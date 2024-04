A pedagógusoknak is van még mit tanulniuk az online álhírek és az adathalász csalások felismeréséről. Ők sem mindig tudják megkülönböztetni az álhíreket az igazitól, illetve az adathalász e-maileket a valós értesítésektől. Többek között erre az eredményre jutott az a kutatás, amelyet a Média Detektív Fiataloknak Erasmus+ program keretében végeztek három országban.

Összesen 361 magyar pedagógus töltötte ki az álhír- és adathalász kvízt Magyarországról, Romániából és Szlovákiából a tavalyi év folyamán. A felmérésben részt vett pedagógusok és ifjúságsegítő szakemberek leginkább az érzelmekre ható álhíreknek dőltek be, illetve sokuknak gondot okozott a pénzintézetektől és közszolgáltatóktól érkező bizonyos típusú e-mailek valódiságának megállapítása is.

A nem reprezentatív nemzetközi felmérés eredményei rámutatnak arra, hogy nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok számára is fontos a médiatudatosság fejlesztése. Hiszen ők sincsenek mindig tisztában azzal, minek alapján lehet eldönteni, hogy csalással van-e dolguk.

Másik tanulság volt, hogy sok esetben a valós és hivatalos e-maileket is csalásnak vélték a kutatásban részt vett tanárok. Ezért a valódiságra utaló jeleket is tudatosítani kell a képzések során. Mert szerencsére nem minden közösségi média poszt, chat-üzenet, SMS és e-mail csalás – mondta dr. Kenyeres Attila Zoltán egyetemi adjunktus, a projekt szakmai vezetője.

A „Média Detektív Fiataloknak: az álhírek és médiamanipuláció felismerése és kezelése” című Erasmus+ projekt keretében összesen 30 pedagógust és ifjúságsegítő szakembert készítettek fel médiatudatossági képzések megtartására. Ők 2250 fiatalnak tartottak foglalkozásokat az álhírek, az adathalász átverések, a hamis nyereményjátékok és a médiamanipuláció felismeréséről a három országban.

Ezen felül tréningtervet dolgoztak ki pedagógusok, ifjúságsegítő szakemberek, valamint civil szervezetek munkatársai számára magyar, angol, szlovák és román nyelven.

Online alapú, nemzetközi álhírkvízjátékot, illetve több mint 200 darabból álló nemzetközi álhíradatbankot is összeállítottak – szintén négy nyelven. Több, mint 30 oktatóvideó is készült a témában, YouTube-csatorna és Facebook-oldal is indult. Minden videó és tananyag ingyenesen elérhető a projekt multimédiás online felületén magyar, angol, szlovák és román nyelven. Mindezek mellett személyes projektmeetingek, tudásmegosztó workshopok és konferencia is részét képezték a kétéves programnak.

A projektben Magyarországról a debreceni Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület, Szlovákiából a komáromi TANDEM, n.o., Romániából pedig a nagyváradi Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület vett részt. A program 2022. április 1-én indult, és 2024. március 31-én zárult. Projektszám: 2021-2-HU01-KA220-YOU-000050383. Az elnyert támogatási összeg: 108 699 euró.

További információ kérhető: Hamvas László, hajducivil@gmail.com

(Sajtóközlemény)