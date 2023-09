Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere egy három évtizede Gútán működő családi vállalkozás megújult gyártóüzemének ünnepélyes átadóján úgy fogalmazott, a Baross Gábor Program segít a felvidéki magyar közösség megmaradásában, az elvándorlás megakadályozásában, a régió gazdaságának fejlesztésében. A gútai vállalkozás 215 millió forintos beruházásához a magyar kormány 96 millió forintos támogatást biztosított.

Az ünnepi eseményen a Baross Gábor Alapítvány igazgatója, Iván Tamás üdvözölte a jelenlévőket, többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, Balogh Csabát, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét, valamint Halász Bélát, Gúta polgármesterét.

Iván Tamás elmondta, egy újabb gazdasági siker, a felvidéki gazdasági élet mérföldkövéhez érkeztek. A három évtizede működő családi vállalkozás megújult gyártóüzemének ünnepélyes átadóján egy újabb felvidéki vállalkozás vált versenyképessé, fogalmazott.

Lévai Lénárd, a Lebeco pékség tulajdonosa kiemelte, megtiszteltetés számára, hogy a szülei által alapított vállalkozás telephelyén üdvözölheti a megjelenteket.

A pékség a komáromi régió kistérségi pékségei közül 30 év alatt a Komáromi járás legnagyobb pékségévé nőtte ki magát, jegyezte meg.

Mint mondta, ő maga 20 éve dolgozik a cégben, amelynek immáron 8 éve ügyvezető igazgatója. Édesapja pedig a mai napig részt vesz a gyártás tervezésében, a minőségellenőrzésben, mondta. A gútai pékségben a termelés jelenleg 1000 négyzetméteren folyik; több mint 20 kenyérfajta és 90 egyéb pékáru készül. Termékeiket főként saját bolthálózatukban terjesztik, amely az utóbbi években 24 egységből álló üzletlánccá nőtte ki magát és mintaboltjaik által több mint 5000 családhoz jut el a gútai kenyér, számolt be. Megköszönve a magyar kormány támogatását aláhúzta, az új beruházásnak köszönhetően a gyártócsarnok 400 négyzetméterrel bővült, melyben leveles tésztát gyártó részleg, raktár és sütőkemencék kaptak helyet. A technológiai fejlesztésnek, az új, korszerű berendezéseknek köszönhetően a termékeik iránti fokozott igényt tudják kielégíteni, fogalmazott.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke ünnepi beszédében szintén köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért, amellyel a külhoni kis- és középvállalkozásokat, iskolákat, óvodákat, egyházakat segítik.

„Mi itt, a Felvidéken vagyunk otthon. Mindazt a támogatást, amit a magyar kormánytól kapunk, joggal várjuk el a szlovák kormánytól is. Viszont azt látjuk, hogy mióta a magyar képviselet kiesett a parlamentből, azóta rendre megfeledkeznek rólunk” – jelentette ki.

Forró szerint jelenleg káosz uralja az országot. „Küzdünk a magas élelmiszerárakkal, energiaárakkal és a jelzáloghitelek magas kamataival. Csak saját magunkban bízhatunk” – mutatott rá, hozzátéve, a szlovák politikusok egymással veszekednek, verekednek, a felvidéki magyarokkal és az általuk lakott régiókkal továbbra sem törődnek.

„Itt az idő, hogy változtassunk ezen! Szombaton módunk és lehetőségünk is lesz rá. Nagy a tét, mozgósítsuk egymást, vigyük sikerre a közösségünket, régióinkat. Itt az idő, talpra magyar!” – zárta beszédét.

Szíjjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere beszéde előtt megjegyezte, örül, hogy a szlovák nyilvánosság érdeklődését is sikerült felkeltenie a mai gútai látogatásával a dél-szlovákiai beruházások kapcsán. „Őszintén örülünk ennek, a Jóisten tartsa meg jó szokásukat és tudósítsanak sokat a dél-szlovákiai eseményekről a jövőben is.”

Mint mondta, a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, azaz a határon túl élő magyar nemzeti közösségek folyamatos támogatása.

„A magyar külpolitika stratégiai középpontja pedig, hogy minél erősebb legyen Közép-Európa, s vele együtt Magyarország is. Fontos feladata a magyar külpolitikának, hogy legyünk jóban a szomszédokkal. Ha jó a kapcsolat a szomszédokkal, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az ott élő nemzeti közösségnek is jó lesz” – fogalmazott.

Véleménye szerint Szlovákia esetében ez fokozottan így van. Ennek egyik oka, hogy a hét szomszédos országból Szlovákiával van a leghosszabb a közös határ, mintegy 654 kilométeren. „A másik ok, hogy a felvidéki magyarság helyzetét a szívünkön viseljük. Kis híján félmillió ember, az kis híján félmillió ok arra, hogy Magyarország és Szlovákia jó kapcsolataira törekedjünk” – hangsúlyozta. Elmondta, a magyar és a szlovák gazdaság ezernyi szállal kötődik egymáshoz, és csak a tavalyi év során 17 milliárd eurónyi kereskedelmet bonyolított egymással és Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, mondta.

„Részben a felvidéki magyar közösség kérésére, részben pedig attól a céltól vezérelve, hogy ez a kölcsönös gazdasági sikertörténet folytatódjon, 2017-ben nekiláttunk a Baross Gábor Terv megvalósításának, amelynek kidolgozásában a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság volt a segítségünkre és amely terv egy gazdaságfejlesztési program megvalósítására vonatkozott” – emlékeztetett.

A program egyik kiemelt célja a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése, hiszen az itt élő gazdák és az élelmiszeriparral foglalkozó emberek támogatása kulcskérdés a Felvidék gazdaságfejlesztése szempontjából, annak érdekében, hogy az itt megtermelt termények feldolgozása, felhasználása helyben történhessen meg

– magyarázta a külügyminiszter.

Szíjjártó elmondta, a határon túli régiókban mintegy 3837 vállalkozást támogattak eddig, összesen 21 milliárd forinttal, ebből 41 milliárd forintnyi beruházás érkezett a Felvidékre. „Több száz munkahelyet is sikerült mindezzel létrehozni egy olyan térségben, amely nem minden esetben az elsődleges célpontja a gazdaságfejlesztési forrásoknak. Ez a program jó Szlovákiának, jó Magyarországnak, jó a felvidéki magyarságnak is, hiszen megteremti annak a lehetőségét is, hogy a fiatalok helyben maradjanak, kiszámíthatóbb jövőképük legyen, ezáltal a felvidéki magyar közösség fogyása megállításának is a lehető leghatékonyabb módja” – mutatott rá.

Hozzátette, a program hatása tovább gyűrűzik, „ezt mutatja az a tény, hogy összesen 3 milliárd forintnyi olyan szerződés köttetett az elmúlt időszakban, amelynek keretében a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdák terményeit a feldolgozóipar megvásárolja, feldolgozza, ezáltal minden gazdának a terményei részére versenyképes keresletet tudunk biztosítani. Jó ez Magyarországnak és a magyar gazdaságnak is, hiszen a felvidéki gazdasági program keretében végrehajtott beruházások esetében a megvásárolt eszközök, gépek 60 százaléka Magyarországról, magyarországi gyártóktól származik” – jelentette ki.

Szijjártó hangsúlyozta azt is, hogy a ma átadott beruházás segít a felvidéki magyar közösség megmaradásában, az elvándorlás megakadályozásában, a régió gazdaságának fejlesztésében.

„A Lebeco egy olyan márkanév, amely kifejezetten értékteremtő és példamutató teljesítményt tükröz és jelentős közösségteremtő erővel is bír. A 30 éve működő családi vállalkozás újabb fejlesztéséhez, egy 215 millió forintos beruházáshoz a magyar kormány 96 millió forintos támogatást biztosít” – számolt be, hozzáfűzve, ennek a beruházásnak magán túlmutató jelentősége is van, hiszen az alapanyagok beszállításában számos, magyar tulajdonban lévő kis- és közepes vállalkozásra számítanak, így ennek a határ menti régiónak a pékipari vállalkozásai számára ez a beruházás egy biztos hátteret fog adni az elkövetkezendő időszakban is, megélhetést biztosít az ebben a szektorban dolgozók számára.

Végezetül emlékeztetett a közelgő választásokra is.

„Arra kérem önöket, hogy a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a szlovákiai parlamenti választáson és vegyenek részt Szlovákia jövőjének alakításában. Hiszem azt, hogy egy sikeres Szlovákia Magyarország érdeke is, egy sikeres Szlovákia a felvidéki magyar közösség érdeke is” – fogalmazott.

A magyar külügyminiszter szerint a két ország kapcsolatának fejlesztésében nagy segítséget jelent egy erős magyar képviselet Pozsonyban, mivel a Felvidéken élő magyar közösség összekötő kapocs a két ország között.

„Ha a felvidéki magyar közösségnek van egy erős képviselete a szlovák politikában, az segíti, hogy a két ország kapcsolata a jövőben még jobb legyen. Ezért arra kérem a felvidéki magyarság minden egyes tagját, hogy használja ki azt a lehetőséget, hogy végre van egy egységes, a szlovákiai parlamentbe bejutási eséllyel rendelkező magyar párt” – jelentette ki.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)