A virágkötészet, a virágdíszítések egyidősek az emberiség történetével. A növény, a virágdísz minden történelmi korban megtalálható volt környezetünkben, az ember a szépséget fedezte fel a növények alakjában, virágjában, színében és minden más élményt nyújtó részletében. A virág mindig körülöttünk volt, és van ma is. A virágkötészet szakma, kimondottan kézműves tevékenység, amelynek során az alapanyagokból értékesebb, szebb kész alkotások születnek, mint virágcsokrok, virágtálak, növénybeültetések, asztaldíszek, kegyeleti és esküvői virágdíszek, jeles alkalmak alkotásai. A virágkötészeti kultúra terjesztésében, színvonalának emelésében óriási szerepet játszik a virágkötészeti verseny.

A Karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskolában a nyílt napokon ismét virágkötő versenyt rendeztek az alapiskolák 7–9. osztályosai részére. A szeretet ünnepe sokkal hangulatosabbá, meghittebbé varázsolható egy saját kezűleg készített adventi koszorúval, karácsonyi asztali dísszel, vagy az ajándék karácsonyi díszcsomagolásával.

Az idei versenyben 9 alapiskola – a komáromi Munka és Eötvös utcai Alapiskola, a búcsi, dunamocsi, marcelházi, muzslai, szentpéteri, hetényi és a párkányi alapiskola 31 tanulója vett részt.

A megmérettetés, a kreatív munka helyszínéül a szakközépiskola folyosója szolgált. Az első feladatra, az ajándékdoboz karácsonyi díszcsomagolása elkészítésére 45–60 percet kaptak a tanulók. Ehhez a feladathoz az összes kelléket az iskola biztosította. A tanulóknak egy süteményt tartalmazó dobozt kellett készíteniük, amelyet természetesen a verseny végén magukkal vihettek. Öröm volt látni, ahogyan az ügyes, szorgos kezek nyomán fenyőágból, csomagolópapírból, színes szalagokból szemet és szívet gyönyörködtető kreációk születtek.

A második feladat a karácsonyi asztaldísz elkészítése volt. A tanulók a munka technikáját szabadon választhatták, lehetett tűzött, ragasztott, illetve vegyes kompozíció. A karácsonyi asztaldíszek a megterített ünnepi asztal ékei, lakásdíszként bútorokra, asztal közepére vagy háttér elé helyezve. Könnyen elkészíthető és hangulatos az almába szurkált karácsonyi növényanyagból összeállított dísz, amelyet a teríték mellé tehetünk.

Az elkészített változatos és színpompás alkotásokat a szakmai zsűri – Baán Szabó Ilona szakoktató, az iskola pedagógusa, Péntek Dorina és Blahovič Anna, az iskola tanulója – értékelte.

Mielőtt a kiértékelésre sor került volna az iskola igazgatóhelyettese, Tóth Erzsébet köszöntötte a megjelent tanulókat és az őket kísérő pedagógusokat. Baán Szabó Ilona értékelte az idei kötészeti feladatokat.

„Ha már energiát és időt szentelünk annak, hogy megtaláljuk az ajándékozott számára a legmegfelelőbb ajándékot, csomagoljuk is be stílusosan, hogy ne csak az ajándékunk, de már maga a csomagolás is ámulatba ejtsen mindenkit. Az ajándékcsomagolás művészete mellett maga a felhasznált anyag is lényeges. A csomagolópapír minősége kulcsfontosságú. Elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ne szakadjon szét, még mielőtt az ajándékozott hozzájutna az ajándék kicsomagolásához. A csomagolópapír mellé mindenképpen válasszunk minőségi díszes szalagot. A szélesebb szalagok elegánsabbak, mint a vékonyabbak, a hatás érdekében megérik a befektetést. Kicsik és nagyok csillogó szemei a karácsonyfa alatt. Ez az igazi karácsony, tele nagylelkűséggel és teljesült kívánságokkal! Törekedjünk arra, hogy kell az ajándékokat úgy becsomagolni, hogy a kibontásuk felejthetetlen élménnyé váljon. Bízunk abban, hogy a karácsonyi ajándékcsomagolási feladat megfelelő inspirációt kínált tapasztaltaknak, de azoknak is segítséget nyújt, akik a lehető legegyszerűbben szeretnék megoldani a csomagolást. A karácsony hagyományos színe a piros és a zöld, ezért a zöld növények, fenyőfaágak, tujalevelek a csomagoláson is jól mutatnak. Könnyebb az ajándékot becsomagolni, ha dobozba tesszük. A doboz szabályos formái megkönnyítik a színes papír hajtogatását és ragasztását. Figyeljünk arra, hogy a csomagolásunk ne legyen feltűnő, különben elvonja a figyelmet az ajándékról.”

A karácsonyi asztali dísszel kapcsolatban a szakoktató elmondta, vigyázni kell arra, hogy az összkép sohase legyen rendezetlen. A befejező igazításnál arra kell törekedni, hogy különböző rálátásokból is jól érvényesüljön a karácsonyi dísz. Bármelyik, szépen kivitelezett formát is választjuk, az egész karácsonyi időszakban kellemes látványt, üde színfoltot jelent, még a gyertya fénye is szebben világít egy ilyen kompozícióban. A lényeg, hogy emeljük a karácsony hangulatát kötészeti kompozíciónkkal. A karácsonyi díszek készítése hálás kötészeti feladat, mert tág lehetőség kínálkozik a hangulatnak, a mondanivalónak a kötészet eszközeivel való megelevenítésére.

Az eredményhirdetéskor az iskola igazgatója, Varga Péter elmondta:

„Az egyik cél, ami vezérel bennünket, az ünnepekre való készülődés, a hagyományőrzés, a másik a virágkötészeti szakma megszerettetése és virágkötő szakunk bemutatása a végzős alapiskolásoknak. Az adventi virágkötő verseny olyan ismereteket adott a résztvevőknek, melyek megalapozzák az esztétikum felismerését, és fejlesztik kézügyességüket. A felhasználható anyagok tárháza kimeríthetetlen, a többit a fantáziánk dönti el, a végeredmény pedig magáért beszél.”

Az idei karácsonyi virágkötészeti versenyen az alábbi eredmények születtek.

Ajándékdoboz karácsonyi díszcsomagolása:

1. Ivanič Luca – Munka Utcai Alapiskola, Komárom

2. Sóki Panna – Katona Mihály Alapiskola, Búcs

3. Černák Dóra- Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény

Karácsonyi asztaldísz:

1. Duna Bianka – Alapiskola, Marcelháza

2. Grajczki Luca – Katona Mihály Alapiskola, Búcs

3. Čudai Rebeka – Alapiskola, Marcelháza

Az igazgató különdíját Pém Anna kapta a karácsonyi asztaldísszel (Munka Utcai Alapiskola, Komárom). A zsűri különdíját Urbánek Noémi kapta a karácsony asztaldísszel (Kossányi József Alapiskola, Szentpéter).

Az asztali díszeket a résztvevők hazavihették, hogy még ünnepélyesebbé tegyék a karácsonyi ünnepeket.

(Miriák Ferenc)