A könyvben szereplő nevek nem, a történet azonban hiteles. A szerző leírása szerint Levente magas, jóképű, kisportolt és intelligens fiatalember volt egykor, a legényélete csupa izgalom. Nem vetette meg az alkoholt, a nők körülrajongták, és még jobbnál jobb álláslehetőségek közül is válogathatott. Aztán egyszer csak belépett az életébe az „Igazi”, és egyszeriben minden megváltozott körülötte: szerelem, lányszöktetés, házasság. 20. századi sorstörténet ez, amelyben az osztályidegen szülők gyermeke a kommunista párt és annak ifjúsági szervezete kötelékében komoly karriert fut be, majd közeli kapcsolatba kerül egy régi arisztokrata családdal, és nem mellesleg országhatárokon túl is ismert vállalkozó lesz belőle.

Tanulságokkal teli történet, ezért is vállalta a könyv főhőse, hogy őszintén mesél kalandjairól, s többek között arról, mennyire volt elsietett a házassága és mekkora az ebből eredő csalódása. A regényből tehát nem hiányzik az izgalom, a dráma, de a kacérság, a humor sem. Kordokumentum ez a javából, amely rámutat az előző rendszer és a rendszerváltás visszásságaira és ízelítőt ad az új idők viszontagságaiból is. A regényben helyenként felbukkanó pajzán epizódok miatt a szerző csak felnőtteknek ajánlja, ám a tizenéves olvasóknak is nyugodt szívvel a kezükbe lehet adni.