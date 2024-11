Mi a teendő a télre itt maradt gólyákkal?

Egyre enyhébbek a telek, a klímaváltozás érzékelhető mindennapjaink során is. Mindezt nem csak mi emberek, hanem az állatok is érzékelik. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vándormadarak a késő ősz beálltával nem vonulnak déli melegebb régióba.

A közösségi oldalon a napokban egy Dél-kelet Szlovákiában „telelő” fehér gólyáról lehet olvasni. Nem vonult el a társaival, ott maradt a fészkében. Mi a teendő ilyenkor, merül fel az állatbarát embertársaink fejében. A szakemberek véleménye szerint mindez bizonyos helyzetben természetes.

Természetesen a vándormadaraink nagy része elvonul ősszel, de sokan már a szokottnál korábban érkeznek vissza tavasszal, vagy el sem mennek, és itt telelnek át.

Mint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábban kiadott közleményében olvasható: „a klímaváltozásnak köszönhetően egyre többen vészelik át jól a telet. Ráadásul ezt a képességüket tovább is tudják örökíteni, így a fiókáik között is egyre több lesz, amelyik itt marad télen, és sikeresen át is vészeli azt.”

Amennyiben ezek a gólyák röpképesek, a hirtelen beálló, nagyon hideg időjárás elől akár egy nap alatt is ezer kilométerrel tudnak délebbre húzódni – magyarázzák a szakemberek.

Mint hozzátették, éppen ezért, ha gólyát látunk ebben az időszakban, nem kell megpróbálni befogni őket, és táplálékról sem kell gondoskodnunk, hiszen a gólyák részére az étlap még ilyenkor télen is bőséges.

A gólyák nyáron elsősorban rovarokkal táplálkoznak, de gyakorlatilag bármit megesznek, amit le tudnak nyelni, akár kisrágcsálókat, gyíkokat, békákat, kígyókat, halakat is. A táplálkozási stratégiájuk nagyon rugalmas, így mindig ahhoz alkalmazkodik, ami éppen a rendelkezésre áll. Gyepeken vadásznak, pihenni pedig a kéményekre járnak, ahol a felszálló füstben tudnak melegedni is.

Ugyanakkor el kelhet az emberi segítség is.

Amennyiben láthatóan sérült a gólya, beteg, napok óta olyan helyen látjuk ülni, ahol nincs számára táplálék, ilyenkor kell a segítségnyújtás. Madármentő egyesületek segítségét kérhetjük a beteg s fáradt madár befogására.

Fontos,hogy a gólyák megmentését szakértőkre bízzuk. Mivel a gólya megijed tőlünk, ne próbáljuk meg megfogni, hiszen azzal akár még komolyabb sérülést, törést is okozhatunk neki. Ha pedig próbál menekülni, és felszállni, azzal rengeteg energiáját veszíti el. Így hát maradjunk tőle távolabb, és kérjük szakember segítségét – fogalmaz a madártani egyesület.

A Szlovák Madártani Egyesület honlapja ITT érhető el.

