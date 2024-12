Léva karácsonyi fényei

Az idei év végén is rácsodálkozhatunk a járási székhely fennmaradt történelmi központjának karácsonyi fényeire.

A városháza előtti Hősök terén újra felállították a betlehemet, mint ahogyan a karácsonyfa sem maradhatott el. Fényfüzérek sorával díszítették a főtér betonelemeit. A fényárban úszó kültéri díszek meghitté teszik a modern kivitelezésű teret.

Érdemes megcsodálni a boltok ünnepi díszbe öltözött kirakatait is. A visszafogott dekorációk némiképpen visszarepítenek bennünket a századforduló polgári Lévájára, amikor is az itt élők előszeretettel korzóztak a városközpontban. Napjainkra sajnos nagyon kevés maradt meg mindebből. Tán ezért is érdemes kicsit körbenézni a karácsony ünnepkörben a Hősök terén.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma