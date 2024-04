Izgalmas kisvideóval rukkolt elő a zselízi magyar tannyelvű alapiskola. A „Szavak törpék, a példák óriások” címet viselő három perces videóban olyan személyek ajánlják egykori iskolájukat a most iskolaválasztás előtt állóknak, akik országos-, sőt van, aki világhírnévre tettek szert.

„Felvidéken a magyar iskoláinkba való beiratkozás évről évre egyre nagyobb kihívásokkal jár. Sajnos elterjedt egy tévhit, hogy szlovák iskolával jobban tud érvényesülni egy gyerek, mintha az anyanyelvén tanulna. Számtalan szakember, pszichológus cáfolta ezt meg, sőt bizonyította be ellenkezőjét, hogy egy ilyen közegváltás milyen negatív hatásokkal lehet egy fejlődésben lévő kisgyermek lelkére” – mondta el a videó ötletgazdája, Csonka Ákos helytörténész, önkormányzati képviselő, akinek ugyancsak alma matere az oktatási intézmény. Hozzátette: „A cáfolat viszont nem terjed olyan intenzitással, mint a fals információ, ezért gondoltuk úgy, hogy szükség lenne egy olyan videóanyagot bemutatni, amiben ország-, sőt világhírnévre szert tett érintettek mutatják be saját példájukon, hogy igenis lehet érvényesülni, nem is akárhogyan magyar iskolát végezve. Színészek, kutatók, egyetemi tanárok, politikusok, sportolók… és csak párat említünk, akik ráadásul nemcsak, hogy felvidékiként, de kimondottan a zselízi magyar oktatási intézményekből indulva hódították meg a világot. Célunk ugyanis, bár a magyar iskolaválasztás népszerűsítésén alapszik, nem titkolt szándékunk ráirányítani a figyelmet úgy a Comenius Gimnáziumra, mint a Cimbora Óvodára is, amelyekben szintén magas színvonalú oktatási-nevelési munka folyik és a legtöbb megszólaló a videóban nem csak az alapiskolánk, de a másik két intézménynek is neveltje” – mondta a szerkesztő.

A videóban a megszólalók mesélnek iskolai élményeikről és, hogy mit adott nekik az iskolájuk, hogy karrierjükben oda juthassanak, ahol most vannak. Többek közt Gubík Ági színésznő; Dulai Henrietta oceanográfus, Hawaii; Major Tímea fitnesz világbajnok; Mézes Mátyás hegedűművész; Bodor Éva operaénekes; Tóth Tar Éva genetikus, kutató; Mokos Attila színész; Récsei Noémi televíziós bemondó; Fóthy Zoltán esperes-plébános; Horváth Géza pedagógus, karmester; és Pólya Csaba közgazdász, vállalkozó osztja meg gondolatait a témáról.

A videó elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta egy pályázatból, amelyből a videótartalom mellett az iskola egy kreatív módszertani csomagot is beszerzett, ami a játékos szlovákoktatásra helyezi a hangsúlyt.

„Mindent meg kell tennünk azért, hogy magas színvonalú szlováknyelv-oktatást biztosítsunk tanulóink számára. Két éve kezdtük az alsó tagozaton Bakos Adrienn Szlovákul játékosan tanszercsomagjának használatát. Több módszertani szakértő szerint is ez egy igen hatékony oktatási módszer. Tapasztalataink és a szülői visszajelzések alapján a jövőben is ezzel a tanszercsomaggal tervezünk dolgozni, mely a foglalkoztató füzeteken kívül módszertani útmutatót, képes mellékleteket, mesekönyvet és hanganyagot is tartalmaz” – mondta el az iskola igazgatónője, Máté Anikó. A videóval kapcsolatban hozzátette: „Régen dédelgetett álmunk valósult meg ennek a kisfilmnek a megszületésével. A megszólítottak közülünk valók és joggal vagyunk büszkék rájuk. Nagyon kellemesen érintett, hogy a volt diákjaink örömmel fogadták a felkérést. Megtiszteltetésnek érezték, hogy hozzájárulhatnak alma materük jó hírének terjesztéséhez. Iskolánknak még számos olyan tanulója volt, akinek helye volna ebben a kisfilmben. A jövőben tervezzük a kisfilm bővítését.”

A kisvideó mellett publikálják valamennyi felvett interjú teljes egészét a YouTube videómegosztó felületen. A technikai kivitelezést Puksa Mátyás Ferenc végezte, de közreműködött az iskola vezetősége és Bíró Bernadett Petőfi Ösztöndíjas is. A projekt elsősorban az iskola népszerűsítését célozza meg, hogy ráirányítsa a figyelmet az iskolára. A zselízi magyar tannyelvű alapiskolában az elmúlt időszakban ugyanis intenzív fejlesztések valósultak meg. Gondolhatunk itt a hozzáépítésre, a tetőcserére, az „új épület” nyílászáróinak cseréjére vagy éppen az udvar rendezésére, a sportinfrastruktúra fejlesztésére.

A Magyar Kormány nagyvonalú támogatásának köszönhetően pár éve teljesen megújult a szomszédos épület, ami a Comenis Gimnázium egykori otthona volt, most pedig a Cimbora Óvodának és a Mózeskosár Bölcsődének ad otthont. Információk szerint pedig hamarosan az iskola homlokzata is teljes körűen megújulhat, amennyiben az erre vonatkozó pályázat pozitív elbírálásban részesül.

Ezeknek összhatása, illetve a videóban elhangzó jó példák bemutatásától a készítők azt remélik, hogy meggyőzzék a vacilláló szülőket, hogy a magyar gyermekeknek a legjobb választás Zselízen az egyre jobban prosperáló magyar tannyelvű alapiskola.

(tsák, Felvidék.ma)