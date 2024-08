A külügyminisztérium határozottan azt tanácsolja a szlovák állampolgároknak, hogy ne utazzanak Libanonba.

A labilis biztonsági helyzet és a feszültség eszkalálódásának veszélye miatt minden szlovák állampolgárnak azt tanácsolja a tárca, hogy mielőbb hagyja el az országot. Erről a minisztérium honlapján tájékozódhatnak az érintettek.

„Az Izraellel határos területeken zajló fegyveres konfliktus a nem muszlim lakosság elleni támadási hullámhoz vezethet, emiatt veszélyben lehet az országban tartózkodó szlovák állampolgárok biztonsága és élete. Ha a biztonsági helyzet tovább romlik, a bejrúti szlovák nagykövetség csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesz képes az ügyek intézésére, illetve csak korlátozottan tud majd sürgős esetekben beavatkozni” – tájékoztatott a minisztérium.

Szükség esetén a szlovák állampolgárok Szlovákia bejrúti nagykövetségének sürgősségi mobilszámát (+961 81 313 423), vagy a külügyminisztérium telefonszámát (+421 2 5978 5978) hívhatják.

Izraeli katonák megöltek négy palesztin fegyverest, és legkevesebb hét másikat megsebesítettek egy kedd hajnali ciszjordániai akcióban – közölte a terület közigazgatását irányító Palesztin Nemzeti Hatóság egészségügyi minisztériuma.

A katonai akció az északi al-Akaba faluban történt. A halottak között egy 14 éves fiú is van, és a sebesültek közül kettőnek az állapota súlyos – tette hozzá a minisztérium.

Az izraeli hadsereg (IDF) egy másik kommandója razziát tartott a ciszjordániai Dzsenín menekülttáborában körözött palesztinok után kutatva, és ott is fegyveres összetűzésbe keveredett – közölték, de esetleges veszteségekről nem tettek említést.

Később közölte a Palesztin Vörös Félhold, hogy öt palesztin meghalt két gépkocsi elleni légicsapásban Dzsenín keleti részén.

A szaúd-arábiai al-Hadad hírcsatorna arról számolt be, hogy a dél-libanoni Nabatíje régióban található Majfadúnban is légicsapást hajtott végre az IDF egy ház ellen, amelyben négyen életüket vesztették.

(tasr, mti/Felvidék.ma)