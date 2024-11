Ki kopog Lekenyében?

Lekenyében immár tizenhatodik alkalommal szerveznek családi délutánt. Ez alkalommal a településre rendszeresen visszatérő budapesti bűvésszel, Habók Jánossal együtt olyan Prima Primissima díjas előadók, mint Döbrentey Ildikó és Levente Péter, alias Móka Miki fogják elvarázsolni a közönséget. A zenei felhozatalról Misa Vihula gondoskodik.

Az elismert művész házaspár, Döbrentey Ildikó és Levente Péter előadásaikon keresztül mai napig meg tudják szólítani a gyermekeket, fiatalokat és az idősebb generáció tagjait egyaránt. Játékos kedvük könnyedén benépesíti a színpadot és a nézőteret.

„Az alkotó házaspár a mai napig igen aktívan él. Fellépnek Kacagó koncert című gyerekműsoraikkal, felnőtteknek lelkiderű-gyakorlatos esteken szolgálnak. Hetente tartanak versmondással és előadó-művészettel is foglalkozó, ingyenes sakk-klubot Héregen – ahogy mondják, ez az ő ajándékuk a befogadó falujuknak. Péter őstermelőként kertészkedik is“ – olvasható róluk, mint ahogy az is, hogy védnökei a TETT meseíró pályázatnak és boldogan zsűrizik a meséket.

„Idén 50 éve, hogy felléptem Pozsonyban a CSEMADOK felkérésére, Bába Piroska meghívására. Később Dusza István évekig szervezte az óvodákat Pozsony és Komárom között. Gyönyörű emlékeim vannak. Ezt a szolgálatot Lekenyén méltó búcsúként szeretnénk megélni csudálatos felvidéki, magyarul is értő, lelkes közönségünk apraja-nagyjával”

– nyilatkozta Levente Péter, akik utolsó ilyen jellegű fellépésükként vállalták el a felkérést.

A program keretében az idén 30 éve közös előadás további tagjaként Habók János fogja elbűvölni a résztvevőket, akivel évente akár 100 közös fellépést is megvalósítanak, valamint Misa Vihula gitárművész, akivel idén 15 éve, hogy együttműködnek.

Habók János az egyik legnépszerűbb bűvész nem csak a közösségi médiában. 1987 óta foglalkozik hivatásosan a bűvészettel, és számtalan helyen és rendezvényen megfordult már. Többek között Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában és természetesen Magyarországon. Lekenyébe rendszeresen visszatérő, közkedvelt előadó, akinek elképesztően kreatív trükkjeit most újra élőben is megtekinthetik. Az illúzió mestere évtizedek óta áll színpadon és ma is olyan szenvedéllyel mutatja be trükkjeit, mint amikor elkezdte a hivatását, egyszerűen sugárzik belőle a bűvészet szeretete.

Az összeszokott előadócsapat negyedik tagja, Misa Vihula szintén többszörösen díjazott, kivételes zenei tehetséggel megáldott gitárművész. Hangszerének technikailag is tökéletesen mestere – igazi zenei virtuóz.

A Karácsonyváró Lekenyében rendezvénysorozat keretében hatodik alkalommal megvalósuló családi délután idén a nagyszerű és elismert, a szórakozást garantáló fellépők mellett

a község Mikulás-váró ünnepségének, adventi alkotóműhelynek és ízőrző termékvásárnak ad helyet, hogy közösségben telhessen a várakozás időszaka, valamint a művészházaspár olyan könyveit tudják majd megvásárolni az érdeklődők, amelyek boltokban nem kaphatók.

A Csemadok Lekenyei Alapszervezete és társszervezői évente két alkalommal szerveznek családi délutánt, amelynek keretében tartalmas, színes és a család összes tagját felölelő programokkal várják az érdeklődőket.

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően 2024. december 7-én, 15 órai kezdettel a lekenyei kultúrházban a 3–103 éveseknek szánt „Adventi kacagó koncert” keretében olyan elismert művészek előadásait élvezhetik a résztvevők, akik maradandó élményt nyújtanak.

