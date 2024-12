Mennyből az angyal

Több éves hagyomány, hogy karácsony előtt a kassai Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola ( MSGA ) kórusai és színjátszó társulatának, a Kassai Gimnazista Színjátszó Társulatnak (KGSzT) a Lírai Színpada egy közös műsorral kel útra ,,tájolni”, ahogy ők szokták mondani. Felcsendülnek szebbnél szebb dalok, amelyek között egy-egy rövid szavalat, vagy karácsonyi lírai jelenet látható, amelyek szívmelengetőek és tanulságosak az emberek számára. Idén Királyhelmecen, Tornalján, Rimaszombatban és a kassai református templomban tették szebbé az ünnepek előtti várakozást.

A Csengettyű kórust Homolya Éva alapította 1969-ben. Azóta négy kórusa van az iskolának: Kicsinyek Kórusa, Csengettyű Gyermekkórus, Leánykar és az Ifjúsági Vegyes Kar. A jelenlegi karnagyok Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia. Az énekkarok az utóbbi években jártak már Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is.

Tavalyelőtt Érsekújvárban a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválján, a XVIII. Csengő Énekszón a Leánykar, az Ifjúsági Vegyes Kar és a Csengettyű Gyermekkórus is arany sávos minősítést kapott, emellett a Csengettyű a zsűrik dicséretét is elnyerte. Továbbá mindhárom kórus különdíjban is részesült.

A szintén 2022-ben megrendezett budapesti Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyről is arany helyezéssel távozott a Csengettyű. Tavaly novemberben, a svédországi Norrköpingben tartották az 5. Európai Kórusjátékokat és Nemzetek Nagydíját ( 5th European Choir Games & Grand Prix of Nations 2023 ), ahonnan ezüstéremmel tértek haza a fiatalok.

A kórusok áprilisban ünnepelték az énekkarok megalakulásának évfordulóit a kassai Művészetek Házában. A Csengettyű Gyermekkórus 55., a Leánykar 35. és az Ifjúsági Vegyes Kar 10. születésnapját. Az esemény az Együtt 100 jubileumi hangverseny elnevezést kapta.

Októberben a Csengettyű Gyermekkórus ezüstérmet, a Leánykar folklór kategóriában szintén ezüstöt, az Ifjúsági Vegyes Kar pedig aranyérmet kapott a görögországi 5th Kalamata International Choir Competition and Festival-on.

A Kassai Gimnazista Színjátszó Társulat 1996-ban alakult Bodon Andrea vezetésével. Rendszeres résztvevői a komáromi Jókai Napoknak, ahol idén megszerezték a fődíjat Mrożek Rókavadászat című abszurd drámájával, amelyet Bodon Andrea rendezett. A legjobb férfialakítás díját Képes Lóránt, a Ferenczy Anna-díjat (a legígéretesebb fiatal tehetség díja) pedig Poláčik Emma kapta meg.

Advent harmadik vasárnapján, a Tájolás első helyszíne a Királyhelmeci Városi Művelődési Központ volt, amely szinte teljesen megtelt.

A Márai-gimnazisták előadását megelőzte a helyi polgármester, Pataky Károly ünnepi beszéde, valamint a királyhelmeci gimnázium tehetséges tanulói énekekkel és szavalattal köszöntötték a résztvevőket.

A szervezők, a helyi önkormányzat és a Királyhelmeci Hajdók Géza Csemadok-alapszervezet frissítőkkel és kézműves ajándékkal jutalmazta a fellépőket.

„Nagyon örülök, hogy itt lehettem a mai estén. Első pillanattól kezdve megdöbbenve hallgattam az előadást, amelyet profizmussal adtak elő. Olyan élményt nyújtottak számomra, valamint az itt jelenlévő vendégek számára, ami feltöltött bennünket. Remélem, hogy ezt a melegséget, amit a produkció és a harmadik adventi láng meggyújtása ad, mindenki hazaviszi magával.

Érdekes észrevételem volt a műsor végén, amikor körbenéztem a teremben. Ez az első olyan rendezvény, amire emlékszem az elmúlt tíz év alatt, ahol ’89 óta a valaha megválasztott polgármesterek mind megjelentek” – nyilatkozta Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere.

Hétfőn délelőtt a következő útjuk a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába vezetett. Az iskola diákjai és tanárai mellett további érdeklődők is akadtak, akik megtekintették a produkciót. Az iskola igazgatónője, Nagy Katalin örömmel és köszönettel fogadta a visszatérő énekkarosokat és színjátszókat, akiknek egy kis figyelmességgel is kedveskedtek.

Tornalja után célba vették Rimaszombatot, ahol a Tompa Mihály Alapiskola tanulóinak mutatták be műsorukat. Finom ebéddel várták őket, emellett a rimaszombati diákok egy meglepetéssel is készültek. Bohuš Mixtaj Judit tanító néni vezetésével elénekelték Csondor Kata Add tovább! című karácsonyi dalát, ezzel megköszönve a kassaiaknak, hogy megtették ezt a hosszabb utat és eljöttek hozzájuk is ünnepi hangulatot varázsolni.

Kedden este a kassai református templomban került sor az utolsó 2024-es Mennyből az angyal című tájolásra. Ebben a tanévben ez volt a 12. fellépésük az énekkaroknak, de a KGSzT sem szenvedett hiányt az őszi előadásokban.

A templomban Orémus Zoltán, a helyi református gyülekezet lelkésze, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperese mondott köszöntőt, majd a Kicsinyek Kórusa is elénekelt egy dalocskát. Ezt követte a zenés-verses műsor, amelyet közösen a két karnagy, Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia, a Lírai Színpad vezetője, Bodon Andrea és nem utolsósorban Sirilo Eszter állítottak össze. Mindezt közel 60 diák adta elő mind a négy helyszínen.

Chovan Lilla/Felvidék.ma