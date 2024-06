Egy nemrégiben megjelent felmérés szerint a nyugdíjasok számára kedvező év volt 2023, az elemzők pedig a következő években még ígéretesebb helyzetet prognosztizálnak számukra.

A Költségvetési Felelősség Tanácsa az első negyedév folyamán kedvező híreket közölt a nyugdíjasok számára. Az államháztartást ellenőrző független állami intézmény elemzése szerint a nyugdíjak növekedése az elkövetkező években felül fogja múlni az infláció mértékét, de még elképzelhető, hogy a környező országokét is.

2023 kedvező év volt a nyugdíjasok számára

Már 2023-ban is számos juttatás, beleértve a 13. nyugdíjat, a szülői nyugdíjat és a rendkívüli valorizációt, hozzájárult ahhoz, hogy az átlagos öregségi nyugdíjasok jövedelme meghaladja az infláció növekedését Szlovákiában. Nem kérdés, hogy tomboló infláció jellemezte az elmúlt két évet – ennek hátterében számos tényező áll, mint az orosz-ukrán konfliktus, valamint az agrár- és energiatermékek gyors drágulása.

Habár a viszonyítás alapját az az év adta, amikor a szlovákiai háztartásoknak is meg kellett küzdeniük a gazdasági bizonytalansággal. A nyugdíjas háztartásoknak 2022-ben mintegy 9 százalékkal kellett szorosabbra húzni a nadrágszíjat az előző évhez képest, hiszen az infláció növekedésének üteme is meghaladta a nyugdíj emelkedésének ütemét.

2023-ban azonban a helyzet javult – a 2022-es gazdasági mélyponthoz képest – és az árak növekedése is lelassult. A jövedelmek visszaesését megállította, sőt meg is fordította a rendkívüli valorizáció, amit a képviselők a tavalyi év első felében hagytak jóvá. Emellett a Fico-kormány által jóváhagyott 300 eurós bónuszok is segítséget nyújtottak a szlovák időskorú lakosság számára. Összességében a 2023-as év végül pozitívan zárult az átlag nyugdíjasok számára, mivel ekkor már a jövedelmük – az eseti juttatásokat is említve – meghaladta az infláció mértékét.

Pozitív forgatókönyvet jósolnak a szakértők

A 2022-es, 2023-as gazdasági válságól szépen lassan kilábalva pozitív előrejelzésekkel kecsegtetnek az elemzők a szlovák nyugdíjak alakulásával kapcsolatban. A Költségvetési Tanács előrejelzése szerint 2027-ig a nyugdíjasok jövedelme átlagosan meghaladhatja az inflációt. A tanács közleménye szerint az infláció jelenlegi csökkenő trendje és a késleltetett valorizálás révén a normál nyugdíjak a vártnál gyorsabban emelkedhetnek, ellentétben az árakkal. A jelenlegi előrejelzések szerint a nyugdíjasok összjövedelme 6-8 százalékkal fogja meghaladni az inflációt az elkövetkezendő években, átlagosan.

A Költségvetési Felelősség Tanácsa szerint a tartós 13. nyugdíj bevezetését az áremelkedések elleni védelemként indokolta a kormány. Azonban a tanács számításai szerint a nyugdíjasok jövedelme a 13. nyugdíj nélkül is meghaladná az áremelkedést, különösen a 2023-ban bevezetett rendkívüli valorizálásnak köszönhetően.

Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági szakemberek olyan átlagértékek alapján végezték számításaikat, amelyek nem veszik figyelembe a szlovákiai nyugdíjasok egyéni élethelyzetét. Ezért sok nyugdíjas helyzete rosszabb lehet, mint ahogy a számítások mutatják, de sokak számára kedvezőbb is lehet a jövőben való boldogulás.

Forrás: Creditline.hu