákiában állandó lakóhellyel rendelkezik, és általában itt is tartózkodik, vagy ha nincs is itt állandó lakóhelye, legalább 183 napot Szlovákiában tölt).

Amennyiben az adózó nem tudja betartani a törvényes határidőt, bejelentheti az adóhivatalnak kötelezettsége teljesítésének három hónappal történő elhalasztását, illetve külföldről származó jövedelmek esetében hat hónappal történő meghosszabbítási szándékát.

A jövedelemadó-bevallási határidő meghosszabbításáról szóló értesítésre idén új nyomtatvány szolgál, mely megtalálható a Pénzügyi Igazgatóság portálján. Idén ez a bejelentés nem küldhető a podnety@financnasprava.sk elektronikus postacímre.

A határidő meghosszabbítására vonatkozó értesítést az adóalanynak legkésőbb március 31-ig kell eljuttatnia a területileg illetékes adóhivatalba. A kötelezően elektronikus úton kommunikáló ügyfelek ezt is elektronikusan juttatják el a Pénzügyi Igazgatóság portálján keresztül.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)