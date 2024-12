Iskolák optimalizációja Ipolyságon – a megoldás az iskolaközpont létrehozása

Felvidék-szerte terítéken van a középiskolák optimalizációja, leginkább a kisebb diáklétszámú iskolákat érinti az összevonás lehetősége. Ezen intézmények közé tartoznak az ipolysági középiskolák is. Emiatt az elmúlt hetekben, hónapokban igen feszültté vált a közhangulat az Ipoly menti városban. Az érzékeny és kényes kérdés kezelésére több megoldási lehetőség is körvonalazódik.

A Nyitra Megyei Önkormányzat fenntartásában három intézmény található a városban. A Szondy György Gimnázium és a szlovák-angol kétnyelvű gimnázium egy épületben helyezkedik el. Tőlük alig pár száz méterre található a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola. Az optimalizáció részben mindhárom intézményt érinti.

A fenntartó a horizontális összevonást részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy összevonná a különböző típusú és tanítási nyelvű középiskolákat.

A város és egyes intézmények azonban a tanítási nyelv mentén való iskolaközpont-kialakítást szorgalmazzák, azaz a gimnáziumok és az alapiskolák összevonását.

Mindegyik lehetőségnek vannak támogatói és ellenzői is a városban. Itt nem csupán összevonásokról van szó, hanem az anyanyelven biztosított oktatás folytonosságáról az ipolysági térségben.

A Szondy György Gimnázium vezetése a tanítási nyelvek mentén való iskolaközpont-kialakítást szorgalmazza. „Az utolsó öt iskolai évben a diáklétszámunk nyolcvan körül mozog, érezzük azt, hogy szükségessé válik egyfajta optimalizáció, melynek során nem szűnik meg az iskola, hanem egy nagyobb egység részeként működik tovább” – nyilatkozta Felvidék.ma megkeresésére Gajdács Mónika, a Szondy György Gimnázium igazgatója.

Horizontális vagy vertikális összevonás?

Kifejtette, az optimalizáció beharangozása után 2023 novemberében Ipolyság városvezetése jött az iskolaközpont kialakításának szándékával. A tervek szerint a Szondy György Gimnázium a szomszédos épületben működő Pongrácz Lajos Alapiskolával fuzionálna és kerülne városi fenntartás alá. Az eredeti tervek szerint hasonlóan járnának el a kétnyelvű gimnáziummal és a Janko Kráľ Alapiskolával.

Gajdács Mónika hangsúlyozta: a magyar gimnázium egyetért ezzel a szándéknyilatkozattal.

A nemzetiségi iskolák megtartása, a magyar közösség megtartása és építése mellett egy meghatározott profil mentén haladhatna az iskolaközpont – ezt már Forró Noémi, a gimnázium mellett működő iskolatanács vezetője mondta. A gimnázium vezetősége mellett az iskolatanács, a szülői szövetség, valamint az alapiskola iskolatanácsa és szülői szövetsége is támogatja a város által felajánlott kezdeményezést. Erről határozat is született, mindezt a fenntartónak is elküldték.

„A leglogikusabb és a magyar nemzetiségi oktatás megtartása érdekében is az alapiskolával való összevonás a legmegfelelőbb megoldás. A magyar iskolaközpont erősítené az itteni magyar közösségeket is”

– fejtette ki a gimnázium igazgatója.

Mint már írtuk, az elmúlt hónapokban a helyi közösség különböző szinteken foglalkozott a kérdéssel. A szülők magyar és szlovák vonalon is indítottak petíciót az optimalizációval szemben. Szlovák vonalon a vertikális összevonás ellen léptek fel, emellett a szlovák gimnázium városi önkormányzati fenntartását sem támogatják. Azonban sajnos a magyar közösség egy része sem támogatja a vertikális optimalizációt. Nem mások ellen vagyunk, hanem magunkért – húzta alá Forró Noémi.

Döntés róluk, de nélkülük?

November 29-én egyfajta fordulópont állt be a kérdéskörben, Branislav Becík megyeelnök fórumon vett részt a gimnáziumban. Azonban erre az eseményre sem a városvetés, sem a képviselő-testület, sem a magyar iskolák nem kaptak meghívást. Ennek ellenére a gimnázium vezetősége és a szövetség tagjai hívatlanul jelen voltak a fórumon, és ki is fejtették a véleményüket.

A gimnázium igazgatója ezen a fórumon is felvázolta a tanítási nyelvek mentén való összevonás kezdeményezését.

A megyeelnök pozitívan reagált a felszólalásainkra, reménykeltő kijelentéseket is tett, így bízunk a pozitív folytatásban

– reflektált Gajdács Mónika a november végi fórumra.

Mint folytatta: Becík a fórumon kijelentette, támogatja az iskolaközpont létrehozását. Továbbá megegyeztek abban is, hogy januárban további tárgyalások lesznek a kérdéskörben.

Még nem dőlt el

Még semmi sincs eldöntve, jelenleg is folynak a tárgyalások. Fontos a megfelelő és átgondolt döntés, mely nagyban meghatározza a város jövőjét is.

A gimnázium több mint száztíz éves múltra tekint vissza, több ezer érettségizővel, számos jeles közéleti személyiség, a művészetekben és tudományokban elismert egykori végzőse van. Volt diákok is támogatják az iskolaközpont létrejöttét

– jelezte Gajdács.

Nem mindegy, mit tud majd felkínálni az Ipoly menti magyar közösségeknek. „Az iskolaközpont évtizedekig működhet, a jövő generációinak nevelése mellett a magyar közösséget segíti és erősíti” – mondta végezetül az igazgató.

Erős és hosszú távon fenntartható iskolák létrehozása a cél

Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a demográfiai adatokra vezeti vissza a város területén lévő tanintézmények diáklétszámából fakadó nehézségeit. „Masszív népességfogyás figyelhető meg, ez nagyban befolyásolja az iskolahálózatunkat is.

Éppen ezért fontos, hogy nagyon erős, időtálló és hosszú távon fenntartható iskolákat építsünk ki. Az iskolaközpontok jelentik a legjobb megoldást”

– magyarázta. Hozzátette, rengeteg jó példa van az ilyen összevonásokra Szlovákiában.

Mint folytatta, idén augusztusban kezdődött el az előkészületi munkafolyamat, elemzések készítése. Közös stratégiát szerettek volna kialakítani, azonban a gépezetbe némi hiba csúszott – folytatta a város polgármestere, reagálva a november végi, Becík-féle fórumra.

Időközben a szlovák vonalon való vertikális összevonás tervét elvetették. A városvezetés továbbra is kiáll az elképzelése mellett, azaz folytatja a munkát a magyar iskolaközpont létrehozása érdekében.

December 18-án volt egy újabb zárkörű találkozó, melyen a két magyar oktatási intézmény képviseltette magát, meghívott vendégek és az önkormányzat mellett.

„Az eszmecsere után arra jutottunk, hogy van értelme továbbra is iskolaközpontról gondolkodni”

– szögezte le Zachar.

Március végével mindenképpen elindul egyfajta racionalizációs folyamat – tette hozzá. A kidolgozandó koncepcióval Ipolyság egy olyan megoldási lehetőséget kínál Nyitra megyének, mely minden érintett fél számára előnyös lehet – hangsúlyozta.

Végezetül kifejtette, hogy

gyermekeink jövője érdekében stabil és erős iskolák megteremtése és fenntartása a legfőbb feladatunk.

Az optimalizációt a szakminisztérium szorgalmazza, a kivitelezés céldátuma még nem ismert. Szlovákiában végrehajtottak már ennek érdekében összevonásokat. Nyitra megyében is számos magyar, illetve magyarul is oktató gimnáziumot és szakközépiskolát érint ez a probléma.

Pásztor Péter/Felvidék.ma