Szlovákiában a komáromi szlovák mentősök kaptak elsőként tanúsítványt a legintenzívebb taktikai orvosi kurzus biztosítására a TECC világában. Ezzel minden szlovákiai mentős, valamint a biztonsági erők tagjai számára lehetőség nyílik arra, hogy növeljék a képzettségük és felkészültségük szintjét a veszélyes körülmények között végzett munkák esetére.

A ZaMED sürgősségi egészségügyi szolgálat az amerikai NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) első és egyetlen szlovákiai tanúsított oktatóközpontja lett a Tactical Emergency Casualty Care (TECC) tanfolyamok nyújtására. Ezt a rangos tanúsítványt egy egyéves, megterhelő folyamat után kapta meg, amely magában foglalta egy külföldi tanfolyam elvégzését, speciális felszerelések és egyedi oktatóterek elkészítését, valamint a NAEMT követelményeinek teljesítését a komáromi oktatóközpont akkreditációjához. A folyamatot az első szlovákiai TECC-tanfolyam sikeres megszervezése tette teljessé, amely külföldi szakértők szakmai felügyelete mellett zajlott. Mivel a ZaMED professzionálisan megbirkózott ezzel a feladattal, a NAEMT hivatalos és egyetlen képzési központja lett Szlovákiában a TECC tanfolyamok biztosítására.

A Tactical Emergency Casualty Care (TECC) tanfolyamok a szakmai képzés csúcsát jelentik a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások és a fejlett elsősegélynyújtás területén. A maga nemében az egyik legnehezebb, legnagyobb kihívást jelentő kurzus, a TECC csak néhány kiválasztott szervezetnél érhető el világszerte. A tekintélyes tanfolyam célja, hogy felkészítse a mentőcsapatokat a legszélsőségesebb és legkritikusabb helyzetekre, mint például az égő épületek, terrortámadások során bekövetkező robbanások vagy aktív lövöldözős incidensek.

Bár azt gondolhatjuk, hogy minket Szlovákiában nem érintenek hasonló helyzetek, a szomszédainknál történt közelmúltbeli események, például a Bécs belvárosában vagy a prágai egyetemen történt lövöldözések azt mutatják, hogy a kockázatok valósak, és bárhol előfordulhatnak. Ilyen helyzetekben nemcsak az áldozatok, hanem a beavatkozó mentőegységek is veszélybe kerülhetnek. Ahogy a hasonló esetek egyre gyakoribbá válnak, egyre reálisabbá válik annak a valószínűsége, hogy hazánkban is előfordulhatnak. Éppen ezért itt az ideje, hogy megfelelően felkészüljünk a hasonló helyzetekre. A tanfolyam megalapozottságát mutatja a kurzus iránti nagy érdeklődés is, amelyet gyakorlatilag azonnal a megnyitása után mutattak nemcsak a mentők, hanem a tűzoltók, katonák, vagy például a rendőrség és a városi rendőrség munkatársai is.

„Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak a felbecsülhetetlen értékű munkájukért és elkötelezettségükért, amelyek ehhez a jelentős sikerhez vezettek. Szakmai hozzáértésük, sokéves nemzetközi tapasztalatuk és kiemelkedő személyes tekintélyük hozzájárult ahhoz, hogy a ZaMED Szlovákia első minősített TECC képzési központja legyen, amely jelentősen növeli az ország sürgősségi ellátásának színvonalát” – mondta a ZaMED sürgősségi orvosi szolgálat igazgatója, PhDr. Matej Polák.

A TECC-tanfolyam elvégzése a mentősök számára nemcsak szakmai felkészültségük jelentős fejlesztését jelenti, hanem óriási előnyt jelent a krízishelyzetbe került érintettek számára is. A kiváló képzésnek és a valós helyzetek szimulációinak köszönhetően a mentők a legveszélyesebb körülmények között is képesek lesznek gyors és hatékony segítséget nyújtani. Ez a tanfolyam az elméleti tudást a gyakorlati tapasztalattal ötvözi, biztosítva, hogy azok, akik sikeresen elvégzik a kurzust, készen álljanak minden kihívással szembenézni, és minél több életet megmenteni.

A ZaMED sürgősségi egészségügyi szolgálat az egyetlen akkreditált TECC-tanfolyam szolgáltató Szlovákiában. A hasonló szlovákiai, nem akkreditált TECC-tanfolyamok előfordulása miatt felhívjuk a sürgősségi szolgálatok munkatársainak figyelmét, hogy az oktató kiválasztásánál ellenőrizzék az akkreditációt és ügyeljenek a nyújtott szolgáltatások minőségére. A téves tájékoztatás és a rosszul megtanult eljárások nemcsak a betegek egészségét és életét veszélyeztethetik, hanem magukat a mentőket is.

A ZaMED-ről

A 2005-ben alapított ZaMED sürgősségi orvosi szolgálat folyamatos, sürgősségi, kórház előtti egészségügyi ellátást nyújt életveszélyes állapotok és olyan betegségek esetén, amelyek azonnali beavatkozás nélkül súlyos egészségkárosodáshoz vezethetnek. A szolgálat évente több mint 25.000 beteget lát el, az itt dolgozó kollégák évi több mint 1.300.000 kilométert tesznek meg.

Jelenleg a földi sürgősségi orvosi szolgálat 22 mentőautót működtet a Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Újvári, Lévai és Nagykürtösi járásokban.

(Sajtóközlemény)