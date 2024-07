Színes sátor-forgatag a gombaszögi völgyben, tábori hangulatok, hangos zsibongás; a táborozók gyorsan belakták a Gombaszögi Nyári Tábor kempingjét. A Völgyben mindenki otthonra lelt és a jó hangulat is garantált volt. Több mint ötven programhelyszín várta a résztvevőket a Gombaszög 2024 fesztiválon, amelyen idén a Grendel irodalmi sátor programjait a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) és az EZ_AZ könyvesbolt biztosították. Mert az irodalom mindenütt jelen van!

Ez alkalommal sem hiányozhattak az irodalmi rendezvények a legnagyobb szlovákiai magyar fesztivál, a Gombaszögi Nyári Tábor hat napjáról. Idén azonban kicsit rendhagyóbb módon, de annál produktívabban folytak a már sokak által ismert Grendel-sátor (vagyis az irodalmi programok helyszínéül szolgáló programsátor) alatt az események, hiszen a SZMKE mellett megjelent társszervezőként a komáromi székhelyű EZ_AZ könyvesbolt lelkes vezetősége is.

Beck Tímea műfordító és Kocskovics Reczai Lilla, a komáromi Szinnyei József Könyvtár munkatársa vezetésével valósultak meg a Grendel-sátor beszélgetései, kvízei, workshopjai és könyvvásárja.

A program kifejezetten színesre sikeredett. Az irodalomkedvelők kényelmes babzsákokban, matracokon és szőnyegen hallgatták végig a szerdai nap első vendégének, a tornai származású Stibrányi Gustónak amerikai utazásairól szóló élményeit, amelyet kerékpáron tett meg egymagában, hogy beteljesítse legnagyobb álmát. Az élményekről könyv is készült szlovák nyelven, amelyet a szerző magyar és angol fordításban is viszont szeretne látni.

A valóságból aztán áteveztünk kicsit a kevésbé megfoghatóba, ugyanis betekintést kaptunk a magyar népi kultúra mítoszaiba és legendáiba. A Bestiarium Hungaricum című népszerű gyűjteményről Vörös András, a Cser Kiadó munkatársa kérdezte a kötet szerzőjét, Magyar Zoltánt, és a két illusztrátort, Németh Gyulát és P. Szathmáry Istvánt, akik a beszélgetés végén személyre szabott dedikációt vállaltak. Az összes kötet elfogyott!

Csütörtök délelőtt Martinovics János vezette be az érdeklődőket a haiku-írás rejtelmeibe, s számolt be életének meghatározó élményeiről a versformával való találkozása után. Legújabb kötete is haiku-verseket tartalmaz, amelynek keletkezéséről szintén mesélt a sátor alatt a résztvevők érzékeinek bevonása mellett. Egyfajta gasztronómiai kísérlet alakult ki a sátor alatt, amiből mindenki kivette a részét.

A napot egy SZMKE könyvtári kvíz koronázta meg, amelynek témája a Gyűrűk ura trilógia volt. A nyertes csapatok értékes ajándékokban és a szervezők által választott könyvritkaságokban részesültek.

A fesztivál ideje alatt a forróság szinte elviselhetetlen volt, de szerencsére a programsátor alatt kellemes idő uralkodott, így kikapcsolódásnak számított a péntek délelőtti illusztrációs workshop. Dózsa Csilla illusztrátor a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt elhozta a Durica Katarina: Pelekaland a nyaralóban c. könyvéből egyes jelenetek kifestőre alakított részleteit. A délutáni programsáv Kemény Lili: Nem című kötetével folytatódott, amely a szerző első debütáló könyve, s amelyről mindenki IS beszél. Szigorú, őszinte és kompromisszumoktól mentes – saját magával és az olvasóval szemben is. A kötetről Beck Tímea kérdezte Lilit. Ezután pedig az SZMKE könyvtári kvíze következett az Anime témájában, amely iránt szintén nagy volt az érdeklődés.

Szombaton a Csirimojó Kiadó is bemutatkozott. Náluk leginkább a gyermekeknek szóló kötetek keltették fel a barangolók érdeklődését, és a Grendel-sátor utolsó programpontjaként Déri Ákost köszöntöttük a világot jelentő deszkákon, aki a Bázis kötetsorozatot mutatta be a közönségnek. Természetesen az EZ_AZ könyvstandnál ezek a kiadványok is beszerezhetők voltak, így testközelből vehették szemügyre az újdonságokat a könyvmolyok.

Értékes élményekben, könyves kalandozásokban gazdag hetet tudhatunk magunk mögött, a fesztiválhangulatot pedig teljes mértékben kimaxoltuk! A visszajelzések és eszmecserék tükrében úgy gondoljuk, hogy van igény az ehhez hasonló kultúrsokkra a gombaszögi irodalmi berkeken belül is. Ha minden jól alakul, akkor jövőre is találkozunk a táborban, hiszen a minőségi irodalom és az ezzel kapcsolatos programok mindenkire ugyanúgy ráférnek, sőt hiányuk hatalmas űrt hagyna az irodalomkedvelők lelkében.

(Kocskovics Reczai Lilla)