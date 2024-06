Közel kétszáz futó jelentkezett be a harmadik alkalommal megrendezett Mozdulj Ipolyság! elnevezésű futóversenyre. Gyerekek, felnőttek és szépkorúak egyaránt részt vettek a június 9-ei sporteseményen. A sport és a mozgás népszerűsítése mellett nem elhanyagolható a rendezvény közösségerősítő szerepe sem.

Idén is három távon hirdették meg a versenyt. 2,5 kilométer és 5 kilométer mellett 7,5 kilométeres távon mérettettek meg a sportolók.

A kiválasztott távot futva, kocogva, gyalogolva, avagy skandináv gyaloglással lehetett abszolválni.

Mára több visszatérő sportolója van a versenynek. Ipolyság és a környékbeliek mellett távolabbi térségekből, illetve az anyaországból is érkeztek futók.

A legkisebbek külön pályán futottak a Liget utcában. A felnőtteknek szánt távra is számos gyermek nevezett be. Fiatalok, felnőttek mellett szép számban képviseltették magukat a szépkorúak is. Ők többnyire a skandináv gyaloglás formáját választották a táv leküzdésére. Több család nevezett be, voltak, akik futás közben speciális babakocsit toltak maguk előtt.

Baráti társaságok, professzionális sportegyesületek, baráti csoportosulások vettek részt a sportrendezvényen.

A táv felölelte a Közép és az Észak lakótelepet, valamint a Kutyahegy alsó utcáit. A dombokkal tarkított távon szép rálátás nyílt a városra és annak környékére.

A rendezvény célja a tömegsport népszerűsítése mellett a családok közös sportélményének erősítése, valamint generációk találkozása volt. Mint a szervezők elmondták,

a futás és séta a legegyszerűbb mozgásforma, ami mindenki számára elérhető.

A 2024-es olimpiai év, így a szervezők még nagyobb intenzitással hívják fel a lakosság figyelmét a sportolás fontosságára.

A hét és fél kilométeres távon a nőknél az alábbi eredmény született: Nagypál Nóra első helyezett, Szabó Komjáthy Lúcia második helyezett, Karina Dolová harmadik helyezett. A leghosszabb táv férfi kategóriájának győztese Takács Balázs lett, másodikként végzett Gutrai Krisztián, Beregi Barnabás a harmadik helyet szerezte meg.

A 7,5 kilométeres táv helyezetteinek részletes eredményei ITT érhetőek el. A táv részletes eredményei ITT olvashatóak.

Öt kilométeren a nőknél az alábbi eredmény született: Mária Kajaszová az első, Andrea Tóthová a második, Alexandra Lilia a harmadik helyezést érte el. A férfiak kategóriájában első lett Imre Tamás, második Trnka Zoltán András, a harmadik pedig Tóth Tibor.

Az 5 kilométeres táv helyezettjeinek részletes eredményei ITT érhetőek el. A táv részletes eredményei ITT érhetőek el.

A legnépesebb 2,5 kilométeres táv abszolút győztese a nőknél Végh Emília lett, a második helyet Natália Kluková, harmadik helyet pedig Adriana Száraz szerezte meg. A férfiaknál első lett Michal Šebeňa, második lett Csenteri Csaba, harmadik helyen végzett Peter Čmarada.

A helyezettek részletes eredményei ITT érhetőek el. A táv részletes eredményei ITT érhetőek el.

A futóverseny végén díjazták a leggyorsabb ipolysági versenyzőket, a legfiatalabb és a legidősebb tagokat, valamint külön a helyi szeniorközpont tagjait, akik skandináv gyaloglással teljesítették a távot. Ugyancsak külön köszöntötték a Charitas Saag fogyatékkal élő tagjait, akik derekasan helytálltak a vasárnapi versenyen. Minden sportoló emlékérmet kapott.

A verseny ideje alatt a futópálya tőszomszédságában lévő városligetben kézműves vásár és foglalkozás várta az érdeklődőket.

A Mozdulj Ipolyság! sportesemény Ipolyság városa és az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub közös szervezésében valósul meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)