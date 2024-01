Konkoly-Thege Miklós 1869-ben építtette meg ógyallai birtokán a csillagvizsgálót, amelyet az évek során nemzetközi hírű obszervatóriummá bővített. Megfigyelései 1871-ben kezdődtek, leginkább a meteorok és az üstökösek kutatása érdekelte, de tervezett több távcsövet, spektroszkópot is. Birtokát és vele az obszervatóriumot is a magyar államnak adományozta, azonban ez a történelem változásai miatt Csehszlovákia illetve Szlovákia tulajdonába került.

A csillagvizsgáló munkatársai ma is komoly, nemzetközileg is elismert tudományos és ismeretterjesztő munkát végeznek. Odafigyelnek kutatásaik népszerűsítésére, és főleg a fiatalokat, a gyerekeket érintő rendezvények, bemutatók szervezésére.

Az érdeklődők az év folyamán több alkalommal is megismerkedhetnek a világűr rejtelmeivel és az űrkutatás jövőjével. Ezért is hirdetik meg évente a Világűr a gyermekek szemével című képzőművészeti versenyt, amellyel mára hagyományt teremtettek az iskolák körében.

Idén immár 39. alkalommal adnak lehetőséget a tehetséges lányoknak, fiúknak, hogy a képzőművészet eszközeivel jelenítsék meg elképzeléseiket a világűrről, a bolygókról, a csillagokról, az űrkutatásról. Az országos képzőművészeti versenybe ebben az évben a határokon túl élő gyerekektől is várják a rajzokat, festményeket, ezért a versenyt külföldi társszervezeteikkel közösen hirdetik meg.

A verseny két fordulóban öt kategóriában valósul meg az alapiskolák valamennyi tanulója számára.

Az alkotásokat az első fordulóba, amelyeket az egyes járásokból és külföldről várják, március 30-ig lehet beküldeni a csillagvizsgáló címére. A második fordulóba a zsűri, amelynek külföldi tagjai szintén lesznek, minden kategióriából öt munkát választ ki. A második forduló zsűrije május első felében értékeli és választja ki a legjobb képeket.

A tanulók a versenybe tetszés szerinti technikákkal készült festményeket, rajzokat küldhetnek maximálisan A2-es méretben, 3D-technikával készült munkákat azonban nem fogadnak el. Valamennyi küldeményen szerepelnie kell a tanuló iskolája bélyegzőjének és minden iskola az egyes kategóriákba legfeljebb tíz alkotással jelentkezhet. A versenyben egyéni munkákat értékelnek, a kollektív, csoportos alkotásokat kizárják. A győztes, legsikeresebb festmények, rajzok az ógyallai csillagvizsgáló épületében kerülnek kiállításra, amelyeket aztán felkérések alapján az ország más kulturális intézményeibe is továbbíthatnak.

Az elmúlt évek során a magyar tanítási nyelvű alapiskolákból is számos értékes alkotás érkezett a meghirdetésre. A tehetséges gyerekeknek idén is alkalmuk van tehát az alkotásra, a bemutatkozásra, és bizonyára élnek is a lehetőséggel. A díjazottak között is több magyar iskolában tanuló diák volt, munkáik ott szerepeltek a legjobbak, a kiállítottak között.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)