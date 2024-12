Néhány gondolat a Pozsony Megyei Önkormányzat munkájáról

Az önkormányzati választási ciklus felénél járunk, ugyanakkor a hosszú távú projektek nagy része a négyéves időszakokon túlmutat. Így van ez Pozsony megyében is, ennek ellenére röviden visszatekintek az elmúlt két évre, megyei képviselőként a 2025-ös év nagyobb fejlesztéseiről is szólok – tájékoztatta a Felvidék.má-t a Magyar Szövetség megyei képviselője, Neszméri Tünde. Alábbiakban az ő Pozsony megyét érintő beszámolóját olvashatják.

Pozsony megye terültén szerencsére nagyon sok műemlék van, ezek felújítása – véleményem szerint – állami feladat lenne, de sajnos a szlovák kormány nem kezeli prioritásként az épített örökséget, pedig az idegenforgalom erősítése érdekében erre nagy szükség lenne.

A Pozsony Megyei Önkormányzat az oktatás mellett kiemelten kezeli az örökségvédelmet, ennek köszönhetően tizenkét évi küzdelem – ebből hat év felújítási munka – után sikerült átadni a szenci zsinagógát, amelyben kulturális-közösségi központ lett. Az épített kulturális örökség szempontjából jó hír, hogy sikerült átadni a dunacsúni Szapáry-kastélyt, ahol környezetvédelmi és oktatási központot alakított ki a megyei önkormányzat, mindezt határon átnyúló pályázatokból. A modori kastély és annak parkja, amelyben a Kis-kárpátoki Művelődési Központ is működik, szintén megújult.

A közeljövőben megkezdődik a szentgyörgyi zsinagóga felújítása is. Szentgyörgy volt királyi város, a Bazini járáshoz tartozik, de történelmünk szempontjából nagy jelentősége van.

Az Apponyi család a magyar történelem kiemelkedő nemesi famíliája, egyik kastélyuk Éberhardon van. Gróf Apponyi Albert az éberhardi kápolnában nyugszik. A kastély és a hozzá tartozó park is felújításra szorul.

A Green Cities programból megújul az éberhardi Apponyi-kastély parkja, a teljes költségvetés meghaladja a két és fél millió eurót.

Bízunk abban, hogy külső forrás bevonásával sikerül pénzt szerezni a kastély felújítására is. A stomfai Pálffy-, később Károlyi-kastély parkja is pályázati forrásból újul meg a közeljövőben.

A középiskolák fenntartója is a megyei önkormányzat. Pozsony megyéhez két magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény tartozik. A szenci Közgazdasági és Pedagógiai Középiskola, ahol olyan szakokat oktatnak, amelyek keresettek és másutt nem tanulhatók középiskolai szinten magyarul. Ilyen a logisztikai és a pedagógiai asszisztens szak, de van óvodapedagógiai és nevelői szak is. Az iskola korábban gimnáziumként és szakközépiskolaként működött, a gimnáziumi szak iránt viszont nem volt érdeklődés, ezért volt szükséges a szakközépiskola megerősítése. A gimnáziumi szakot a megyei önkormányzat és az iskolatanács egyezsége értelmében meg is szüntetik. A szenci középiskolában minőségi oktatás folyik.

A Pozsonyi Duna Utcai Alapiskola és Gimnázium is megyei fenntartású. A nagy múltú iskola a belvárosban működik, épülete műemlékvédelem alatt áll, így felújítása nehézkes, költséges. Az elkövetkező három évben az épületet felújítják, a rekonstrukció közel öt és fél millió euróba kerül majd.

A megyei önkormányzatokhoz a másod- és harmadrendű utak tartoznak. Pozsony megye az elmúlt időszakban több útszakaszt is felújított, elkészült többek között a Magyarbél és Szenc közötti út, Németbélen keresztül, a dunaújfalusi útszakasz (Dunasápújfalu községben), Szencen is megkezdődtek a felújítások, Fél fő utcája is új burkolatot kapott.

A 2025-ös költségvetést a december 13-ai ülésen fogadtuk el. A Pozsony Megyei Önkormányzat 5 fontos területbe fekteti a legtöbb pénzt a jövő évi költségvetésből: az oktatásügy, a szociális ügyek és a kultúra mellett a közösségi közlekedés és a regionális úthálózat fejlesztése a legfontosabb feladat.

A megyei önkormányzat az utak felújítására 2025-ben 35 millió eurót különített el, a tömegközlekedésre 26 millió eurót szán.

A Szenci járásban a tervek szerint 2025-ben megújul többek között Szencen a főút, a Szemetet Gútorral összekötő út, Dénesdtorcsmisérden és Éberhardon a főút, valamint a Dunasápújfalu–Zonc–Egyházfa és a Cseklész Pozsonyivánka közötti út is megújul. Fél felől Csallóközcsütörtök felé a megye határáig is megújul az út, a Nagyszombat megyei rész már néhány éve elkészült. Szenctől Boldogfán keresztül egészen Csatajig, valamint Boldogfa és Réte között is rekonstrukció várható.

A Pozsony Megyei Önkormányzatban egy képviselő dolgozik a Magyar Szövetség színeiben, de szerencsére a testületet nem az ellenségeskedés jellemzi, hanem az együttgondolkodás, nem a politikai pártok mentén, hanem a régió érdekében dolgozunk. Bízom benne, hogy ez így marad az előttünk álló két évben is.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma