Pedagógiát és logisztikát magyarul, középiskolai szinten

Belépek az épületbe, otthon vagyok. Itt töltöttem fiatalságom boldog éveit. Lázadó természetemet itt viselték el, ugyanakkor itt tanítottak arra – a szüleimen kívül –, hogy ki kell állni magamért, hogy az élet apró harcait naponta meg kell vívni, és arra neveltek, hogy ezt a legjobban tegyük.

Belépek az intézménybe, az iskolámba, mely az évek során nagyon sokat változott, többek között bővült és szépült az épület, gimnáziumból szakközépiskolává vált, de van, ami nem változott: a vidám, családias hangulat.

Szencen jártam a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában, ahol nyílt napot tartottak november 28-án. Az iskolában logisztika és pedagógiai szakon lehet tanulni.

Az országban egyedül itt tanítanak logisztika szakot magyar nyelven, s mivel a város határában nagyon sok logisztikai központ működik, így a szakmai gyakorlat is megoldott a közelben.

Mindezek mellett idén több diák az Erasmus programnak köszönhetően külföldi tanulmányúton is járt.

Az óvodapedagógus és nevelői szak szintén kiemelten fontos, hiszen magyar pedagógusokra szükség van.

A pedagógiai asszisztens szak új kezdeményezés, de magyar nyelven másutt ez sem tanulható, ugyanakkor pedagógiai asszisztensekre egyre nagyobb az igény az iskolákban.

A szakközépiskola szakjait az igazgató, Kontár Zsuzsanna ismertette, aki elmondta azt is, hogy esti tagozatra is várják jelentkezőket. Kiemelte: a szakközépiskola hiányszakokat oktat.

Az iskolatanács tagjaként, volt diákként én is szóltam az érdeklődőkhöz, kiemeltem az iskolában uralkodó családias, vidám hangulatot, a pedagógusok szakmai rátermettségét. A diákokra odafigyelő tanárok ugyanis nemcsak oktatnak, hanem nevelnek is, közösséget építenek.

A diákok rövid műsorral megcsillantották tehetségüket, ügyességüket, énekeltek, táncoltak, előadtak. Ez azért fontos, mert ezzel is megmutatták, itt igenis odafigyelnek a tehetségfejlesztésre is.

A kedves olvasónak azt is elárulom, amit az itteni pedagógusok mindig hangsúlyoznak, de amit a nyílt napon nem mondtam el: nem rosszabbak a mostani diákok, csak mások. Szerencsére a fiatalok kihasználják a 21. század vívmányait is, de az értékek fenntartása is fontos, hiszen a diákok bekapcsolódnak többek között a Csemadok versenyeibe, rendezvényeibe is. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ez a nézet egyben pedagógiai szemlélet is, figyelembe kell ugyanis venni, mit tud a diák és arra kell építeni.

Amikor beléptem az épületbe, mosolygó, vidám diákok fogadtak, akik ismerősként köszöntöttek, és láttam alapiskolásokat, akik érdeklődve figyelték a képeket a faliújságokon. Láttam a kíváncsi, de talán kissé riadt szemeket is, a szülők biztató tekintete azonban jó jelnek is bizonyulhat.

Volt diákként, az iskolatanács tagjaként csak abban bízhatok, hogy sok lesz az érdeklődő, és a szakközépiskola történelmi falai között szeptemberben sok lesz az elsős diák, akiket a tanévnyitón köszönthetünk majd.

Az iskolai életről az intézmény a közösségi hálón is tájékoztat, az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/szenczigsz

Neszméri Tünde/Felvidék.ma