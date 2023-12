December 8-ától (péntek) láthatja a Komáromi Jókai Színház közönsége Mark St. Germain amerikai dráma- és forgatókönyvíró Táncórák című színművét. Az előadás a Veszprémi Petőfi Színház és a Csavar Színház közös produkciójában jött létre, rendezte: Gál Tamás (Jászai Mari-díjas). Az autisták világára ablakot nyitó szemléletformáló játékban Kiss Szilvia és Szabó Viktor szerepel.

Senga és Ever szomszédok. Még sosem találkoztak. Mindketten bezárkóztak a saját világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben súlyosan megsérült, az orvosok szerint soha többé nem táncolhat. Ever autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán Ever egy napon mégiscsak becsönget Sengához: tanítsa meg táncolni. Lépegetnek egymás felé, először kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi figyelemmel, milyen is a másik világa. Ahogy megismerik egymást, érzelmekből is leckéket vesznek. Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni” a maguk komfortzónájából, amelyben jó ideje éldegélnek.

„Mindig nagyon foglalkoztatott azon embertársaink sorsa, akik »mások«. Nem jobbak, nem kevesebbek, de mások, mint az átlagember, legyen szó akár a bőrszínről, akár egészségügyi állapotáról, ami »mássá« teszi őket. Mi, a többség hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy átlagosak vagyunk, mi vagyunk a »normálisok«, csak azért, mert mi vagyunk többen, emiatt pedig előítéletesek és kirekesztőek tudunk lenni. Minden darabban keresem azt, hogy tudok a perifériákra került emberek történetével dolgozni – emelte ki Gál Tamás, az előadás rendezője, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. – A darab egyik fontos felvetése, hogy vajon kivel könnyebb együtt működni: egy »ép« emberrel vagy egy fogyatékossággal élővel? Emellett fontos témakör a tehetség is, hiszen mindkét főszereplő a maga módján, a maga adott élethelyzetében tehetséges valamiben.”

A Komáromi Jókai Színház kiemelt témaként tekint az inklúzióra, és fontosnak tartja, hogy a fogyatékkal, hátránnyal élők számára is hozzáférhetővé tegye az előadásait. Az elmúlt hónapokban megtörtént az épület akadálymentesítése, emellett a színház csatlakozott az autistabarát intézmények köréhez. Ennek keretében egyelőre 10 csomagot készítettek el, amely támogathatja az autizmussal élő nézők – felnőttek, gyerekek – komfortérzését az előadások során. A „támogató készlet” tartalmaz egy térképes információs kártyát a színház belteréről (hogyan lehet bejutni a nézőtérre, hol a mosdó stb.), stresszoldó eszközöket (pop-it, labda), fülhallgatót (ezzel a zavaró hanghatások tompíthatók), valamint egy további kártyát, amelyet probléma esetén kell felmutatni, ilyenkor a felvezető azonnal átkíséri a nézőt az ún. nyugalomszobába.

A színház vezetése arra kéri az érdeklődőket, illetve az érintetteket, hogy a támogató készlet iránti igényüket jelezzék előre a szervezési osztályon vagy a jegypénztárban.

A közeljövőben a Komáromi Jókai Színház tovább bővíti az autizmus-specifikus megoldások tárát, egyebek mellett a weboldalán elérhető kisvideókkal, amelyek felhívják a figyelmet az egyes előadásokban alkalmazott, a szenzorikusan érzékeny nézők számára potenciálisan zavaró hang- és fényhatásokra.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)