Szakértő és hozzáértő kormányfőnk, igaz csak mellékesen, a tanévnyitó kapcsán egy újságírói kérdésre válaszolva azt nyilatkozta, hogy a Szlovákiára nehezedő migrációs nyomás kampánytéma lett, mivel hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók az országba, és szerinte az utóbbi napokban csak enyhén növekedett a számuk.

Nos, igaz, hogy hosszú hónapok óta érkeznek,

az viszont nem felel meg a valóságnak, hogy csak enyhén növekedett volna a számuk.

S mivel a migránsokat kibocsátó övezetek, köztük Nyugat-Afrika és a Száhel-övezet biztonsági és humanitárius helyzete nem javult, inkább romlott, nem kellett hozzá különösebb jóstehetség, hogy lássuk, a migránsáradat nem áll meg, a kormány mégsem vett erről tudomást és nem tett semmit a helyzet kézben tartására. Ez pedig

annak ismeretében, hogy hová fajult mindez például a Vajdaságban, bűnös mulasztásnak számít.

Még inkább méltatlan egy felelős kormányfőhöz az a kijelentés, miszerint aggodalomra nincs ok, hiszen a menekültek szinte kivétel nélkül csak áthaladnak az országon, céljuk Ausztria vagy Németország. Szánalmas magyarázkodásnak tűnik az is, hogy az előző kormány törvényhozásának eredményeként az nehezíti meg a rendőrség és az idegenrendészet munkáját, illetve hosszabbítja meg a menekültek itteni tartózkodását, hogy minden egyes, az országba érkező menekültet regisztrálni kell, amin csak törvényi úton lehetne változtatni. Jogos a kérdés, akkor miért nem került erre sor?

Hamran szerint a rendőrség még júniusban a hadsereg segítségét kérte a menekülthelyzettel kapcsolatban, ám a védelmi minisztérium egyelőre nem hagyta jóvá az 500 katona kivezénylését.

Vajon mire várnak, amikor az érsekújvári és a nagykürtösi rendőrség és idegenrendészet már képtelen megbirkózni a helyzettel?

„Állandó migránstáborokról nincs szó, az a lényeg, hogy segítsük a migránsok minél zökkenőmentesebb áthaladását Szlovákia területén, mivel az európai jogszabályok értelmében blokkolni nem lehet ezeket a bevándorlókat” – mondta a kormányfő a komáromi Selye János Gimnáziumban tartott tanévnyitó után. Arról azonban egy szó sem esik, hogy a migránsok zökkenőmentes áthaladásának segítése mellett milyen intézkedéseket terveznek az áthaladáskor útjukba kerülő szlovákiai lakosság védelmében, ami azért nem egy elhanyagolható szempont például a már említett vajdasági helyzet ismeretében.

Mit tesznek annak érdekében, hogy a lakosság élete ne váljon elviselhetetlenné, mint például Horgoson, Martonoson, Nyugat-Bácskában és Szabadkán,

ahol elfoglalják a környéket, beveszik magukat a lakatlan házakba, tanyákra erdőkbe, parkokba és közterületekre, ahol mindennaposakká váltak az egymás közötti leszámolások, késelések, lövöldözések, ahol letarolják a termést, zaklatják a lakosságot, mely sötétedés után nem mer kimenni az utcára, s ahol útjukat mérhetetlen sok hátrahagyott szemét és ezzel együtt fertőzésveszély jelzi?

Mindez egyáltalán nem olyan távoli és elképzelhetetlen helyzet, hiszen Érsekújvárban például az idegenrendészeti ügyintézés után szélnek eresztett migránsok csoportjai a vasútállomáson, a lakótelepen, a parkokban tanyáztak, sátoroztak, aludtak, végezték a szükségüket, turkáltak a konténerekben, s ha tehették, a hideg elől behúzódtak a lépcsőházakba. Hogy ez mit jelent fertőzésveszély szempontjából, abba jobb bele sem gondolni, egyebekről, az ott élők nyugalmáról, biztonságáról már nem is szólva… Az ügyben mindössze annyi megoldás született, hogy innen a nap folyamán továbbhelyezték őket a város szélére, a tűzoltóság telephelyének közelébe, most az ő életüket keserítik a hátrahagyott szeméttel és egyéb kellemetlenségekkel. Ráadásul hamarosan beköszönt a hideg is, amikor a helyzet még válságosabbá válik.

Mindez megannyi jogos kérdést vet fel, hiszen egy országnak, Brüsszel ide vagy oda, mégiscsak a saját adófizető polgárai érdekeit kéne elsősorban védenie,

ez a kormány azonban, hasonlóan az előzőkhöz, nem tett semmit, gondolván, hogy majd az utánuk következő, addig pedig marad a tétlen időhúzás, az alibizmus, az ellenzékre és az évek óta Szlovákia hátsóját is védő magyar kormányra mutogatás, miszerint úgymond a választások eredményét befolyásolandó szándékosan hagy rést a kerítésen, orvul Szlovákiára szabadítván a migrációs hullámot…

Zuzana Čaputová köztársasági elnök ez ügyben Novák Katalin magyar államfővel akar egyeztetni, a kormányfő pedig közben győzködi a népet, hogy pánikra semmi ok, a migránsok nem szándékoznak Szlovákiában maradni, „csak” átvonulnak az országon. Nos, ennél azért valamivel több lenne elvárható még egy szakértői kormánytól is, mely a jelek szerint egyedül egy valamiben szakértő, de abban nagyon: hogy hogyan kell megfelelni Brüsszel migránssimogató elvárásainak. A mi elvárásainknak pedig majd azoknak kéne megfelelniük, akiket szeptemberben választunk, s akiknek talán végre egy kicsit mi is számítunk majd…

