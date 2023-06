Ismét a gombaszögi völgyben tartották az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny döntőjét.

A döntőt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a rendezvény résztvevőit, majd kijelentette, bízik benne, hogy a 13-as szám szerencsét hoz a verseny döntőjének és a rendezvényen résztvevőknek is.

Megköszönte az ötletgazdáknak kitartásukat, hiszen egykor nem mindenki hitt abban, hogy a Varga Norbert és Huszár László által megálmodott megmérettetésnek, ennek a mozgalomnak ilyen jövője lesz, illetve ekkora igény lesz rá, ám az idő őket igazolta. Örömét fejezte ki, hogy a rangos rendezvényre tizenharmadik alkalommal is sor kerülhetett. Köszönetet mondott a szervezőknek, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetnek, a Hagyományok Háza Hálózatnak, a Sine Metu társulásnak és mindenkinek, aki részt vesz ebben a szép és nemes munkában.

„Ennek a közösségnek szüksége van erre a szegmensre is a kultúrából. Akik felfedezik a népmesében a rengeteg értéket, furfangot, a fordulatokat, a népmese ízét, azok itt vannak. Nagyon örülök, hogy az elmúlt időszak nehézségei ellenére az idei évadban sokkal többen jelentkeztek és vettek részt a regionális versenyeken. Akik eljutottak az országos döntőre, valóban a legjobbak. Az itteni döntőben való szereplés rangot jelent, ők a legjobbak között is a legjobbak akarnak lenni. Ez megmérettetés a szó nemes értelmében.” Mindenkinek sok sikert kívánva fejezte be beszédét Bárdos Gyula.

Takács Ottó főszervező, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója üdvözletében kiemelte a mesébe illő helyszínt, a mesébe illő napot. Egy rendezvényre, ha eléri a 13. alkalmat, bátran mondhatjuk, hogy hagyományos.

Az idei népmesemondó versenybe országszerte összesen 470-en jelentkeztek, ami közel száz szereplővel több, mint az előző évben.

Az országos döntőt 8 regionális válogató előzte meg, a jelentkezőkből a helyszínen 71-en mutathatják be tudásukat – hangzott el.

Varga Norbert, a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársa, a népmesemondó verseny szakmai szervezője köszöntőjében arról a pillanatról beszélt, mikor körülbelül 130 évvel ezelőtt feltalálták a mozgóképet.

Beszélt Gutenbergről, aki 600 évvel ezelőtt feltalálta a könyvnyomtatást, az a hagyomány viszont, hogy történeteket mesélünk egymásnak, nagyjából az emberiség történetével azonos korú.

Az a fajta hagyomány, amit a versenyzők is művelnek, az elő szó művészete. Egy olyan ősi hagyomány, amire azután is igény maradt, hogy az emberek könyveket olvastak vagy filmeket néztek – fogalmazott Varga Norbert.

Hozzátette, a verseny névadója, Ipolyi Arnold születésének a 200. évfordulóját is most ünnepeljük,

aki a 19. században egy olyan komoly gyűjtőhálózatot alakított ki, aminek köszönhetően az egész magyar nyelvterület mesehagyományának első rögzítőjévé, első gyűjtőjévé, első dokumentátorává vált.

A kétnapos országos döntőn a verseny mellett kísérőprogramok is várták a résztvevőket. Hétfőn délután a rozsnyói Sajó Bandával lehetett népdalt tanulni, este táncházzal is várták a versenyzőket és kísérőiket. A két nap folyamán a Gömöri Kézművesek Társulásának tagjai tartottak foglalkozásokat, illetve Izolda népi játékait is kipróbálhatták az érdeklődők. A gyerekeket Paár Julcsi Kerekerdő című mesekoncertje és a Kuttyomfitty Társulat Háry, a 70kedő obsitos című előadása várta, a felnőtteknek pedig Bukovics János és Pintér Zsolt mesélt.

A kedd délutáni ünnepélyes díjkiosztás után Köteles Lászlónak, a Csemadok általános alelnökének beszédével zárult a rendezvény. Valamikor a nagyszülők meséltek az unokáiknak, itt pedig a gyermekek meséltek a felnőtteknek, mondta. Köszönetét fejezte ki a résztvevőknek, hiszen mindenki sikeres, aki eljutott ide, őrizve anyanyelvünket – hangzottak Köteles László gondolatai.

Végezetül a szülőkhöz szólt, megköszönve a bizalmat, hogy magyar iskolákba íratták gyermekeiket. „ezek a kincsek szolgálják mindnyájunk javát.”

A részletes eredmények ITT olvashatóak.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)