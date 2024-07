Paláston több mint 200 résztvevővel zajlanak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképző táborai július 1–11. között. A cserkészek az elmúlt féléves felkészülést követően a nyári szünet első napján költöztek a palásti Olvár-völgybe, hogy bővítsék cserkésztudásukat és fejlesszék vezetői képességeiket.

A cserkészszövetség már hagyományos módon két képzést hirdetett meg tagjai számára (segédőrsvezető-, őrsvezetőképzés), valamint egy új, kötetlenebb továbbképzést a VisszajŐVő-t az elmúlt években képesítést szerzett őrsvezetőknek.

A legfiatalabbak számára meghirdetett képzés a segédőrsvezető-képző tábor, ahol 13 éves koruktól vehetnek részt a gyerekek.

Ez a vezetővé válás első lépcsője, a jelöltek itt az őrsvezető segítőjévé válnak.

A cserkésztudás – mint például tűzrakás, csomózás – gyakorlása mellett már betekintést kapnak a cserkészmódszertan alapjaiba is.

Az őrsvezető a hétvégi őrsi összejövetelek, kiscsoportos foglalkozások vezetője, ő foglalkozik hetente a gyerekekkel. Az ehhez szükséges nevelési módszertant és tudást az őrsvezetőképzésen sajátíthatja el a 15-18 éves korosztály. A résztvevő cserkészek a tavasszal megszervezett előhétvége során dönthetnek arról, hogy kiscserkészekkel (6–10 évesek) vagy cserkészekkel (10–15 évesek) szeretnének foglalkozni a képzés után, így ennek megfelelő tudást szerezhetnek a tábor, illetve annak utóhétvégéi alatt.

A vezetőképző táborok fontos része a gyakorlati tudás elsajátítása is, ezért minden évben megszervezésre kerül a cserkész- és kiscserkész-mintatábor is, ahol az őrsvezetőjelöltek gyakorlatban, gyerekekkel foglalkozva is kipróbálhatják a képzés során tanultakat.

A táborok ellátását, a működési hátteret és étkeztetést a táborok teljes ideje alatt a Segítő Tábor (SETA) biztosítja, ők felelnek a logisztikai háttérért.

Az idei év újdonsága a VisszajŐVő továbbképzés, melyre azokat a cserkészeket hívták a szervezők, akik az elmúlt néhány évben szerezték meg őrsvezetői képesítésüket.

„Nem titkolt szándékunk, hogy ez a továbbképzés a motivációszerzés és tudásbővítés mellett a szórakozásnak is teret adjon. Mint a cserkészszövetség jelenlegi elnöke és az ezt megelőző évek vezetőképzésért felelős vezetője, mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy az őrsvezetők a cserkészmozgalom legfontosabb szereplői. Ezért is szerettünk volna egy olyan lehetőséget biztosítani a jelenleg is aktív, önkéntes őrsvezetőink számára, ahol találkozhatnak egymással, megbeszélhetik tapasztalataikat és újra átélhetik a hamisíthatatlan ŐV tábor életérzést” – mondta Balogh Gábor, az SZMCS elnöke.

A hosszú hétvégén tartott továbbképzés alkalmat ad nemcsak a cserkészvezetők tudásának frissítésére és bővítésére, de a táborban kötött barátságok, élmények felelevenítésére is.

