A Pavol Jozef Šafárik Egyetem botanikus kertje Kassán egész nyáron nemcsak a gyönyörű virágok és növények látványával, hanem számos érdekes kulturális programmal is megörvendezteti a látogatókat. Az érdeklődők zenészek fellépését és képzőművészeti kiállításokat egyaránt élvezhetnek. Erről Laura Hoľanová, az egyetem szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Az ötödik nyári programsorozat a botanikus kertben a SCUPA II: Untame kiállítással indult. Horváth Gedeon, Pintér Gábor és Ulbert Ádám magyar képzőművészek alkotásai szorosan kapcsolódnak az elméleti környezetvédelemhez, a természettudományi ágazatokhoz. A kiállítás szeptember 22-éig látogatható.

„Az Andrej Dúbravský és Nagypál Mihály képeinek nagy érdeklődéssel megvalósult bemutatása után idén szoborkiállítással készülünk. Két évvel ezelőtt sikeresen együttműködtünk a VUNU Galleryvel a SCUPA – Sculpure Park kiállítás megrendezésében, ezért idén is velük közösen valósítjuk meg a szobrok bemutatását” – fejtette ki Pavol Mártonfi, a botanikus kert igazgatója.

A nyári zenei koncerteket a Musica Iuvenalis vonós zenekar műsora kezdi vendégeikkel, a Klasik Band Orchestra együttessel. A nyári koncertek fókuszában azonban a kassai The Backwards együttes fellépése szerepel. A zenei programokat aztán a Please ’n Thank You zenekar fellépése zárja, amelynek tagjai rock zeneszámok cover verzióját adják elő.

A nyári vakáció ideje alatt a botanikus kert naponta látogatható.

A kinti terep a koncertek idején kívül a szokásos időpontban reggel 9 órától este 18 óráig tart nyitva, az üvegház pedig reggel 9 órától este 17 óráig.

