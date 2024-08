Szeptember első szombatján hagyományteremtő szándékkal szervezik meg a hídi vásárt Ipolyhídvégen. A háztáji és kézi készítésű termékek vására mellett közösségerősítő és -építő alkalomként hívták életre az eseményt.

Alig pár hónapja annak, hogy hivatalosan is átadták az Ipolyhídvéget Drégelypalánkkal összekötő Szent Borbála hidat, amely a régió még szorosabb összefűzését is szolgálja. A hídi vásárnapnak is a hídátadó adott apropót, de az esemény részeként a március 11-én átadott híd megáldására is sor kerül.

„A Szent Borbála híd összeköt két települést, két országot, általa új találkozások, együttműködések ideje érkezett el”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Lestyánszky Viktor, Ipolyhídvég polgármestere.

Hozzátette: a második világháború előtti időszakban nagy vásárok helyszíne volt a község. A regionális jelentőségű vásáron a tágabb régió kézművesei, mezőgazdászai kínáltak általuk megtermelt, tenyésztett és készített termékeket. Erre a hagyományra alapozva szervezik meg szeptember 7-én az első hídi vásárt, melyet rendszeres közösségi alkalomként szeretnének a továbbiakban megszervezni.

Mint Lestyánszky Viktor elmondta,

egykor közösségi térként, találkozóhelyként működtek a vásárok, ahol a termékek bemutatása mellett az ismerkedésnek, a tapasztalatszerzésnek is fontos szerepe volt.

A vásárhoz kapcsolódóan kerül sor a híd megáldására. A Palócföldet jól ismerő, s a környéken nagy tiszteletnek örvendő Beer Miklós nyugalmazott váci püspök végzi el a híd megáldását. Az ünnepélyes alkalomra szombaton 15 órakor kerül sor. Az ünnepi aktus időpontjában lezárják a hidat, körülbelül fél órán át nem lesz autókkal átjárható a határátkelőként is működő Szent Borbála híd.

Ezt követően a községi hivatal mellett kialakított piactér lesz a hídi vásár helyszíne. Kisebb kulturális rendezvény tarkítja a programot. A vásárra a tágabb környék kézművesei hozzák el termékeiket, használati eszközöket és dísztárgyakat, valamint ételkülönlegességeket, háztáji termékeket kínálnak majd a piactéren. Többek között csípős lekvárok, mézeskalácsok, füstölt hústermékek, szörpök, mézek, ostyák, valamint falusi termények, ugyanakkor dekorációs tárgyak, saját készítésű ruhák, horkolt táskák, cserépedények, fából készült ajándékok, ékszerek is érkeznek Ipolyhídvégre.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)