Idén emlékezünk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház megalakulásának 100. évfordulójára, az 1923. június 17-én megnyílt lévai zsinatra, ahol eleink kimondták, hogy létrejött a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház.

Korábban nem volt ilyen református egyházi formáció, hiszen a Felvidék reformátussága 400 éven át élt a dunántúli egyházkerület, a tiszáninneni egyházkerület és a tiszántúli egyházkerület északi részében. Ezeket a régiókat metszette le 1920-ban a trianoni határ, mintha levágta volna az egyházkerületek „kalapját”. Ám nem itt indult el a mi sajátos történetünk.

Az I. világháború végén már érezhető volt, hogy nagy változások várnak Közép-Európára. Részben a pánszláv összefogásnak köszönhetően, részben pedig az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország megtörése miatt a győztes (antant) hatalmak szó nélkül elviselték, hogy egy nem létező ország hadserege – a csehszlovák légiósok – területeket foglaljon el Magyarország északi részén.

Csehszlovákiát 1918. október 28-án kiáltották ki, s hetekkel később a cseh legionisták már számos magyar településen át is vették a hatalmat. Pozsonyt 1919. január 1-én vonták „csehszlovák ellenőrzés” alá. Tavasszal Losoncon már a szlovák tanfelügyelő bele is kötött a református iskola tanítóiba, és elbocsátással fenyegette őket.

Révész Kálmán tiszáninnei püspök 1919 szeptemberében kassai hivatalában találkozott Štunda István minisztériumi tanácsossal, aki tájékoztatta a püspököt, hogy mit vár el Csehszlovákia a református egyháztól.

Érdekes lehetett ez a találkozó, mivel Štunda korábban a püspök segédlelkésze és titkára volt, de Csehszlovákia megalakulása után letette lelkészi szolgálatát, és munkát vállalt a pozsonyi minisztériumban. Elmondta a püspöknek, hogy a csehszlovák állam elvárja a reformátusoktól, hogy 1. alakuljanak önálló egyházzá, 2. a lelkészek és tanítók tegyenek hűségesküt a csehszlovák államra, 3. alakítsanak ki az egyházban egy szlovák egyházmegyét a szlovák ajkú gyülekezetek számára és 4. szakítsanak meg minden kapcsolatot Magyarországgal és a Magyarországi Református Egyházzal.

Révész püspök határozottan válaszolt: a békeszerződés aláírásáig és ratifikálásáig ő bizony nem tárgyal a megszálló csehszlovák hatalommal. De eljött 1920. június 4-e, és Párizs mellett aláírták a trianoni békediktátumot: Csehszlovákia léte definitív valóság lett. Révész püspök 1920 őszén áttelepült Miskolcra.

A Dunántúlon is hasonló helyzet alakult ki, csakhogy innen – Komáromból – Németh István dunántúli püspököt a csehek egyszerűen kitoloncolták. Itt maradt az elcsatolt területek reformátussága vezető nélkül. A háború utáni kaotikus időkben nem voltak egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések, nem igazán működött az egyházi közigazgatás. Gyülekezeteink és iskoláink azonban éltek és szolgáltak.

A két püspök két megbízottat hagyott hátra az elcsatolt területeken: a Dunántúlon Patay Károly alsószecsei lelkész, barsi esperes volt a megbízott, a tiszáninneni kerület elcsatolt részében pedig Pálóczi Czinke István püspökhelyettes, rimaszombati lelkipásztor. Igazából ők kezdték meg a „szervezkedést”.

Pálóczi Czinke István lett a püspök és Lukácsi Géza rimaszombati bankár a kerületi főgondnok. Dunántúlon kicsit más volt a helyzet. Itt a lelkészek nem voltak közös nevezőn az önállósulás kérdésében.

A barsiak támogatták a megalakulást, míg a komáromi egyházmegye nem. Ám 1921 januárjában egy gyorsan összehívott kerületi közgyűlésen úgy alakultak az erőviszonyok, hogy szavazategyenlőség alakult ki a „megalakulás” és a „nem megalakulás” pártiak között, s ilyenkor az elnök szavazata dönt.

Patay Károly elnök a megalakulásra szavazott. Így született meg a Dunáninneni Református Egyházkerület. Itt is kiírták a választásokat, s 1921 júniusában megtörtént az új püspök, Balogh Elemér pozsonyi lelkipásztor és Szilassy Béla főgondnok, losonci földbirtokos hivatali beiktatása. 1918 és 1938 között Kárpátalja is Csehszlovákia része volt, ám a hajdani tiszántúli egyházkerületből kiszakított kárpátaljai egyházkerület csak 1923-ban alakult meg.

A három kerület vezetéséből összeálló konvent hiába kérte a kormányt, hogy az állam részesítse egyenlő elbírálásban a református egyházat a többi felekezettel, ez soha nem történt meg.

1919-re és ’20-ra egyetlen fillér állami támogatást sem kaptak a lelkészek és tanítók. Az egyház csak töredékét kapta annak az összegnek, amit a többi felekezet kapott a működéséhez. Intézményeinket nem ismerte el az állam, és így nem is járult hozzá a fenntartásukhoz. Viszont: egyházi iskolákat bezáratott, tanítókat elbocsájtott, lelkészeket kiutasított, és szorongatta, kiéheztette az egyházat.

Kikényszerítette az állam, hogy azt a bizonyos négy feltételt, amit még Štunda Istvánon keresztül üzent meg Révész püspöknek, azt betartsa az egyház. A lelkészek és tanítók letették a hűségesküt, mert különben nem kaptak állampolgárságot és semmiféle állami juttatást. A szlovák egyházmegye kereteit kialakította az egyház, de a szlovák gyülekezetek nem léptek, és nem szerveződtek egyházmegyévé.

A zsinat előtt mindhárom egyházkerületben lezajlottak a választások. Ez volt egyébként a harmadik nekifutás, hogy zsinatot tartson egyházunk. 1921-ben nem kapott engedélyt az egyház zsinattartásra, 1922-ben már megvolt az állami engedély, de nem volt rá pénz.

Az egyház az államtól kért anyagi támogatást, de a kérelemre Pozsonyból még csak nem is válaszoltak. Jött azonban egy ultimátum: ha 1923. június 30-ig nem tart zsinatot az egyház, akkor az állam minden csöpögő pénzcsapot elzár. Világossá tették, hogy a református lelkészek még családi pótlékot sem fognak kapni.

Ilyen előzmények ismeretében gyűltek össze Léván zsinattartásra az atyák. A megválasztott 37 képviselőből 34 jelenlétében 1923. június 17-én, 10.00-kor, istentisztelettel kezdődött a zsinat a lévai református templomban.

A dunáninneni egyházkerületből:

Balogh Elemér püspök

Szilassy Béla főgondnok

Patay Károly esperes

Tóth Kálmán esperes

Gyalókay László egyházkerületi főjegyző (Bihary Kálmán esperes, pótképviselő helyettesítette)

Sörös Béla egyházkerületi aljegyző

dr. Mohácsy János ügyvéd

dr. Kersék János ügyvéd

dr. Gaál Gyula nyugalmazott polgármester (Füssy Kálmán világi pótképviselő helyettesítette)

dr. Kiss Jenő ügyvéd

Kovács Alajos tanító

A tiszáninneni egyházkerületből:

Pálóczi Czinke István püspök

Lukács Géza főgondnok

Idrányi Barna esperes

Péter Mihály egyházkerületi tanácsbíró

Réz László egyházkerületi főjegyző

Szűcs István esperes

Búzi Márton esperes

Oláh Péter egyházkerületi tanácsbíró

Pataky Pál egyházkerületi aljegyző

Szalay László egyházmegyei gondnok (nem tudott részt venni a zsinaton)

Tornallyay Zoltán egyházmegyei tanácsbíró

dr. Patay György egyházmegyei gondnok (dr. Rácz Lajos nyugalmazott táblabíró, világi pótképviselő helyettesítette)

dr. Kovács László ügyvéd

dr. Baksay Dezső ügyvéd

dr. Halmy István törvényszéki bíró (dr. Katona László ügyvéd, világi pótképviselő helyettesítette)

dr. Óváry Pál egyházmegyei tanácsbíró (Stepán László egyházkerületi világi főjegyző, pótképviselő helyettesítette)

Vass Ádám tanító

A kárpátaljai egyházkerületből:

Bertók Béla püspök

György Endre főgondnok (nem tudott részt venni a zsinaton)

Biky Ferenc esperes

Komjáthy Gábor esperes

Sütő Áron egyházkerületi főjegyző

Bary Gyula lelkész

dr. Polchy István egyházmegyei gondnok (nem tudott részt venni a zsinaton)

Egry Ferenc egyházmegyei gondnok,

dr. Komáromy Lajos egyházkerületi világi főjegyző

dr. Korláth Endre világi tanácsbíró

Molnár Ferenc tanító

A tárgyalási anyagon, azaz a törvénytáron már hónapokkal azelőtt elkezdtek dolgozni a zsinat-előkészítő bizottság tagjai. A tervezetek elkészültek, és összegyházi konzultációt tartottak a törvénytárról.

Ez azt jelenti, hogy még a zsinat előtt megkapták az anyagot az egyházkerületek és az egyházmegyék, és mindenki hozzáfűzhette véleményét, elmondhatta módosító javaslatát. Ezeket a beérkezett észrevételeket az egyes törvények előterjesztői összegezték, tehát egy rendszerezett tárgyalási anyag került a zsinati atyák elé. Igazából az 1904 és 1907 közötti budapesti zsinaton elfogadott törvénytárat vették alapul, és azt dolgozták át, applikálták a csehszlovákiai viszonyokra.

Egyetlen új törvénytervezet készült, amelyet Sörös Béla losonci lelkész dolgozott ki, ez az úgynevezett belmissziós törvény volt. Valójában nemcsak a református misszióról, hanem a magyar közösségek megmaradásáról, kulturális művelődéséről is szólt ez a törvény. Ennek nyomán indult meg tájainkon a vasárnapi iskolák, a bibliaórák, a gyülekezeti körök és a vallásos esték gyakorlata.

Ám mielőtt belenéznénk a zsinat munkájába, foglalkozzunk a zsinatnyitó istentisztelettel is.

A Konvent Pálóczi Czinke István püspököt, konventi elnököt kérte fel az igehirdetés szolgálatára. A templomi alkalom a 90. zsoltár 1. versének éneklésével kezdődött, majd a 370. dicséret 1–2 verseit énekelte a gyülekezet: „Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket épen…”. Majd Balogh Elemér dunáninneni püspök olvasta fel Péter 1 levele 5. fejezetéből az 1–11. verseket.

A lekció elhangzása után az ünneplő gyülekezet a 162. dicséret 7. versét énekelte: „Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten…”. Pálóczi Czinke István inkább komor, mint ünnepi tekintettel kulcsolta össze kezét a szószéken, s megvárta míg elhal a felálló gyülekezet moraja, majd belekezdett az imádságába:

„A babiloni vizek mellől jöttünk hozzád Istenünk, s mint szomorú füzek, borulunk zsámolyodhoz, ő örök Igazság! Hasson fel hozzád a mi könnyes imádságunk. Forró sóhajtások, lelkünknek ez elszaggatott darabjai szállnak trónod elé: hallod-e? látod-e? Egy nemzet lelke az, mely vétkezett ellened s most keresi az utat, melyen visszatérhet hozzád, atyai szívedhez, örök jóságodhoz. Látod-e? Szánod-e?

Óh, mindig szántad, mindig. Az első perctől kezdve. Mikor kilépett az atyai hajlékból. S egyre jobban távolodott tőled; neked fájt legjobban. Tudtad, hogy visszatér, hogy a nyomorúság visszahajtja hozzád: de előre láttad sok szenvedését is, megaláztatását, könnyes éjszakáit, önmagával való tusakodásait. És szántad, mert szeretted. Most itt sír lábaidnál és nem mer a szemedbe nézni. Óh, hajolj le hozzá, s emeld fel szívedhez! S a Krisztusban megmutatott örök szerelmedből fogadd vissza Atyánk a te megalázott bűnbánó népedet, Ő érte, Fiadért, a mi Megváltónkért! Ámen.”

Az igehirdetése is legalább ennyire drámai hangú és igei tisztaságú volt. Az emmausi tanítványok történetét (Lk 24,13–32) vette alapigének, s ezzel kezdte: „Úgy jártak, mint mi, Testvérem. Álmodtak szépet, gyönyörűt szabad hazáról, független nemzetről, tengertől tengerig terjedő birodalomról. Egy nemzet messiási várakozása, ezeréves álma fog édes valósággá válni. Mi azt hittük, hogy ő fogja Izráelt megszabadítani. Ez a gyönyörűséges álom szertefoszlott, mint a köd.”

S a püspök szavaiban benne volt Trianon szívfacsaró fájdalma, a kisebbségi lét néhány éves keserű tapasztalata, és mindaz a felgyülemlett keserűség, ami az elszakított területek magyarjainak szívében összegyülemlett. Ám az igehirdetés egy adott pontján megváltozott a püspök hangja. „»Pedig mi azt hittük.« Hát nem jól hittétek, testvéreim! A Krisztus a ti alaptalan várakozásotokat már akkor elutasította, mikor megharcolta nagy harcát a kísértővel ti értetek; mikor az arany korona helyett a töviskoronát választotta.

»Pedig mi azt hittük.« Mi jogon? Azon a szent jogon, hogy »megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt«. Nem, testvér, a bűnhődés, a szenvedés csak most kezdődik. Megy a világ ismét az emmausi úton, a csüggedés útján, kábult fővel, megriadt lélekkel, szomorú ábrázattal. Nem! Nem a keresztyénség csődje ez testvéreim, hanem a keresztyéntelenségé, a modern civilizációé. Nincs ehhez a Krisztusnak semmi köze. Az önimádó felvilágosodás bukása ez, mely elhitette a tökéletlen emberrel, hogy nincs szüksége megváltóra, mert ő immár magamagának a megváltója.

Ma nem az a legnagyobb szerencsétlensége Európának, hogy politikailag összeomlott, hanem hogy a lelki világa is összeomlott, hogy rászakadt az ég is. Az emberiséget egyetlen nagy elhatározás mentheti meg csupán, mint már kétszer is megmentette: meg kell indítani a harmadik nagy reformációt, most már nem az egyházét, hanem a lelkekét. Az új reformáció zászlajára csak egy szól lesz írva. Óh, nem a szabadság, nem az egyenlőség, amelyekért már annyi vér ömlött hiába, s annyi igazságtalanság követtetett el, hanem csak az az egy: Testvériség!

Akárhogy háborogtok, akárhogy keseregtek most, akárhogy kárhoztatjátok, sőt káromoljátok a Krisztust: a végső győzelem mégiscsak azoké lesz, akik nem a fegyverben, de a Krisztusban, nem a gyűlöletben, de a szeretetben a legerősebbek. Értitek testvéreim? Ő él! És a pokol kulcsa is nála van. Tehát van feltámadás a halálból, van kiszabadulás a pokolból, virradat az éjszakából. De Krisztus nélkül nincs megváltás, szenvedés nélkül nincs megdicsőülés! Ámen.”

Az istentisztelet után megnyílt a zsinat. A csehszlovák kormány részéről dr. Szlávik György kormánybiztos üdvözölte az atyákat, és ismertette a kormány elvárásait. Nevezetesen: a református egyház legyen mindenben különálló és független a Magyarországi Református Egyháztól; egy egyháztestet alkothatnak a kárpátaljaiakkal, biztosítson az egyház teljes egyenjogúságot és képviseletet a szlovák reformátusoknak, a teológusképzés terén függetlenítse magát az egyház a magyarországi teológiáktól, és minden döntésénél tartsa tiszteletben Csehszlovákia alkotmányát és jogrendjét. A zsinat ezután üdvözlő táviratot küldött Masaryk elnöknek Prágába.

Az érdemi munka a megválasztott szakbizottságokban folyt, ott egyeztették az egyes törvénytervezeteket, amelyekhez kizárólag írásos módosításokat lehetett beadni. Június 18-tól 25-ig minden ülésnapról külön jegyzőkönyvet vettek fel, és minden nap azzal kezdődött, hogy felolvasták és elfogadták az előző munkanap jegyzőkönyvét.

Amikor a bizottságok befejezték az egyeztető munkát, és letárgyalták a 8 törvénycikkből álló, mintegy 200 oldalas törvénytárat, akkor került sor a végszavazásra. A törvénytár után még volt néhány egyéb tárgypontja is a zsinatnak, mint pl. a szlovák egyházmegye kérdése, a lelkészképzés ügye, a lelkészek állampolgársága, az elemi iskolák fenntartása vagy új énekeskönyv kiadása.

Minden napirendi pontban megszületett a döntés. Végül a hetedik munkanapon, június 25-én sor került a törvénytár elfogadására. A zsinati jegyzőkönyv tanúsága szerint ezen a napon „11 óra 20 perckor Pálóczi Czinke István püspök buzgó hálaadó imádságával, s e gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésével a zsinat első ülésszaka bezáratott”.

Masaryk elnök, illetve a prágai elnöki iroda válaszolt a zsinattól kapott dísztáviratra. Csakhogy mire megjött Lévára a június 21-én keltezett válasz, addigra a zsinatot már berekesztették, s az atyák hazautaztak.

Befejeződött a lévai alkotmányozó zsinat

A három egyházkerület képviselői azzal a meggyőződéssel tértek haza Léváról, hogy elvégezték a vállalt feladatukat, a református egyház immár elfogadott egyház lesz Csehszlovákiában. Rendbe kellett tenni a zsinat jegyzőkönyvét és letisztázni magát a törvénytárat.