Észak-Komáromban a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának ünnepélyes megnyitója a Szózat közös eléneklésével vette kezdetét ma délelőtt a Selye János Egyetem Konferenciatermében. Ahogy korábban megírtuk, a Felvidéken rendezik az első határon túli OTDK gazdasági szekcióját.

Három napig Komárom ad otthont, illetve a városban székelő Selye János Egyetem (SJE) látja vendégül a közgazdaságtudományok jelenlegi és jövőbeni szaktekintélyeit a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) keretén belül. A nagyszabású eseményen 650 hallgató és megközelítőleg 200 oktató vesz részt ezen a hétvégén.

A hallgatók 72 tematikus területen versenyeznek; többek között az ágazati gazdaságtan, humánerőforrás, termelésszolgáltatás, marketing, turizmus, világgazdaság tagozatokon. A dolgozatokat elbíráló zsűri a Kárpát-medence 35 különböző felsőoktatási intézményéből érkezett a Komáromban megrendezésre kerülő OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójára.

Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke köszöntőjében hangsúlyozva bátorította a résztvevőket, a zsűri nem arra kíváncsi, amit nem tudnak, hanem arra, amit tudnak. Beszélt az 1951 óta kétévente megrendezésre kerülő OTDK több évtizedes múltjáról, felépítéséről. Elmondta, a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amit az Országos Tudományos Diákköri Tanács 16 tudományterületi szekcióban bonyolít le magyarországi és határon túli felsőoktatási intézményekkel együttműködve, több mint 5000 hallgató mutatja be pályamunkáját 11 városban 540 tagozati zsűrinek. Hangsúlyozta, az esemény a kapcsolatépítés szempontjából is rendkívül fontos, ezért a jó előadások mellett arra is kérte a résztvevőket, erre is fektessenek hangsúlyt.

„A kapcsolati háló a mai világban kulcskérdés, nemcsak a személyes karrierek szempontjából, hanem a szélesebb közösség boldogulása szempontjából is” – húzta alá.

Juhász György, a Selye János Egyetem rektora a Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról is érkező vendégeknek röviden ismertette a 2004-ben alapított egyetem történetét.

Hangsúlyozta, a Selye János Egyetem az egyetlen olyan szlovákiai, teljes szervezettségű felsőoktatási közintézményként működő egyetem, amely magyar nyelven oktatja hallgatóit és emellett a hallgatói ügyintézés is magyarul folyik.

Három karon kínálják képzéseiket: a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon, a Tanárképző Karon és a Református Teológia Karán. Mint mondta, intézményüknek jelenleg 1800 hallgatója van.

Az ünnepélyes megnyitón Keszegh Béla, Komárom polgármestere is üdvözölte a rangos rendezvény résztvevőit. Takácsné György Katalin, az OTDT közgazdaságtudományi szakmai bizottságának elnöke a szakma nevében köszöntötte a résztvevőket.

Mint mondta, az önálló közgazdaságtudományi szekció az 50. jubileumát ünnepli Komáromban, a szekció történetében először a határon túl.

Számszerűsítette: a 602 benevezett dolgozat 648 szerző és 698 témavezető munkáját dicséri, a Kárpát-medence 35 felsőoktatási intézményéből. Végezetül Csiba Péter, a SJE Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánja, a 36. OTDK közgazdaságtudományi szekció ügyvezetésének elnöke is köszöntötte a megjelenteket, illetve megköszönte a rendezvény támogatóinak segítségét.

A rendezvény ünnepi eseményén fellépett zoboraljai dalokkal Korpás Éva népdalénekes, aki a résztvevőket is megénekeltette a Csitári hegyek alatt című dallal. Ezt követően az ünnepi megnyitó résztvevői meghallgatták Kocziszky György közgazdász Gazdasági helyzetkép gyorsan változó időben című előadását. Az esemény végén az OTDT által meghirdetett,

a 36. OTDK Roska Tamás tudományos előadásának megtartására kiírt pályázat nyertese a közgazdaságtudományi szekcióban az OTDT tudományterületileg illetékes szakmai bizottságának döntése értelmében Gazdag-Kerezsi Dóra lett, a Debreceni Egyetem tanársegédje, aki előadása megtartása után átvehette a díjat.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)