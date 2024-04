Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszakhullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja – hangsúlyozta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében.

Ferenc pápa kijelentette, hogy imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta: a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért.

“Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek izraelieknek és palesztinoknak, hogy két államban éljenek, egymás mellett, biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk, és joguk! Két szomszédos állam” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a Gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. A pápa a “humanitárius katasztrófahelyzetbe zuhant” lakosság megsegítését, és a hónapokkal ezelőtt elrabolt túszok szabadon bocsátását sürgette.

“Mennyi szenvedés! Imádkozzunk a békéért. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból! Mondjunk igent a párbeszédre és a békére!” – mondta Ferenc pápa szokásos vasárnap déli beszédében.

Emlékeztetett, hogy május 25-én és 26-án a Vatikánban megtartják a gyermekek világnapját. Megjegyezte, imádkozni kell a háborúk miatt szenvedő oly sok gyermekért Ukrajnában, a palesztin területeken, Izraelben, Mianmarban és a világ más részein.

***

Szijjártó Péter: Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért támadást

Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón- és rakétatámadást, kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is – mondta a Facebookon élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak.

A tárcavezető felidézte: Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti.

Hozzátette: nem véletlen, hogy a közel-keleti konfliktus elmúlt hónapjai során a nemzetközi közösség Magyarországgal a soraiban folyamatosan az eszkaláció elkerülésére és a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Sajnos az éjszaka folyamán egy olyan rakéta- és dróntámadásra került sor Izraellel szemben, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során.

Magyarország határozottan elítéli az Izrael ellen indított támadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is – jelentette ki a videóban a miniszter.

“Nekünk ebben a konfliktusban természetesen a legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságáról gondoskodjunk. Éppen ezért a nagykövetségeink a térségben természetesen 24 órás szolgálatot teljesítenek. Az izraeli, az iráni, a szíriai, a jordániai, a libanoni képviseleteink is érintettek ebben a munkában” – mondta a Szijjártó Péter. Megjegyezte: sajnos a kollégáink ezen képviseletek egy részén már hozzászokhattak ahhoz, hogy a munkájukat úgy végzik, hogy a légiriadók esetében az iroda és az óvóhelyek között ingáznak.

Az adatokat ismertetve közölte: Izraelben 24 magyar állampolgár lépett közvetlenül kapcsolatba a nagykövetségünkkel az éjszaka folyamán. Szerencsére valamennyien jól vannak, sőt a jelenlegi információink szerint az Izraelben élő kettős – magyar állampolgársággal is rendelkezők – és az ideiglenesen ott tartózkodók, turisták vagy üzleti, oktatási céllal kiutazott magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak.

“Ha valaki mégis bajba kerül, akkor tőle azt szeretném kérni, hogy a nagykövetségünk ügyeleti számán, illetve a konzuli szolgálatnál azonnal jelentkezzen” – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a legfrissebb hírek szerint a Ben Gurion repülőteret újra megnyitották, ugyanakkor járatmódosításokra kell számítani, ezért arra kérnek mindenkit, aki Izraelbe vagy Izraelből szeretne repülni, mindenképpen az adott légitársaságnál, ahol a jegyét megváltotta, alaposan informálódjon.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Iránban jelenleg 74 magyar állampolgárról tudnak, velük a lehetőségekhez képest folyamatosan veszik fel a kapcsolatot telefonon. Egy magyar család jelezte, hogy el kívánják hagyni az országot, számukra a nagykövetség, illetve a konzuljaink a lehetséges segítséget természetesen mindehhez megadják.

Jordániában két magyar állampolgár jelentkezett az ügyeleti telefonszámon, ők is biztonságban vannak. A miniszter megjegyezte: itt még fontos elmondani, hogy Jordánia légterét is lezárták. Ez most Magyarországra tartó vagy Magyarországról oda repülő járatot nem érintett. Legközelebb majd kedden hajnalban érkezne Ammánba a WizzAir járata, majd indulna is vissza Budapestre. “Egyelőre nem biztos még, hogy ez a járat közlekedni tud, ezért a kollégák ott helyben felkészülnek arra, hogy ha magyar állampolgárok ragadnak esetleg az ammáni repülőtéren vagy Jordániában”, akkor segítsünk nekik – mondta, hozzátéve: minden olyan magyar állampolgárral kapcsolatban vannak, akikről tudják, hogy a térségben tartózkodnak.

Szijjártó Péter arra kér mindenkit, aki a térségben tartózkodik és még nem tette meg, regisztráljon konzuli védelemre. Hozzátette: ha valaki bajba kerül, akkor a nagykövetségeinken vagy a konzuli szolgálat ügyeleteinek telefonszámán azonnal jelentkezhet és kérhet segítséget.

“Természetesen itt Budapesten, a minisztériumban, a konzuli szolgálat call centerében is a kollégáim 24 órás szolgálatot teljesítenek” – közölte a miniszter.

Videóüzenete végén Szijjártó Péter újra kijelentette: Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón- és rakétatámadást. “Kiállunk Izrael mellett és azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség felhívása a felelősségteljes viselkedésre és az eszkaláció elkerülésére még soha nem volt annyira fontos, és soha nem volt annyira érvényes, mint éppen most” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

(MTI/Felvidék.ma)