Az államfő kormánya ez, írja Kolek Zsolt, hiszen Zuzana Čaputová a hivatalnokkormány személyi összetételéről, így a kormányfő kiválasztásáról nem konzultált a parlamenttel. Arról nem is beszélve, hogy a szlovák alkotmány nem ismeri a szakértői vagy hivatalnokkormányt, de arról is ír, hogy beszédes a szlovák sajtó „csendje”, de ez jelzés minden magyar szülőnek, aki „Szlovákián” élve a szlovák iskolában látja csemetéje jövőjét, akiből egyből miniszter lesz, ha államnyelven tanul. Nocsak, Ódorból bár nem a szlovák iskola padjait koptatta, nem is miniszter, de miniszterelnök lett! Másfelől, tegyük hozzá nagyon őszintén, abban, hogy Ódor Lajosra esett az államfő választása, a legcsekélyebb szerepet sem játszott a magyar származása – még ha az olyan fenemód progresszív dolog is lenne a szlovák nemzetállam hétköznapjaiban.

Zelenszkij az őrület határán a címe Pomichal Krisztián külpolitikai jegyzetének. Hogy milyen következményekkel járt volna az ukrán támadás a Barátság kőolajvezeték ellen? Magyarország számára, ezt könnyű belátni, katasztrofálisakkal. Ukrajna nemzetközi megítélése már más tészta. Ameddig az Egyesült Államok érdekében áll folytatni a háborút Kelet-Európában, Zelenszkij naposcsibét is darálhat a Fehér Ház harsogó, zöld gyepén, a fősodor akkor is államférfiként adja őt el az ilyesmire fogékony tömegeknek. Magyarország meg majd áttér a kerékpárra…

Miközben elhalmozzák díjakkal, visszafogott ember, aki keresi szerepe igazságát. Úgy véli, mindegyiknek megvan a maga igaza, s az ő feladata, hogy megtalálja, különben nem lesz hiteles az alakítása. Együtt lélegezni a közönséggel a legszebb a színészetben a címe B. Vida Júlia interjújának, amelyet Mokos Attilával készített annak kapcsán, hogy kitüntették Jászai Mari-díjjal, a Nap a hálóban (Slnko v sieti) legjobb férfi fő- és mellékszereplőjének díját is „bezsebelte”. Csillagot kapott Komáromban. Legutóbb pedig a Pápai Nemzetközi Történelmi Film Fesztivál legjobb színésznek járó díjával jutalmazták.

A legfontosabb módosítás, hogy a munkaerőpiacra újonnan belépő fiataloknak kötelezően be kell lépniük a második pillérbe, mintegy automatikusan elkezdődik tehát a takarékoskodás a fiatalok esetében. A májusban érvénybe lépett változás azonban nemcsak azokra a fiatalokra vonatkozik, akik most fejezik be tanulmányaikat és 2023. május 1-je után fognak először munkaviszonyba állni, hanem azokra a 40 év alatti személyekre is, akiknek korábban nem volt nyugdíj-biztosítási járulékfizetési kötelezettségük, illetve 2023. május 1-je után keletkezik. Rajkovics Péter: Mire számíthatnak a jövő nyugdíjasai?

Mi köze van Új-Zélandnak a hazai húspiachoz? A vadászat egykor alapvető élelemszerzési forrásként biztosította fajunk túlélését, mára az állam által erősen szabályozott szabadidős tevékenységgé lett, amelyet mintegy 66 ezren gyakorolnak az országban. A vadászat megosztó társadalmi téma, de ebben a cikkben erről nem lesz szó, írja Kocur László. Sánta Norberttel, a Szlovák Vadászkamara szakmai referensével a vadászat komoly gazdasági vonatkozásáról, a vadhús feldolgozásáról és értékesítéséről beszélgetett.

Mit adott át a pápának az egyetlen felvidéki magyar jezsuita szerzetes? A legkézenfekvőbb általános válasz az lenne, hogy nyilván valamilyen egyházi témában írt munkáját, hiszen teljesen megszokott, hogy az egyházi személyiségek nemcsak prédikálnak, hanem írnak is. Puss Sándorra ez különösen jellemző, hiszen teológiai témájú szövegei a nagyközönség számára is érdekes és érthető olvasmányok. A pápának átadott kiadvány lényegében egy utolsó nagy próbálkozás volt a részéről, hogy a nagyszombati vértanú szent szüzek ereklyéiről bővebb tájékoztatást küldjön az egyház vezetőségének és a nagyközönségnek, olvasható Somogyi Szilárd A nagyszombati Da Vinci-kód című írásában.

Amerika pechje, hogy ott maradt az ellenpólus, Iván nélkül, akihez viszonyítani lehetett a konzumidióta társadalom nagyszerűségét. Ráadásul elhitte a Fukuyama által jósolt elmebeteg víziót, hogy a liberális demokrácia hatalomra jutásával véget ér a világtörténelem. Milyen ismerős! Ezt szajkózták a kommunisták is, akik világforradalomról álmodoztak, és a történelmi álom végső diadalát sulykolták belénk évtizedekig: „…és nemzetközivé lesz holnapra a világ”. Nem nehéz látni a hasonlóságot a kommunista és a neoliberális ideológia között, amely mindig a nemzetközi közösség „boldogítását” tűzte a zászlajára, nem törődve azzal, van-e igény erre a „boldogságra”. Nos ilyen a világ Joe bácsi, illetve Kövesdi Károly szerint.

„Csak nem fognak ezek háborút viselni az operett ellen?” – tárta szét a karjait Ábrahám Pál, miután Hitler átvette Hindenburgtól a hatalmat. Az akkor már világhírű, és a németek nagy kedvencének számító szerző mégis jónak látta, ha azonnal elhagyja Berlint, ahol több művét is hatalmas sikerrel játsszák, s egy időre visszatér Budapestre. Az operett műfaj megújítója végül túlélte Hitler „újításait”, mégis nyomorultul, évtizedes elmegyógyintézeti lét után hal meg, Magyarországon még a kutya sem ugat utána. Műveit évtizedekkel később újra felfedezik, s egy vajdasági író, Gobby Fehér Gyula (Ábrahám maga is a Vajdaságban született) életrajzi drámát ír róla, amit 21 évvel az újvidéki bemutatója után Kassán is bemutattak. Juhász Dósa Jánosnak nem igazán tetszett…

A lápi fiú legendájáról, Hany Istókról szól a Leporolt legendák, amelyben Lacza Tihamér leírja mindazt, amit tudni lehet erről a különös fiúról.

Az évtizedekig etalonnak számító BBC (hol van már a tavalyi hó!) HARDtalk című műsorában, amely valójában inkább tetemrehívás, Stephen Sackur a fölényes szarkazmus bajnokaként üdvözli Szijjártó Péter magyar külügyminisztert, s ahogy az várható volt, udvarias kérdésfeltevés helyett máris gorombán nekitámad. Hoznia kell a formáját, a megkövetelt (jól fizetett) vitriolos stílust! A téma természetesen az orosz–ukrán háború. És Stephen Sackur szájából (mint a kiszakadt zsákból) már dől is a hazugság… Fülöp Antal: Demokrácia az angol tv-ben.

Az 1938. esztendővel a Csehszlovák Köztársaság belépett fennállásának huszadik évébe. E jubileumi év arra ösztönözte az államhatalmi tényezőket és a köztársaság egyes nemzeti közösségeinek reprezentánsait, hogy a múltat jól átgondolva, a jelen helyzetüket pedig megfontoltan mérlegre téve, felkészüljenek a várható új hatalmi-politikai fejleményekre a fokozatosan átalakuló közép-európai geopolitikai térben. Múltunk rovatunkban Popély Gyula idézi Milan Hodža miniszterelnököt, és vele szemben az Egyesült Magyar Párt központi napilapjában, a Prágai Magyar Hírlapban Szilassy Béla szenátor újévi vezércikkét. Nagyon tanulságos!

A Tájaink rovat első cikkében Szomolai Andrea annak járt utána, hogy mi vár a kisgyerekes szülőkre, ha azt szeretnék, hogy csemetéjük nyaraljon, táborozzon, fesztiválokra látogathasson és egy-két fagyit is megengedhessen magának. A nyár amúgy sem kíméli a szülők pénztárcáját, de ami most várható, nos, nem lesz egyszerű, hogy jusson is, maradjon is.

Kassa Város Díját vehette át Szaszák György újságíró, publicista, a város és a közösség fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkájáért. Szeretett városáról beszélgetett vele Fábián Gergely.

Sok sebből vérzik a gyermekgyógyászat. Erről a legtapasztaltabbak egyike, Rajzák Edit beszélt Lacza Gergelynek, hiszen húsz éve főorvosa a dunaszerdahelyi kórház gyermek- és újszülött osztályának, és több mint 40 éve praktizál. Habár a munkája az élete, de eljött az idő, hogy munkakörét átadja egy fiatalabb kollégának, ám nincs egyszerű dolga.

A szakértőnek semmiképpen nem nevezhető, decemberben megbukott Heger-kormány az elmúlt három év során számos elhamarkodott, fejetlenséget okozó törvényt és intézkedést hozott. Ezek egyikének a gyakorlatba való átültetése során felmerülő gondokkal küzd éppen jó néhány bodrogközi polgármester. Fizessünk! De mégis, miből? Ez a címe Molnár Gabriella riportjának, amelyből megtudjuk, a keleti régiókban kevés az idősotthon, de amelyek vannak, pénzt kérhetnek az önkormányzatoktól az ellátottak után.

Vaján nagy múltú község Kelet-Szlovákiában, Nagykapostól nyugatra, a Laborc bal partján. A történelem során sok minden sújtotta: ellenállt tűzvésznek, kolerajárványnak, gazdasági nehézségeknek és a reformátusok üldöztetésének is. A falut nagyrészt ma is református magyarok lakják. Az 1922-ben Vajánban tartott egyházkerületi közgyűlés 100. évfordulója alkalmából a vajáni református egyházközség történelmének egy szeletét dolgozta fel dr. Buza Zsolt református lelkész, pozsonyi lelkipásztor, egyháztörténész a Miért éppen Vaján? című könyvében, amelynek bemutatójára a Csemadok Pozsonyligetfalui Alapszervezetének szervezésében került sor Pozsonyban, írja Dunajszky Éva.

Érdekességekre bukkantak az egyházasbásti templomban, ahol most folynak a rekonstrukciós munkálatok. A templom közepén található egy kripta is, ami a szóbeszéd szerint Zách Felicián és családtagjai maradványait rejti. Zách Felicián volt az, aki merényletet követett el Károly Róbert király ellen, idézi fel Agócs Szvorák Emese.

Három magyar osztály lesz Tornalján és Rimaszombatban. Az előző évek átlagához viszonyítva nem tapasztalható jelentős változás a magyar tannyelvű alapiskolákba beíratott elsősök számát tekintve a két gömöri városban. Tornalján eddig 68, Rimaszombatban 55 elsőst írattak be valamelyik magyar oktatási intézménybe. Erről számol be Virsinszky Tamás.

Mérföldkőhöz érkezett május 12-én az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, hisz már nem kell több olyan szülő kérelmét elutasítani, aki a magyar nyelvű óvodai nevelést választja. A kibővített épület 56 férőhelyes tetőterébe a meglevő 36 mellé további 20 gyermeket várnak, tudjuk meg Nagy-Miskó Ildikó írásából.

Aki projektírót keres Párkány környékén, annak Csókás Judit neve ugrik be elsőként. Nem ok nélkül, hiszen Judit sokoldalú szakember, jó stratéga és naprakész. Pályázatai majd´ 70 százalékban sikeresek, ami nagyon jó arány. Bár sok az adminisztrációs teendő, van ebben a munkában kreativitás, állítja, ám az ő kreativitását a határidő tudja leginkább növelni. Az interjút Bokor Klára készítette.

Biztosan közöm lesz a Felvidék időjárásához is, állítja Henzel Dániel, aki jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója, de már óvodás kora óta meteorológusnak készül. Vele beszélgetett Kaszmán Zoltán.

Kávézó

Martin Cooper az első mobiltelefonhívást 1973. április 3-án kezdeményezte. Ő volt az egyik főmérnök a Motorola vállalatnál, és az első hordozható mobiltelefon prototípusának fejlesztésében is részt vett. Saját bevallása szerint a konkurens Joel S. Engelt, a Bell Labs munkatársát hívta fel elsőként, írja Kráz László az Ötven éve indult az első mobiltelefon-hívás című cikkében, amely végén egy remek telefont is ajánl.

A Hazajáró csapata a Keleti-Beszkidek, három ország határvidékén túrázott. Egy szebb, boldogabb időben talán szinte megállás nélkül átsétáltunk volna a Kremenyec 1221 méter magas, kilátást nem nyújtó, fákkal erősen benőtt ormán. Ám a történelmi Magyarország feldarabolása óta a Kremenyecnek igen megnőtt a jelentősége, hisz három ország határa is találkozik csúcsán, ám ebben a háromban sajnos mi már nem vagyunk benne, írja Kenyeres Oszkár.

Francia hagymaleves és mazsolás tekercs az Íz-lelőben Szabó B. Csilla konyhájából, majd egy legendás modell hattyúdaláról ír Vas Gyula, miután tesztelte a Ford Focus 1.0 EcoBoost mHEV Active Combi autót.

Hajtman Gábor Szuper Leventével beszélgetett hokis tapasztalatairól, Rajkovics György Messi és a PSG kapcsolatát tette nagyító alá.

A MAGYAR7 20. számának hátlapján Pató Pál szőgyéni szobra és síremléke látható.

A lapban ezúttal is megtalálják a műsort és a keresztrejtvényt. Keresse, olvassa a lapot, de legjobb, ha megrendeli.

(HE/Felvidék.ma)