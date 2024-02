A szombati utolsó válogatóban 10 dal mutatkozik be, ezek közül 5 dal továbbjutásával kialakul a crossover elődöntős mezőny. A hazai könnyűzene ünnepéhez méltó módon műfaji sokszínűség jellemzi a negyedik válogatót is. Az élő show alatt a közönség a zsűrivel együtt értékelheti a produkciókat.

A Dal több mint tíz éve mozgatórugója a hazai könnyűzenei életnek. A műsorban új előadók, zenekarok mutatkozhatnak be dalukkal, a fellépőket új oldalukról ismerheti meg a közönség, a dalválasztó emellett új zenei formációkat hív életre. A magyar dalok versenyét idén is a műfaji és stílusbeli sokrétűség jellemzi, a negyedik és egyben utolsó válogatóban pop, rock, pop-rock, elektronikus, ballada és soul produkciók mérettetnek meg.

„Az Év Dala 2024” cím várományosaként szereplő 10 versenydal élőben, élő zenei kísérettel hangzik el március 2-án:

Csintalan Márk – Számítottam Rád

FLUIDIA – Miről szól ez a dal?

Juhos Zsófi & Patocska Olivér – Ma szerettem beléd

Junkies – Királyi többes

Pink Dragon – Kánaán

Quack – Sosem elég

Roy Galeri – Kiáltás

Szalma Annamária és Telek Attila – Százszor is

Szelina – Hazatért

Szirtes Dávid – Emelem poharam

A Dal 2024 harmadik válogatója egy fesztiválhimnusszal kezdődött, az idén 10 éves Jazztelen blues-funky Kezeket fel című dala 47 ponttal bekerült az elődöntőbe és folkfeldolgozásként hangzik majd el. Azonos pontszámmal jutott tovább a Nem lehetek más, a Negál rockdala jazzként megújulva tér vissza. Bradics Jácint lírai produkciója elvarázsolta a közönséget és Németh Alajos Lojzit, a Miért félnék álmodni rockköntösben mutatkozhat be a következő fordulóban. Az este legmagasabb pontszámát a metál hangzású Együtt egyedül kapta, a HERE WE ARE trió balladaként hozza vissza a dalát. A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Egri Péter és Ferenczi György alkotta televíziós zsűri A háztetők felettet tovább emelte, így a Liana bluesként adhatja elő újra. Az áthangszerelésben a könnyűzenei élet kiválóságai segítik a versenyzőket.

A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024” cím mellett egy nyolcdalos lemez elkészítésére nyer lehetőséget a berlini Hansa Studios-ban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.

A Dal 2024 – negyedik válogató szombaton 19:35-től a Dunán, ismétlés vasárnaponként a Duna World csatornán 10:30-től.

