Pósa Lajos sírjánál halálának 110. évfordulója alkalmából Budapesten a Kerepesi temetőben koszorúzással és főhajtással megemlékezett a Magyar Írószövetség és a maga nevében Pósa Zoltán budapesti író, költő; a szülőföld nevében a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a nemesradnóti Lidike Kft. és a Muskátli szerkesztősége, a Nemesradnóti Református Egyházközség, a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete, a bátkai Remény Idősebb Generáció Klubja, a Nemesradnóti Helyi Önkormányzat és Községi Hivatal, a Nemesradnóti Óvoda, a Nemesradnóti Alapiskola, a Nagy Pósa család és ezt megelőző napon a rimaszombati Pósa Lajos Társaság.

A rimaszombati székhelyű Pósa Lajos Társaság tagjai és kedvelői a költő halálának 110. évfordulójára a Nemzeti sírkertben 2024. július 5-én emlékeztek. Beszédet mondott Csipka Rozália, a Sikerx kiadó vezetője. Sétát tettek a temetőben és virággal látogatták meg többek között Mikszáth Kálmán, Jókai Mór és Alexander Brody nyughelyét is. A Városligetben Pósa bácsi szobrához is ellátogattak. A másik csoport „Mit láthatott Pósa Lajos, ha a Feszty-körkép megtekintése után visszament Az Én Ujságom szerkesztőségébe?” címmel városnéző sétán vett részt Görbe Márk művészettörténész vezetésével.

A fotókat Szarvas László és Mede Tóth Tünde készítették, melyeket a szervezet közösségi oldalán tettek közzé. Innen válogattunk:

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete társszervezőkkel karöltve 2024. június 6-án, szombaton szervezett autóbuszkirándulást Pósa Lajos halálának 110. jubileuma alkalmából. A sírkerti megemlékezésen a budapesti Pósa Zoltán, József Attila-díjas, Rát Mátyás Életműdíjas református költő, író, a Keresztény Kulturális Akadémia rendes tagja és a Magyar Írószövetség választmányának tagja mondott megemlékező beszédet, amelynek szerkesztett változatát ITT olvashatják. A résztvevők elénekelték Pósa a Mennyben lakó én Istenem című egyházi dicséretét. A koszorúzást követően az emlékút résztvevői a városligeti szoborhoz is ellátogattak, ahol a Magyar Írószövetség koszorúja mellett a balogvölgyi ifjúság nevében helyezték el a kegyelet virágait. Legutóbb szervezett csoport a szülőföldről 1974-ben, 50 évvel ezelőtt járt itt. El is daloltak pár Pósa-nótát. Majd a kirándulás a Gödöllőn a Királyi Kastélyban ért véget, ahol a nagybalogi Csemadok tagja, Nagy Orsolya saját készítésű, horgolt Sisi-babát adományozott a múzeumnak. Pósa Lajos is tisztelte Erzsébet királynét, verset is írt hozzá.

Pósa Dénes és Czeglédy Pósa Éva felvételei

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)