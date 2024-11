Hasznos ismereteket szerezhettünk a gyógynövényekről Gömörpéterfalán

A hétvége ismét aktívan telt a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban, ugyanis dr. Pottyondy Ákos ,,Gyógynövények erdőn-mezőn‘‘ című rendezvényére és egy vándorbölcső átadásra került sor. Érkeztek érdeklődők Magyarországról is.

A délelőtti, gyógynövényekről szóló elméleti oktatás alatt a jelenlévők megismerhették a főbb gyógynövényeket, alkalmazásukat, feldolgozási lehetőségeiket. Ezután dr. Pottyondy Ákos egy túrára invitálta őket, ahol a gyönyörű dombokon áthaladva, szinte lépésenként meg-megállva mutatta meg a még most is előbukkanó gyógynövényeket. Közben folyamatosan lehetett tőle kérdezni, valamint olyan fontos témáról is szó esett, mint a tájrehabilitáció.

A sétáról visszaérkezve a résztvevők készítettek egy tinktúrát és egy olajos kivonatot (macerátumot). Ez a műhelymunka mindenkinek ösztönzést adott ahhoz, hogy a jövőben is bátran használja az itt megtanult és a múltból átörökített praktikákat.

,,Már a nagymamáimtól is tanulhattam gyermekként a növényismeretet, a gyógynövények használatát, de dr. Pottyondy Ákos komoly szakértelme és precíz, mindenre kiterjedő oktatása igazi bátorságot ad a továbbiakban, hogy a növényekkel való munka ne csak a termesztésből és a teafőzésből álljon, hanem a tinktúrák és macerátumok elkészítését is merjem vállalni. Sokat tanultam és bátran hasznosítom is ezt a tudást a családom és jómagam hasznára, egészségünk megőrzésére” – nyilatkozta Király Valéria, az egyik résztvevő.

Chovan Lilla/Felvidék.ma