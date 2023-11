Míg a zselízi Sacher-ház történelmi épülete egyre épül-szépül és nyeri vissza eredeti, monarchista arculatát, addig a kulturális és közösségi rendezvények sora sem gyérül. A Csemadok zselízi alapszervezetével szoros együttműködésben tevékenykedő Sacher Polgári Társulás a helytörténeti és idegenforgalmi tevékenysége mellett ezúttal egy undergrund fesztiválsorozatot valósít meg az egyedi hangulatú Sacher Pincében.

Az őszi könnyűzenei sorozat során öt zselízi, valamint a szűkebb régióból való zenekar, illetve zenészeik adnak kamarakoncerteteket. A sort a helyi rocklegendának számító Nautilus Akusztik fellépése kezdte szeptember 30-án, majd a fiatal tehetségek alkotta Moira hódította meg a pinceközönséget. Egy héttel később pedig a Justin Time mutatott be egy olyan fergeteges produkciót, amitől mindenkinek leesett az álla.

A fesztiválsorozat november 25-én folytatódik a Melodies in the Night jazz-esttel, december 2-án pedig a My Heart Your Vessels zárja az évadot.

A Pince befogadóképessége korlátozott, ezért – a civil szervezet közösségi oldalán vagy a sacherpt@gmail.com e-mail – ajánlott az asztalfoglalás.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásából valósul meg. „Kiállítások, könyvbemutatók, tortasütő versenyek. A Sacher Polgári Társulás már a kultúra több területén is sikeresen bemutatkozott, ezért úgy gondoltuk, hogy ideje új műfajjal is megpróbálkoznunk.

Például egy zenei fesztivállal, amely Zselíz együtteseit hozza tető alá. Nem is akármilyen tetőről van szó, ugyanis a fellépésekre a Sacher-ház több száz éves pincéjének falai között kerül sor.

Az utánozhatatlan hangulatú Sacher Pincében még a többször hallott dallamok is másként szólnak. A jazz, funky, rock, indie és blues irányzatok kedvelőinek biztosan nem okozunk csalódást” – mondta el Kepka Márk, az egyesület elnöke.

Hozzátette: „A fesztivál évadját eredetileg négy alkalomra terveztük, ami időközben ötre bővült. Mindenkit szeretettel várunk a zenei estekre, könyvbemutatóinkra, idegenvezetéseinkre és egyéb tevékenységeinkre.”

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)