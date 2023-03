Mint arról korábban tájékoztattunk, tegnap Érsekújvárba, majd Ógyallára látogatott a szlovák államfő, Zuzana Čaputová. Munkalátogatásán a déli régió 27 polgármesterével, köztük Farkas Ivánnal is találkozott, akit arról kérdeztünk, milyen felvetések, gondok merültek fel a közel egyórás találkozó során.

A köztársasági elnök tegnapi első tanácskozására az érsekújvári császári-királyi lovardában került sor, ahol a vendégeket Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere köszöntötte. A járás 64 polgármestere közül csak néhányan vettek részt a találkozón, köztük Farkas Iván, Muzsla polgármestere (Szövetség). Mint arról beszámolt közösségi oldalán is, a Szlovákiai Városok és Falvak Érsekújvári Járási Társulásának vezetői múlt héten kérték fel, hogy az elnök látogatására készítsen elő egy felvezető, vitaindító értékelést, amelyet a találkozás előkészítéseként elküldtek az elnök kabinetjének.

Mint mondta, a tegnapi találkozón nem politizáltak, kizárólag gyakorlati, szakmai szempontból vizsgált kérdések merültek fel, és főként az önkormányzatok helyzete került górcső alá. „Mindezek mellett az elnököt nagyon foglalkoztatta a polgárok, a lakosság helyzete – erről részletesen tájékoztattuk őt nagyvárosi, járási székhelyi, kisvárosi és községi szinten egyaránt” – fogalmazott Farkas Iván lapunknak, aki szerint az államfőt rendkívül érdekelte a családok sorsa a jelenlegi magas infláció sújtotta, nehéz gazdasági helyzetben.

„Emberi sorsokról, családi tragédiákról is beszámoltunk neki, hiszen a kétségbeesett lakosok személyesen keresik fel az önkormányzatokat a gondjaikkal” – jegyezte meg.

A polgármesterek rámutattak arra is, hogy nem javasolják a centralizáló közigazgatási reform végrehajtását, amely a kisebb falvak, városok összevonásával járna, inkább a pénzügyi források igazságosabb elosztását tartanák kívánatosnak. Farkas Iván hozzátette, arról is beszéltek, hogy a kormány nem tekinti partnerének az önkormányzatokat, nincs köztük konstruktív együttműködés, ezért a köztársasági elnök közbenjárását, segítségét kérték. Čaputová azt felelte, eddig is megvétózott minden olyan törvényjavaslatot, amely véleménye szerint hátrányosan érintette az önkormányzatokat.

„Én személyesen a déli régió infrastrukturális helyzetét vázoltam fel neki, rámutatva, hogy az ország déli egyharmadában nagyon rossz a helyzet, a korszerű közlekedési infrastruktúra rendkívül gyér. Kitértünk a gyorsforgalmi utakra, a vasútvonalakra, hozzátéve, ezen a területen óriási a diszkrimináció az országban” – húzta alá Farkas Iván.

Az elnök megköszönve az információkat úgy fogalmazott, eddig nem volt ennyire részletes rálátása erre a problémára. Muzsla polgármestere az önkormányzati információkkal kapcsolatban kifejezetten úgy tapasztalta, szakmailag felkészült, jó csapattal dolgozik az államfő, aki „többé-kevésbé képben van”, ám még így is rengeteg új ismerettel gazdagodott, ezt személyesen vallotta meg nekik. „Mi nemcsak panaszkodtunk, de a lehetséges megoldásokat is felvázoltuk” – szögezte le Farkas Iván.

A korábban elküldött vitaindító iratokról úgy fogalmazott, egy általános, az egész Érsekújvári járásra kitekintő pénzügyi helyzetet részletező értékelést küldtek, amely eléggé lesújtó képet mutat.

Čaputová ennek kapcsán meg is jegyezte, nem tudta, hogy ennyire rossz a helyzet.

A városok és községek polgármesterei szerint a legfontosabb az önkormányzatok bevételének növelése, amely a pénzügyminisztérium intézkedései által jelentősen csökkent. Hangsúlyozták, hogy legalább hat éve tartó, ám egyre erősödő az a tendencia, hogy az önkormányzatokra ruháznak át egyre több állami hatáskört, mindezt kellő pénzügyi fedezet nélkül. Bírálták a kormány elégtelen és későn reagáló intézkedéseit az infláció, az elszabadult energia- és építőanyagárak kapcsán. Elmondták, hogy az önkormányzatok a tartalékaikat élik fel, ezért nem maradnak források a beruházásokra.

Csökkenteniük kell, egyes helyeken pedig fel is függesztik az önkormányzati szolgáltatásokat a rossz anyagi helyzet miatt. Az önkormányzatokat sújtja az is, hogy nem gazdálkodhatnak deficittel, míg a szlovák kormány megalakulása óta minden évben hiányt mutatott fel. A munkatalálkozó során megoldásokat is felvázoltak a polgármesterek; ezek legfontosabb eleme a kiegyensúlyozott, igazságos közigazgatási finanszírozás biztosítása.

A gazdaság, a regionális fejlesztés, közlekedési infrastruktúra, ipar és vállalkozások témájában írt értékelés pedig kizárólag a párkányi régióra fókuszált, számolt be továbbá Farkas. Részletesen beszámolt az államfőnek arról, hogy a régió lakosai az esztergomi, dorogi, csolnoki ipari parkban dolgoznak, vagy a mindössze 45 kilométerre lévő Budapesten. Párkányban jelenleg a szezonális idegenforgalom mellett csupán három nagyobb munkáltató van, amelyek összesen alig hatszáz alkalmazottat foglalkoztatnak. „Őszintén megmondtam neki, hogy az emberek többsége Magyarországon dolgozik, hogy tudjon erről a köztársasági elnök” – fogalmazott, rámutatva egyben arra is, hogy a régió lakosaira vetítve a vállalkozók száma az egyik legalacsonyabb az országban.

A helyzet javítására négy pontból álló megoldási javaslatcsomagot vázolt fel az elnök és munkatársai előtt, amelynek sarokkövei az esztergomi és a párkányi természetes régió összekapcsolása, az infrastruktúra kiépítése

– számolt be Farkas Iván, aki egyúttal Nyitra megyei képviselő is a Szövetség színeiben.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)