A magyar könnyűzenét ünnepli a közmédia szombaton este: kilenc kategóriában találnak gazdára a Petőfi Sándorról mintázott aranyszobrok. A Petőfi Zenei Díjátadót sztárfellépők teszik teljessé: Habóczki Máté, az esemény műsorvezetője a Család-barát élő adásában jelentett be néhányat az extra produkciók közül.

Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a szombati Petőfi Zenei Díjátadóról a házigazda, Habóczki Máté. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV műsorvezetője a Duna délelőtti élő magazinműsorának vendégeként osztotta meg, milyen újdonságokkal várják ezúttal a nézőket.

„Izgalmas produkciók várnak ránk most is. A Duna dalválasztójából ismert Here We Are, a Phoenix RT és Nagy Adri közös produkciója mellett az idei győztes dal előadója, László Evelin is zenél majd nekünk. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas énekes, Pély Barna pedig premierben mutatja be új dalát, amit az olimpia alkalmából írt” – fogalmazott a Petőfi Rádió Halló, magyarok! reggeli műsorából, valamint az M2 Petőfi TV Mit kíván? című kívánságműsorából is ismert műsorvezető.

Habóczki Máté hozzátette, érdemes lesz a Család-barát pénteki adását is követni, mert a díjátadó egyik igazi nagyágyúja érkezik, aki elárulja, milyen eddig még nem látott formációval lép színpadra.

A 2016-ban alapított Petőfi Zenei Díjjal évről évre a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjait ismerik el. A rangos díjátadónak június 8-án ismét az A38 Hajó ad otthont. Az élő adásnak köszönhetően a nézők és a hallgatóik is részesei lehetnek a zenetörténeti jelentőségű eseménynek.

Petőfi Zenei Díjátadó június 8-án 19:40-től élőben a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban.

A díjkiosztó előestéjén, június 7-én 20:45-től a Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála – Földes László „Hobo” műsort ismétli a Duna.

(MTVA/Felvidék.ma)