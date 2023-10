Fábián Zoltán fogadószervezete a Petőfi Sándor-program keretében a Felföldi Dalia Szövetség Gömörpéterfalán. A Felvidék.ma-nak adott interjújában kifejtette, olyan gömöri értékekre is szeretné felhívni a figyelmet, melyek kapcsolódnak a helyi néplélekhez és amellyel népszerűsítheti ezt a csodálatos vidéket.

Kérem, mutatkozzon be Olvasóinknak. Mit kell Önről tudni?

Marosvásárhelyen születtem, több, mint húsz éve kezdtem zenei pályafutásomat, bejárva az egész Kárpát-medencét, sőt még azon is túl. 2022-ben megkaptam a Magyar Művészetért Díjrendszer Ex-Libris díját és a Budapesti Lengyel Intézet Barátja elismeréseket. 2019-ben Őrzöm a lángot elnevezéssel százállomásos koncertsorozatot indítottam Trianon centenáriuma alkalmából, mely családi napokká és a központi rendezvényünkké fejlődött. Püspökhatvanban Őrzöm a lángot tábor elnevezéssel és melynek kiemelt célja a fiatalok nemzeti identitásának erősítése.

Mikor került kapcsolatba a Felföldi Dalia Szövetséggel?

2021-ben vettük fel a kapcsolatot, az említett koncertsorozat okán, melyre végül 2022 márciusában került sor. Ekkor alakult ki baráti viszonyunk Kopecsni Gáborral és született az elhatározás, hogy közös terveket szőve teszünk a felvidéki és a Kárpát-medencei magyarságért. Megtisztelő számomra az is, hogy Gábor a kisfiával, Sólyomkával szerepel a legutóbbi videóklipemben, mely a legnagyobb értékről, örökségünkről, a magyar nyelvről szól.

Már több rendezvényen is találkozhattunk Önnel Gömörpéterfalán. Melyek voltak ezek?

Tavaly első alkalommal szerveztük meg közösen felvidéki és székely összefogással a nagy népszerűségnek örvendő Barkósági Parasztolimpiát, melyhez csatlakozott az Őrzöm a lángot programsorozatunk. Idén ez már a 8. olimpia és második alkalommal került sor az együttműködésre. Léptem fel már különböző családi napokon, önálló eseményeken, illetve legutóbb a Petőfi szobor avatásán.

Milyen elhatározásból kapcsolódott be a Petőfi-programba?

A hétköznapjaimban és zenei pályafutásom során is a Kárpát-medence magyarságát és identitásának megőrzését igyekszem szolgálni, mely tevékenység teljes mértékben megegyezik a program célkitűzéseivel, ezért is rendkívül megtisztelő számomra, hogy részt vehetek benne.

Hogyan kívánja segíteni a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házat?

Az őszi eseménynaptárunk tele van, de ezen túl is rengeteg a feladat. Gábor népi harci testkultúra terén végzett gyűjtései során megannyi feldolgozatlan videó és képanyag halmozódott fel, melyeket közkinccsé tételük előtt vágni, digitalizálni és rendszerezni kell. További gyűjtésekben is fogok segíteni. Nem titkolt cél az sem, hogy a közösségi ház egy erős bástyája legyen a Kárpát-medencének, ahol különböző összejövetelek során kapcsolódik az anyaországi és a határon túli magyarság, ezt a kezdeményezést is szeretném elősegíteni. Az edzések során is vannak feladatok, melyekből ki fogom venni a részem.

Ki jelölt ki mentorul? Hogyan képzelik az együttműködésüket?

A mentor mindig a fogadószervezet vezetője, ez esetben Kopecsni Gábor. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi együttműködésünk adott és gördülékeny, ezért bízom benne, hogy méltóképpen szolgálhatom ezt a közösséget.

Milyen rendezvényekkel, programokkal készülnek?

Koncertekkel, előadásokkal, találkozókkal, harci bemutatókkal, összejövetelekkel és táncházakkal, hogy csak néhányat említsek. A Petőfi 200 alkalmából még idén szeretnénk meghirdetni egy pályázatot a környező általános iskolák számára, mely folyamat jelenleg az intézményekkel való kapcsolatfelvételnél tart. Gitároktatást is fogok tartani, melynek kiemelt célja az, hogy a fiatalok elsősorban gömöri népdalokat tanulhassanak meg, ezzel is őrizve a helyi kulturális örökséget.

Mit gondol, a Petőfi-program mennyiben járulhat hozzá a gömöri magyarság megerősödéséhez?

A Petőfi-program egy üzenet a Miniszterelnökséghez tartozó Nemzetpolitikai Államtitkárságtól a gömöri magyarság számára, hogy nincs egyedül és számíthat az anyaország szellemi, erkölcsi, emberjogi, kulturális és gazdasági támogatására. Úgy gondolom, hogy az én feladatom ezt az üzenetet továbbadni. Régiókra bontva a felvidéki magyarság van a legnagyobb bajban a demográfiai csökkenés tekintetében, ezért itt kiemelten fontos Szabó Dezső üzenete, mely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”. Én az elkövetkezendő kilenc hónapban ennek szellemiségében fogok dolgozni, mely munkának csak akkor van értelme, ha kézzelfogható eredmények születnek. Olyan gömöri értékekre is szeretném felhívni a figyelmet, melyek kapcsolódnak a helyi néplélekhez és melyekkel népszerűsíthetem ezt a csodálatos vidéket.

A Petőfi-program által gyarapodik a polgári élet is, hiszen a szervezett események kapcsán sok olyan lehetőség van, ami összehozza az embereket.

Erdélyi származású, így az anyaországgal hármas kapcsolódási lehetőséget biztosíthat majd. Milyen lehetőségeket lát ebben?

Igen, nem titkolt célom az erdélyi magyarság összekapcsolása a felvidéki magyarsággal, hiszen egymás tapasztalataival gazdagodva tudunk tisztábban látni a jövőt illetően. Ezzel kapcsolatban vannak is tervek.

Más közösségek, szervezetek is számíthatnak esetleg a tanácsaira? Miben tud a hasznukra lenni?

Természetesen. Leginkább szervezéssel kapcsolatos folyamatokban tudok segíteni, de bármilyen a Petőfi-programhoz illeszkedő kérdésben szívesen állok rendelkezésre, gondolok itt a kulturális és hagyományőrző tevékenységekre.

A magyar Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a szórvány tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar Állandó Értekezlet kérését meghallgatva indította útjára a Petőfi Sándor-programot, amely iránt a járvány ideje alatt is folyamatos igény mutatkozott a fogadószervezetek részéről annak érdekében, hogy az ösztöndíjasok jelenléte segítséget nyújtson a szórványban élő magyar közösségek számára.

A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor-program keretében megvalósuló ösztöndíjpályázat célja az, hogy a megkezdett munka folytatása által megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság szórványközösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. További célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek foglalták el helyüket 2023. október 1-től, akik segítenek e célok elérésében.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)