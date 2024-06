A Magyar Állami Népi Együttes Horvátországba és Szlovéniába készül. Június 2-án az egykori monarchiai népszerű üdülőhelyen, Abbáziában (mai nevén Opatijában), másnap a hangulatos szlovén kisvárosban, Semičben lépnek fel.

Az elmúlt évi fiumei, zágrábi és a 2020-as muravidéki sikeres vendégszereplések folytatásaként a Magyar Állami Népi Együttes ismét a két szomszédos országban lép fel. Ezúttal Abbáziában (mai nevén Opatijában) június 2-án a fesztiváljairól híres Gervais Központban, másnap a szintén fesztiváloknak otthont adó semiči Kulturális Központban találkozhat a közönség az Együttessel. A programsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködésben – a Petőfi Kulturális Program részeként – valósulhat meg. A zágrábi és a ljubljanai Liszt Intézet-Magyar Kulturális Központ mind a helyszínek kiválasztásában, mind pedig a szervezésben hathatós segítséget nyújtott.

„A Táncos magyarok az előadás címe – avat be a programba Mihályi Gábor együttesvezető. – Igyekeztünk egy olyan nagykamara-előadást összeállítani, ami a változó helyszíneken is megállja a helyét. Ezúttal is természetes számunkra, hogy ne csak magyar, hanem nemzetiségi táncok is megjelenjenek az összeállításban. Ezzel is követjük a Szent István-i Magyarország szellemiségét: az ezeréves együttélés nyomán a nemzetiségekre szellemi és kulturális társakként tekintünk.”

Az Együttes mintegy harmincöt fővel – tizenkét pár táncossal, hatfős zenekarral és műszaki személyzettel kerekedik útra. Jóllehet nem sok szabadidő áll rendelkezésükre, de a tervek szerint az utazók Opatijában megkoszorúzzák Andrássy Gyula gróf, egykori miniszterelnök, külügyminiszter lakhelyén álló emléktáblát.

Az elmúlt évben az Együttes számos sikeres turnén vett részt: szeptemberben a Magyar Rapszódia című összeállításával a kínai Langfang városában egy rangos fesztiválon lépett fel két alkalommal, november 10-16. között pedig Erdélyben, öt város hat helyszínén vendégszerepelt.

Az Együttes vezetése a vendégszereplések tervezésében is előretekint. Szent István-nap környékén Kolozsvárra indulnak az idén bemutatott Nagyvárosi Vándorok összeállítással, s októberben egy újabb kolozsvári fellépés is szóba került.

További információ ITT olvasható.

(Sajtóközlemény)