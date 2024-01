A találkozóról Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke közösségi oldalán számolt be.

„Idén 25 éves a NATO- és 20 éves az EU-tagságunk, ráadásul Magyarország az unió soros elnöke is lesz. Az ország nemzetközi megítélése szempontjából meghatározó év elé nézünk, amelynek már a kezdete is erős: a szlovák és a vietnámi miniszterelnök is Magyarországra látogat, majd pedig Davosba utazom, ahol az Európai Bizottság elnökével találkozom, és a Világgazdasági Fórumon is felszólalok. Volt tehát miről beszélgetnünk” – írta Novák Katalin.

Robert Fico szlovák miniszterelnök Budapesten találkozik Orbán Viktorral, akivel a

kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatokról, a kölcsönös külkereskedelem erősítéséről, a

közlekedési infrastruktúra és a határon átnyúló együttműködésről beszélget. A kormányfők

megvitatják az európai és világpolitika aktuális kérdéseit, az Európai Tanács közelgő

csúcstalálkozóját, a V4-ek működésének perspektíváit, de szó lesz a migrációs kérdésről és

Ukrajnáról is. A munkaút során a szlovák miniszterelnök találkozik Novák Katalin magyar

köztársasági elnökkel is.

(Novák Katalin FB/Felvidék.ma)