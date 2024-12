Ablak nyílt a múltra – Dunaszerdahely város története képeken

Nagy Attila helytörténész legújabb kötetét a Fénnyel írva című képes albumot aVermes-villában mutatták be. A kiadvány Dunaszerdahely történetét tárja az olvasók elé, több száz különleges, egyedi szempontú fotográfián keresztül.

A Dunaszerdahely város fotókrónikája alcímet viselő kötet több száz különleges, ritka helyi fényképet tár az olvasó elé. Ezek a „fénnyel írt” kordokumentumok 1865-től kezdődően örökítik meg a város mindennapjait. Egykori, talán ma már sokak számára ismeretlen épületeket, a város sporttörténetét mutatja be, mindamellett a lakosság vallási, kulturális és gazdasági életét, valamint egy-egy család históriáját eleveníti fel.

Nagy Attila legújabb könyvére sokan voltak kíváncsiak. A bemutatóra megtelt a Vermes-villa kiállítóterme. Azt lehetett érezni, hogy ez a különleges fotókrónika a fiatalabb és az idősebb olvasó számára is egy ablakot nyit meg a múltba, amely által megérthetik, hogy itt, a Csallóköz szívében mi formálta a szülők, nagyszülők, pedagógusok, sportolók életét, milyen történelmi korszakok alakították sorsukat, s ezáltal a jelen generáció életét.

A szerzővel Vajda Barnabás irodalomtörténész beszélgetett, aki dunaszerdahelyi gyökereinek köszönhetően érzékenyen nyúlt a témához, s megköszönte Nagy Attilának, hogy munkásságával a jelen kor kutatásaihoz képi anyagot szolgáltat.

Majd kiemelte, hogy a kötet különlegessége az átgondolt szerkesztés, amely a város történetét időszakokra, eseményekre és személyekre bontva tárja elénk.

Arról is szólt, hogy ritka az ilyen gondosan összeállított fotókrónika, amely nem csupán a képek gyűjtésére, hanem azok rendszerezésére is nagy figyelmet fordít.

„Ez a könyv nemcsak Dunaszerdahelyről szól, hanem annál többről, a város szellemiségéről, az itt élő emberek mindennapjairól” – mondta.

A beszélgetés során fény derült arra is, hogy Nagy Attila gyűjtőszenvedélye évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor megérintette a város története és annak megörökítésének igénye. Hangsúlyozta, a kötetben szereplő fotók nem az ő munkái, nagy része régi családi albumokból, archívumokból származik. A gyűjtési folyamatot a szerző így jellemezte: „ez egy lassú történet volt. Hónapokig tartott, mire egy-egy értékes felvétel előkerült, majd további időbe, míg annak hitelessége is bebizonyosodott.”

Vajda Barnabás rákérdezett arra is, hogy a könyv összeállításakor milyen szempontok vezérelték a szerzőt. Attila elmondta, hogy az időrendi sorrendben haladó szerkesztés célja az volt, hogy a képek a történelmi korszakok mentén kontextust kapjanak. Ugyanakkor ügyelt arra is, hogy a képek önállóan is érthetőek legyenek, különösebb magyarázat nélkül is.

A könyv egyik legérdekesebb aspektusa a régi fotók minősége. „Vannak benne egészen kiváló felvételek, például 1916-ból, amelyek szinte művészi igényességgel készültek. A mai digitális fotók tömege mellett ezek valósághű dokumentumok, amelyek különleges értéket képviselnek” – emelte ki Vajda Barnabás.

A beszélgetés zárásában szó esett arról is, hogy a könyv mennyiben tölti be a helytörténeti kutatások adósságát.

Nagy Attila szerint a cél az volt, hogy a gyűjtemény ne maradjon a „dobozban”, hanem közösségi élménnyé váljon. A könyv különleges helytörténeti esszenciát nyújt, mely nemcsak a múltat, hanem az olvasók személyes emlékeit és a közös történelmi örökséget is összeköti.

A bemutató végén a közönség szintén megoszthatta emlékeit, érzéseit a képekkel kapcsolatban, hiszen a fotók sok esetben az ott jelenlévők életének egy-egy felejthetetlen pillanatát is megörökítik.

Arra a kérdésünkre, hogy mi az üzenete a Fénnyel írva című kötetnek a XXI. században élő dunaszerdahelyieknek, a szerző elmondta: „az a személyes meggyőződés vezetett a fotókrónika ötletétől indulva, hogy Dunaszerdahelynek értékes múltja van, amit érdemes megnézni, érdemes visszanézni, amire érdemes rácsodálkozni. Megfigyelni, milyen volt ez a város, és hogy mire lehet építkezni. Azonban ez a könyv nemcsak a múltról szól, hanem valamilyen szempontból jelenünkről is, és meggyőződésem, hogy a jövőnket is érinti.”

A keménytáblás, 254 oldalas kötet megvásárolható a Családi Könyvklub honlapján.

Németh Tímea/Felvidék.ma