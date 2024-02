A Magyar Szövetség Párt ma, február 24-én tartotta meg I. Országos Tanácsának ülését a pozsonyi székházban. A számos aktuális közéleti és politikai téma mellett a tanácskozás fő témája az európai parlamenti választásokra készülő képviselőjelöltek listájának ismertetése és a program bemutatása volt.

Mint Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke a sajtótájékoztatón a listaállítással kapcsolatban kifejtette:

„olyan listát állítottunk össze, ahol helyet és teret kapnak felkészült politikusok, akik már bizonyítottak a múltban s ugyanúgy a szakmaiság is megjelenik a listán, s emellett megjelennek új, fiatal képviselőjelöltek is, akiknek alkalmuk van bizonyítani rátermettségüket.”

Berényi József személyében felkészült politikus vezeti a tizenöt fős listát – húzta alá Forró Krisztián.

A Magyar Szövetség európai parlamenti jelöltjei:

1.Berényi József

2. Pandy Péter – a párt Országos Tanácsának elnöke

3. Orosz Örs – a párt alelnöke

4. Patasi Ilona – a Szlovák Agrárkamara elnöke

5. Iván Tamás – Felvidéki Vállalkozói Szövetség elnöke

6. Mag Fodor Enikő – Besztercebánya megyei képviselő,

7. Herbácskó Anita – Bény polgármestere

8. Mészáros Anikó – Európa Parlamenti képviselő asszisztense

9. Köpöncei Péter – Palást polgármestereként és Nyitra megyei képviselő

10. Marczinkó Zoltán

11. Klenovics Gábor – korábbi Európa Parlamenti asszisztens

12. Drab Melinda – pályázatírási szakember

13. Brunczlik Viktor – Dunaszerdahelyi járás jelöltje

14. Ivanecky János – Kassa jelöltje

15. Miklós László – volt környezetvédelmi miniszter

„Természetesen tudatosítom a nagy felelősségét annak, hogy újra visszaszerezze az itt élő közösség az európai parlamenti képviseletét. Ennek a 15 személynek nagyon komoly munkát kell végeznie”

– ezt már Berényi József mondta. Majd hozzátette: “elfogadtuk a programtéziseket is, hiszen aki ránk szavaz, annak tudnia kell, hogy odakerülésünk esetén mit fogunk képviselni”.

Jelezte, az Európai Uniónak egyébként nincs más alternatívája Szlovákia számára, tudatosítjuk azt, hogy az Európai Unió nagyon sok pozitív dolgot hozott az elmúlt időszakban Szlovákia és az itt élő lakosok számára. “Ez azonban nem jelenti azt, hogy vannak területek, ahol ne látnánk kritikusan az Uniónak a tevékenységét. Főleg az elmúlt 10-15 évben történtek súlyos hibák, amikre rámutattunk most is, és amennyiben mandátumot szerzünk, akkor az Európai Parlamentben is” – folytatta.

“Egyszerűen más működést szeretnénk az Unión belül, illetve visszatérni azokhoz a gyökerekhez, ahonnan az Unió elindult. A nemzeti kisebbségek és nemzeti közösségek esetében sajnos a Van der Leyen vezette Európai Bizottság visszautasította a Minority Safepack kezdeményezését.

Ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Nyilván parlamenti mandátumunk esetén az új Kommissziónál, az új Bizottságnál is számon fogjuk kérni, hogy miért történt ez így és értékeljék át a döntésüket és szülessen meg egy ilyen dokumentum.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nők jogainak a bővítése Európai Uniós szinten is megjelenjen. Ugyancsak fontosnak tartják a migráció kérdését. Úgy vélik, hogy rossz irányba megy az Európai Unió politikája. Rendkívül rossz döntésnek tartjuk a kvóták bevezetésének a szándékát, illetve azt, hogy aki elutasítja a kvótákat, annak büntetést kelljen fizetnie. Ezek azok a döntések, amik biztos, hogy Szlovákiában nem segítik az Unió népszerűségét” – fogalmazott a listavezető

„A mezőgazdaság területén a gazdák mellett vagyunk, hiszen most már Európa többségében a gazdák kijelentették azon véleményüket, hogy támogatást várnak az Európai Uniótól, nem pedig további nehezítéseket. A mezőgazdaságot és az élelmiszeripart támogatni kell az unió szintjéről, továbbra is meg kell őrizni azokat a privilégiumokat a gazdáknak, amik vannak, és ami Ukrajna bővítését illeti, természetesen az Ukrajnával való viszonyt érinti, jogos az a követelésük, hogy ha számukra elvárások vannak tevékenységüket tekintve az unió részéről, és ez pénzbe kerül, akkor ne legyenek szabadon beengedve az ukrán termékek, amikre ezek a megkötések nem érvényesek.”

A biztonságpolitika és energetika kapcsán támogatják, hogy az Európai Unió országai le tudjanak válni az orosz energiahordozókról, de erre is külön pénzcsomagok kellenek, és nagyobb európai uniós aktivitás, hogy az alternatív vezetékek megjelenhessenek.

„Ami az orosz-ukrán háborút illeti, továbbra is elítéljük, hogy Oroszország katonailag megtámadta Ukrajnát. Természetesen, hogy minden kérdést, így a kisebbségpolitikát is tárgyalóasztal mellett kell intézni, a katonai beavatkozás nem megoldás ebben a kérdésben sem” – húzta alá.

A háborúval kapcsolatban még kifejtették, a Magyar Szövetség elsősorban bodrogközi véleményeket és a dél-szlovákiai magyarok véleményét kívánja képviselni.

Az unó bővítéséről elmondta: szorgalmazzák, hogy a bővítés folyamán már ne kelljen több kritériumot teljesíteni a Balkán országainak, mint amit Horvátországnak kellett.

A fiatalok problémáiról is szóltak, a statisztikai adatok azt mutatják egyébként, hogy nagyon csökken a fiatalok házasodási hajlandósága, ez is gond, és az Uniónak pozitívan kell fellépnie. A családok támogatását tekintve mi továbbra is azt valljuk, hogy a társadalom alapja a gyereknevelés leghatékonyabb intézménye, a férfi és nő házasságára épülő család, ennek az elvnek a szintjén fogunk az Európai Parlamentben is működni.

Végül az Európai Unió működésére kitérve jelezte, hogy nem támogatjuk az Európai Unió föderalizációját.

