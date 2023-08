A vágyak és a társadalmi elvárások közötti feszültséget mutatja be az 1985-ös Szoba kilátással című brit romantikus dráma. A világhírű alkotást augusztus 30-án, 22:45-től tűzi műsorára a Duna.

E. M. Foster híres, azonos című regénye alapján készült minden idők egyik legnépszerűbb brit romantikus drámája, a Szoba kilátással. Hősnője egy fiatal, angol arisztokrata lány (Helena Bonham Carter), aki az Edward-korabeli Anglia korlátozó és elnyomó miliőjében él. Az ifjú Lucy Honeychurch gardedámjával (Maggie Smith) külföldi útra indul, ám az olaszországi vakáció váratlan fordulatot hoz: beleszeret valakibe, miközben otthon egy elrendezett házasság várja. Lucy kegyeiért az újdonsült udvarló (Julian Sands) és a tökéletesnek kikiáltott parti (Daniel Day-Lewis) versenyez, amely további konfliktusokhoz és érzelmi zűrzavarokhoz vezet.

A történet bemutatja, hogy egy adott korszellem miként hat az egyének sorsára és önmegvalósítására, mindezt úgy szemléltetve, hogy kontrasztba állítja a film két helyszínét: az olaszos életigenlő felszabadultságot és a merev és puritán angol hagyományokat.

A Szoba kilátással kedvező kritikákat kapott, és nagy kasszasiker volt. Az 59. Oscar-gálán nyolc díjra jelölték – beleértve a legjobb filmet is –, és hármat meg is nyert: a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb művészeti rendezés és a legjobb jelmeztervezés kategóriában. További öt BAFTA- és egy Golden Globe-díjat is elhozott, valamint felkerült a British Film Institute 100 legjobb brit filmjének listájára is.

Szoba kilátással – augusztus 30-án, 22:45-től a Dunán!

(Sajtóközlemény)