A Komáromi Református Egyházközség két presbitere, Gál Lóránt és Langschadl Mátyás, kicsit a hobbijuknak is élve, többrészes gyülekezeti podcast-sorozatot készítenek el március végéig, melyek során életútinterjúkban faggatják gyülekezetük idősebb tagjait. „Az elmesélt élettörténetek rámutatnak a hit erejére, tanulsággal szolgálnak és erőt lehet belőlük meríteni” – vallják a készítők, akiket az ötletről, a kivitelezésről és a tapasztalataikról is kérdeztünk, mivel portálunkon is elérhetőek lesznek ezek a beszélgetések.

***

Megmutatni a bizonyságtevő embereket

„Olyan bizonyságtevő emberekkel beszélgetünk, akiknek van mondanivalójuk, akiknek az életútja izgalmas és érdekes. Többnyire az otthonaikban keressük fel őket a mozgó stúdiónkkal és beszélgetünk velük mindenről, ami nem véka alá való – ezért is lett ez a bibliai idézet a sorozat címe” – kezdi a podcast bemutatását Gál Lóránt, utalva Jézus szavaira, miszerint gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényeskedjék mindazoknak, akik a házban vannak. „Nem eltakarni akarjuk ezeket a bizonyságtevő embereket, hanem épp ellenkezőleg, megmutatni őket” – fogalmaz a presbiter.

„Tanulságos történetek ezek, amelyek minden jóérzésű embert megrendítenek, elgondolkodtatnak, esetleg erőt is tudnak belőle meríteni” – teszi hozzá Langschadl Mátyás. Az ötlet megszületésekor mindkettőjük meggyőződése volt, s mára már meg is tapasztalhatták, hogy valóban olyan emberekkel beszélgetnek, olyan életutakat ismernek meg, akik és amelyek számot tarthatnak a gyülekezetük, de a széles nyilvánosság érdeklődésére is. A Komáromi Református Egyházközség presbitériuma mellett működő médiabizottság tagjaiként feladatuk, hogy a számos, színes gyülekezeti alkalmat, rendezvényt megjelenítsék. Mivel a podcast műfaját mindketten kedvelik, affinitásuk is van hozzá, ezért gondolták úgy, hogy egy ilyen podcast-sorozattal az egyházközség közösségi oldalát is felpezsdíthetnék.

***

Olyan életutak ezek, amelyeket megéri megosztani az emberekkel

„Szintén gyülekezeti tagunk, a Tandemben dolgozó Molnár Éva tapasztalt pályázatíró segítségével tavaly pályáztunk felvevőkészülék megvásárlására a Kisebbségi Kulturális Alapnál. Ennek a támogatásnak köszönhetően tudtuk bebiztosítani a mikrofonokat, a kábelezést és az utómunkához szükséges laptopot is. A gyülekezet biztosította az önrészt és azokat az anyagi feltételeket, amire még szükségünk volt. Egy kisebb mozgó stúdiót hoztunk létre, amivel el tudunk menni a riportalanyainkhoz” – számolt be a részletekről Lóránt, hozzátéve, a pályázat értelmében március végéig kell elkészülniük a többrészes sorozattal.

A többéves újságírói tapasztalattal rendelkező Langschadl Mátyás és Gál Lóránt közösen vezetik ezeket a beszélgetéseket, ahogy az utómunkálatokat, így a vágást is együtt végzik munkájuk mellett, szabadidejükben. „Beszéltetjük őket a múltról, gyermekkorukról és arról, hogyan kapcsolódnak a komáromi gyülekezethez. Van köztük ismertebb személy, de a szélesebb nyilvánosság előtt kevésbé ismert nevek is” – magyarázta Mátyás. Az egyik ismertebb interjúalanyuk Fazekas László emeritus püspök, de a néhai főgondnokot, Fekete Vincét is sokan ismerhetik. „Ugyanakkor azok az idősebb gyülekezeti tagok, akiket a szélesebb közönség nem ismer, szintén olyan élettapasztalattal rendelkeznek, melyet érdemes megosztani az emberekkel” – vélekedett.

***

Fő üzenete: a példamutatás, a hit és a vallásosság összetartó ereje

Az eddigi tapasztalataikról szólva mindketten azt hangsúlyozták, áldás számukra ez a lehetőség. „Egyrészt azért, mert módomban áll egészen közelről megismerni olyan gyülekezeti tagokat, akikkel ezen lehetőség nélkül talán sosem kerültem volna ilyen közeli kapcsolatba. Érzem a beszélgetések alkalmával, hogy milyen nagyszerű, személyes köteléket lehet kialakítani a riportalanyokkal, akik az esetek jelentős részében otthonukban látnak vendégül, az életterükbe fogadnak be minket. Az a jó tapasztalatunk van, hogy sok esetben megrendítő őszinteséggel és nyíltsággal beszélnek az életükről, amelyek valóban minden hallgató számára érdekes fordulatokat, életeseményeket tartalmaznak” – jegyezte meg Langschadl Mátyás.

Hozzáteszi, mivel ez egy gyülekezeti podcast, arra koncentrálnak – nem megkerülve az élet nehézségeit, árnyoldalait, persze a boldog és a jó pillanatokat sem –, hogy a végén mindig pozitív kicsengése legyen az elhangzottaknak, hogy a példamutatás, a hit és a vallásosság összetartó ereje domináljon, ez legyen a podcastok fő üzenete.

***

Az interjúalanyok által megszólal a történelem

Gál Lóránt leszögezte, régóta tagja a komáromi református gyülekezetnek, ám ezeknek a beszélgetéseknek köszönhetően értette meg az ismerni és megismerni különbségét. „Gyerekkorom óta ismerem ezeket az embereket. Ezeknek a beszélgetéseknek az alkalmával döbbenek rá arra, mennyi mindent éltek át ezek az emberek, amiről sejtelmem sem lehetett. Megnyílnak nekünk és nemcsak a fizikai, de a lelki belső szobájukba is beengednek minket. Mesélnek arról, hogyan kerültek kapcsolatba a gyülekezettel, Istennel és ebből jön maga az bizonyságtétel – csodálatos dolog és nagyon hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom” – fogalmazott Lóránt.

„Felemelő, hogy mennyire őszintén, nyíltan tudunk beszélgetni velük, rendkívül hálásak vagyunk ezért az interjúalanyoknak” – tette hozzá Mátyás is.

Nem tagadják, többször is előfordult már, hogy könnyfakasztó, szívszorító történetekkel találkoztak, és némelyik kitörölhetetlenül megmaradt bennük. Hatvan év feletti emberek mesélnek, néha nagyon megrendítő, szomorú gyermekkorukról. Van köztük, aki nagyon rossz családi környezetben nőtt fel, távol Csehországban, majd hazakerült az édesapjához Komáromba. Van, aki a háború utáni években Pozsonyban cseperedett fel és járt iskolába, amikor még nem lehetett magyarul tanulni. Van olyan megszólaló, akinek az édesapját a születése előtt a frontra vitték, ahol életét vesztette, ezért soha nem ismerhette, soha nem ölelhette meg – édesanyja egyedül nevelte fel a háború utáni nehéz években. Az interjúalanyok között akad olyan is, akinek gyerekkorában az édesapját, ezáltal a családot is ellehetetlenítette a kommunista párt, mégis úgy élte meg, hogy erre büszkének kell lenni és egy életre megtanulta, milyen az elvszerű kiállás – mesélik, szinte egymás szavába vágva. Ahogy Mátyás fogalmaz: „egyszerűen megszólal a történelem”.

***

Márciusban már indul a sorozat

A podcastok rövidesen, még március folyamán az összes ingyenesen elérhető podcast-alkalmazásban elérhetőek lesznek a gyülekezet weboldalán és a Révkomáromi Református Egyházközség közösségi oldalán, illetve nálunk, a Felvidék.ma oldalán is.

„Bízunk benne, hogy a Felvidék.mának köszönhetően szélesebb körben is elterjedhet és eljuthat az olvasókhoz, hallgatókhoz” – jegyezte meg Langschadl Mátyás.

Hideghéthy Andreát, a portálunkat működtető Szövetség a Közös Célokért igazgatóját is megkérdeztük, miért tartja fontosnak, hogy hasábjainkon is elérhetőek legyenek ezek az életútinterjú podcastok. „A Felvidék.ma folyamatosan gyarapodó olvasói közönsége a Hitélet rovat indulása óta nagy érdeklődéssel fordul a keresztény-keresztyén tartalmaink felé. Számos alkalommal lehettünk tanúi annak, hogy a legolvasottabb cikkeink közé is bekerültek ezek a tartalmak” – húzta alá. „A közösségi médiában a Felvidék második legkedveltebb portáljának felelős kiadójaként úgy gondolom, hogy ezek az eredmények azt mutatják, van igény és érdeklődés a vallási témák iránt” – jegyezte meg, hozzátéve, a kor szelleméhez igazodva örömmel tesznek eleget annak a felkérésnek, hogy portálunkon is helyet biztosítsanak a NEM VÉKA ALÁ VALÓ című egyházi podcast-sorozatnak. Ezzel is lehetőséget biztosítva olvasóinknak arra, hogy meghallgathassák ezeket a beszélgetéseket.

(Szalai Erika)