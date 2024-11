A Dalia Kollégium második hétvégéje Gömörpéterfalán

A Felföldi Dalia Iskola 2021-ben csatlakozott a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózathoz, így azóta Dalia Népfőiskolaként is működnek Gömörpéterfalán. Idén ősszel elindították a 2026-ig tartó Dalia Kollégiumot, ahol magyar harcművészeti képzéseken vehetnek részt az érdeklődők. A második képzésre a hétvégén került sor, melynek 15 résztvevője volt.

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, központjuk pedig a lakiteleki Hungarikum Liget. Az alapítványban és a népfőiskolákban dolgozók célja a nemzeti összetartozás jegyében működő közösségek fenntartása, az értékfeltárás, az ismeretbővítés, a magyar identitás erősítése. Az alapítvány anyagilag is támogatja a szervezeteket a szabadegyetemek, táborok, tudományos előadások, koncertek és további kulturális programok megszervezésében.

A Felföldi Dalia Iskola egy magyar nemzeti harcművészetet oktató közösség, melyet Kopecsni Gábor vezet.

Gábor közel két évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alkotta meg harcművészeti iskoláját.

Nem egy korszak harcmodorát képviselik, hanem átfogó jelleggel évszázadok magyar harcművészeti tudásának jellemzőit egyesítik.

Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből, azaz „rovásból” áll: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózások. Az „Útnak” eredő harcművészet központja egy felvidéki kis falucskában, Gömörpéterfalán található, ahol csapatvezetői képzések vannak. Az érdeklődők az ország számos pontján működő és most alakuló közösségekhez is kapcsolódhatnak.

A hétvégi képzés témája a botoló, botharc volt.

Maga a bot, mint eszköz a pásztorok idejében volt elterjedt. Nemcsak a nyájak terelésekor használták, hanem harci eszközként is szolgált egy-egy összetűzésben, verekedésben.

Kopecsni Gábor gyűjtései során nagyon sok pásztort felkeresett, akik megosztották vele tudásukat, meséltek a pásztorbotok elkészítésének fortélyairól. Gábor könyvbe foglalta a begyűjtött technikákat, történeteket, és videófelvételek, fényképek is őrzik ezt az örökségünket.

A hétvégén is tartott egy előadást, melynek a Bot a magyar kézben címet adta.

A képzésen résztvevők elsajátították a különböző botforgatási elemeket, mozdulatokat, egyszerre két botot forgattak, valamint készségeiket fejlesztették botos játékokkal. A megtanult alapokat megpróbálták alkalmazni a botbirkózásban és botvívásban.

Szakállos Viktor Nagyölvedről érkezett Gömörpéterfalára, s eddig három edzésen vett részt. A Lévai járásban található Érsekkéty községben nem olyan régen indult Dalia-képzés ifj. Bohák József vezetésével. Viktor itt találkozott először az iskolával, a hétvégéről pedig így nyilatkozott: „Nekem nagyon tetszett, rendkívül meglepett az egész. Nagyon sokat tanultam, viszont mivel még nem voltam olyan sokszor edzésen, ezért egy kicsit komplexebb, bonyolultabb volt. A társaság igen sokszínű és pozitív hangulatú. Igazából én csak a harcművészet és a közösség miatt jelentkeztem, mert valami újat szerettem volna kipróbálni. Szeretem azonban a történelmet is, ezért megfogott Gábor előadása a botokról, illetve az egyéb mozdulatokról”.

A legfiatalabb érdeklődő, Kovács Móric Magyarországról jött. Édesapja, Kovács Attila által ismerkedik az iskola rendszerével, aki tavasszal tett sikeres felvételi vizsgát a Daliákhoz.

Móricz elmondta, hogy a hétvégén tanultak közül a két bot forgatása és a botbirkózás tetszett neki a legjobban, viszont leginkább az íj és a fokos iránt érdeklődik. Várja, hogy sor kerüljön majd ezekre a fegyverekre is.

A többiek Budapestről, Monorról, Vámosgyörkről, Cserépfaluból, Vágfarkasdról, Fülekről, Ajnácskőről, Gömöralmágyból és Jesztéről érkeztek.

A Felföldi Dalia Iskola és egyben a Dalia Kollégium célja, hogy a felgyűjtött néprajzi anyag ne csak dokumentáció legyen, hanem összegezve, kidolgozva és rendszeresítve visszatérjen az életbe mindazok számára, akik a harcművészeten keresztül is megélik a magyarságukat.

Egy olyan harcművészeti iskolán keresztül, ahol a nemzettudat és az ősökhöz való kapcsolat ismét erőssé teheti a nemzetet.

Várják az érdeklődő fiatalok, idősek, lányok, fiúk, nők és férfiak jelentkezését. Az életkor és a nem egyáltalán nem szab határt az oktatáson való részvételre. A következő hétvégi képzésre novemberben kerül sor.

Részvételi díj alkalmanként 20 euró, ami tartalmazza az étkezést, szállást és az oktatást. Időszak: 2024. szeptember – 2026. augusztus. Helyszíne: Dalia Népfőiskola – Gömörpéterfala, Magyar Közösségi Ház, Gömörpéterfala 114, 980 35, Felvidék. További információ: felfolddalia@gmail.com. Ha többet szeretne tudni a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatról, és a Felföldi Dalia Iskoláról, akkor ITT, valamint ITT tud tájékozódni.

Chovan Lilla/Felvidék.ma