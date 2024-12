Megjelent Magyar Zoltán – Varga Norbert Felvidéki népmondák I. című kötete

Szlovákiai magyar néprajzi kistájak népi elbeszéléseit tartalmazó könyv a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában.

Magyar Zoltán és Varga Norbert könyve sok tekintetben, szerkezetileg, témabeosztásban hasonlít az általuk kiadott Fülek-vidéki mondagyűjteményhez. Annyiban azonban több is annál, hogy ezúttal nem egyetlen kistáj, mikrotájegység, hanem több, egymással érintkező néprajzi táj mondahagyományát gyűjtik egybe, fűzik fel egy földrajzi és logikai ívre. Ez az ív az, hogy a szlovákiai magyar nyelvterület ama északi zónáját járták végig, ahol már a felföldi jellegű néprajzi jegyek jellemzőek, Nyitrától kelet felé haladva, egész Losoncig.

A szlovák-magyar nyelvhatár mentén örökítve meg a 21. század elején még nagyfokú gazdagságban és színességben, változatosságban gyűjthető elbeszélés-kultúrát, narratív folklór örökségét.

A folklórgyűjtemény szöveggyűjtemény része is impozáns népköltészeti alkotásokat ad közre, szakszerű tagolásban, világos szerkezetben, rendkívüli tematikai változatosságban, amelyről már a kötet tartalomjegyzéke is nagyfokú eligazítást nyújt.

E tervezett könyv néprajzi szakmunkaként és ismeretterjesztő műként, honismereti kiadványként egyaránt olvasható, kézikönyvként a könyvtárak polcain is ott a helye. Helytörténeti vonatkozásai is számosak, így az abban említett, folklorisztikai szempontból feltárt mintegy félszáz magyarlakta település lakossága számára is fontos és szeretett olvasmány lehet.

Nagy Erika/Felvidék.ma