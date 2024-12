Háttal ült a boszorkány

Így karácsony előtt, szinte mindenki nagytakarításba kezd. Gondoltam, én is hozzálátok, és legalább néhány könyvesszekrényt leszedek, leporolok. Ez másoknál – legalábbis én úgy képzelem – gyorsan megy. Nem úgy nálam. Ilyenkor beleolvasok néhány könyvbe, máshova teszem, mondván, elolvasom a közeljövőben.

Ha már elhatároztam, hozzá is láttam az egyik kisebb szekrény rendbetételéhez. Már nem emlékeztem rá pontosan, mi mindent rejtettem ide, csak azt tudtam, ezen a szekrényen duplasorban vannak a könyvek és itt bújnak meg a kiadványok nagyapám hagyatékából is.

Egyikre-másikra igencsak büszke vagyok, hiszen az egyik könyvet Jávor Pál dedikálta, 1938-ban, a visszatért felvidéki testvéreknek, másikban nagyapám kézzel írt jegyzetei egészítik ki az olvasottakat.

Mindaz mellett, hogy ezeket ismét megcsodáltam, felfedeztem régi jegyzetfüzetemet is.

Néhány évvel ezelőtt (2017-ben) Németbélen jártam az akkor 90 éves Szalay Manci néninél, aki azóta jobblétre szenderült. Sokat emlegettem őt, mivel bűbájos néni volt és a régi időkre élénken emlékezett, azokról vidáman, néha ironikusan mesélt. Talán másként ki sem lehetett volna bírni azokat az éveket, amelyeket fiatalon megélt, háború, jogfosztás, szocializmus, csak iróniával.

Nagyjából ebben az időszakban, adventkor jártam nála, mint ahogy most megtaláltam a füzetet, melybe kézzel leírtam az egész beszélgetést. A karácsonyi szokások között szóba került Lúcia napja is.

Szent Lúciáról természetesen ő is tudta, hogy szűz mártír volt, de azt is tudta, hogy több mindenki védőszentje, így a földműveseknek és a vakoknak is.