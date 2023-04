A kormány állítólag 2021 óta dolgozik az új járáshatárok és megyehatárok tervein. A Napunk által kiszivárogtatott és a portálunkon is közölt tervezet sok érdekességet tartalmaz. Párkány, Ipolyság és Nagykapos például saját járássá válna, míg Komáromtól és Galántától elvennék e szerepüket. A jelenlegi 79-ről 46-ra csökkenne a járások száma, létrejönnének ugyanakkor alsóbbrendű közigazgatási egységek, amelyeket a szóban forgó dokumentum „szubrégióknak” nevez.

A reform a megyei rendszer átalakítására is kitérne, a jelenlegi nyolc helyett mindössze négy+1 megye (kerület) maradna: Pozsonyi-, Nyugat-szlovákiai- (Nyitra központtal), Észak-szlovákiai- (Zsolna központtal), Közép-szlovákiai- (Besztercebánya központtal), Kelet-szlovákiai- (Kassa központtal).

Természetesen a tervezet még korántsem tekinthető véglegesnek, nyilvánosan még nem mutatták be. Márciusban tárták csak az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetei elé. Ezeknek a szervezeteknek a következő hónapokban kellene véleményezniük, amellyel szemben egyes információk szerint már most komoly kifogások vannak.

A koncepció kidolgozásához megvárták a legfrissebb népszámlálási adatok részadatait is, hogy minden szempontot figyelembe vehessenek. A Belügyminisztérium anyagában hangsúlyozzák, hogy a mostani elrendezés nincs összhangban a lakosok szokásaival és a napi rutinjával, ami alatt elsősorban a munkába járást értik. Továbbá rámutatnak, hogy a jelenlegi járások és kerületek nem felelnek meg a természetes régióknak és a történelmi hagyománynak.

Ezen a mondaton kaphatjuk fel leginkább a fejünket, hogy ha már ennyire emancipációs szempontokat is figyelembe kívánnak venni a kidolgozók, akkor talán észreveszik, hogy van itt egy félmilliós nemzeti közösség is viszonylag jól behatárolható szállásterületen, akik hagyományaik, szokásaik, nyelvük, sőt történelmi régióik tekintetében is stabil tömböt alkotnak és megfelelnek a „történelmi hagyományoknak”.

Vivát! Autonómiát!

Itt lenne a legmegfelelőbb alkalom, hogy minket is figyelembe vegyenek. Persze nem autonómiára gondolunk, hiszen attól herótot kap minden igaz „sokol”… Bár sose tudtam megfejteni, hogy miként tudják elviselni a „samosprávná autonómia” fogalmat, amiről ráadásul törvény rendelkezik, így az autonómia, mint közigazgatási forma és fogalom, gyakorlatilag a szlovák jogrend része. De ebbe most ne menjünk bele, nem is kell ide autonómia, megelégszünk mi az önrendelkezéssel is, igaz? Pont annyira, mint amennyire egy megye önrendelkezik magáról, magasabb szintű területi egységen. Ismerős, ugye? VÚC = vyšší územný celok (magasabb területi egység). Hogy mik vannak…

Szóval nem mindenféle utópisztikus, bonyolult, átláthatatlan és érthetetlen autonómiakoncepció kell ide, hanem mondjuk bátor politikai fellépés, hogy a sok közül egy árva „területi egységgel” tiszteljék meg az őshonos nemzeti közösséget is már. Hiszen ugyebár Ukrajnát is megilleti a nemzeti önrendelkezéshez való jog, így talán a Kárpátoknak ezen a felén is alkalmazni lehetne azt a fene nagy toleranciát, amit a szlovák és európai progresszív liberálisok éreznek az ukrán háború kapcsán (jogosan).

És itt kell kérem szépen jól tarkón csapni a Káčer-, Klus- és Korčok-féle szélsőségesen liberális ámokfutókat, akik teljesen megalapozatlanul riogatnak fegyveres konfliktusokkal meg mindenféle eszement lázálmaikkal. Ha annyiszor hangsúlyozzák, hogy szeretnék, ha minden állampolgár, minden itt élő otthon érezné magát ebben az országban, akkor itt az alkalom, hogy ezt tettekkel és ne csak súlytalan szavakkal pufogtassák. Bizonyítsák be, hogy Szlovákia van annyira européer, nyílt gondolkodású ország, mint számos nyugat-európai államalakulat. Az egyes hasonló jogállású területekkel számos anyag példálózik. A legtöbbel talán Ausztria-Dél-Tirol viszonylatában, vagy akár Svájc valamennyi kantonjai tekintetében, de gondolhatunk akár a katalánokra, baszkokra és számos észak-európai autonóm tartomány helyzetére is. Sőt horribile dictu példaként állhat Pozsony előtt akár Románia is, ahol Hargita és Kovászna, valamint részben Maros megye tekintetében ugyancsak hasonló konstrukció se ördögtől való.

Kedves Szövetség! Ha végre kiveszekedtétek magatokat egymással, elosztottátok a koncokat, a listahelyeket és a jövőbeni pozíciókat, akár Jézus köntösét a római katonák, és megalkudtatok már mindenkivel és mindenben, csakhogy elérjétek áhított célotokat, az 5%-os küszöböt, akkor ajánlanánk nektek egy kitűnő kampánytémát. Ha már úgyis leredukálódott a magyar politizálás szintje a megyékre, akkor a kínálkozó közigazgatási reformot harcoljátok ki úgy, hogy az az itt élő magyarok és mindenki más érdekeit szolgálja. Berényi Józsefből pedig egyszer akár még megyeelnök is lehetne így.

Hajrá!

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)