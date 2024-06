Csak 120 napig járna a menekültek elszállásolásáért lakhatási támogatás az új kormányjavaslat szerint. Viszont egyes meghatározott, kiszolgáltatott csoportoknak időkorlát nélkül járna a támogatás.

Az új rendszer célja a célzott támogatás, és főleg a támogatási rendszer további fenntarthatósága. A szabályokat a menekültügyi törvény alapján módosították, a javaslatot szerdán hagyta jóvá a kormány, és szeretné, ha a parlament gyorsított eljárásban vitatná meg.

„A menekültek széles körének nyújtott jelenlegi támogatás hosszú távon fenntarthatatlan. Ezenkívül kívánatos, hogy a menekültek minél gyorsabban beilleszkedjenek és részt vállaljanak alapvető életkörülményeik megteremtésében” – áll a javaslat indoklásában.

A veszélyeztetett csoportokba tartozókra nem vonatkozna ez a korlátozás, ide tartoznak a szükséghelyzetben levő családok, az egészségkárosultak, a 65 évnél idősebbek és az 5 évesnél kisebb gyereket nevelők.

A menekültek elszállásolása esetében a szükséghelyzetben levő családok nem tartoznak a veszélyeztetett csoportba.

A menekültszállást el kell hagynia annak, akinél letelik az ideiglenes elszállásolásra vonatkozó határidő, vagy a minisztérium az áthelyezéséről dönt, vagy súlyosan megsérti a menekültszállás házirendjét.

A menekült nem lenne jogosult az egyszeri, beilleszkedési támogatásra, ha már van vagy volt állandó vagy ideiglenes lakhelye Szlovákiában.

Az egészségügyi ellátásról szóló törvény módosítása után a szolgáltatást nyújtó már nem utasíthatná vissza a szerződés megkötését a menekülttel. Ennek oka, hogy a menekülteknek, bár védett státuszt élveztek, gondot jelentett hozzájutni az általános orvosi ellátáshoz.

Az idegenforgalom támogatásáról szóló törvényből törlik a közlekedési minisztérium által nyújtott szállásköltség-támogatást a menekültek számára. Ezzel párhuzamosan ideiglenes rendelkezés szabályozza a menekülteknek 2024. június 30-ig nyújtott szállásköltség-támogatást.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter beismerte, hogy az állami költségvetés szűkösebb lehetőségei miatt fogadják el a módosításokat, de egyeztettek az Európai Bizottsággal. „A külföldi partnerek álláspontja is az, hogy az anyagi segítségnyújtásnak a kezdeti időkben volt kulcsfontosságú szerepe, most már fontosabb az integráció, a társadalmi beilleszkedést segítő intézkedések” – jelentette ki. Šutaj Eštok hozzátette, a támogatások így is évi 15 millió eurót tesznek ki, amit a költségvetésből kell előteremteni. „Ha jövőre is folytatódik a támogatásnyújtás, az uniós támogatási rendszerben keres majd forrásokat a beruházási minisztérium” – mondta a belügyminiszter.

(tasr/Felvidék.ma)