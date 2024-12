Blanár: Szlovákia kész aktívan hozzájárulni a békefolyamatokhoz

A szlovák diplomácia kész aktívan hozzájárulni az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindításához – jelentette be csütörtökön Juraj Blanár szlovák külügyminiszter. A bejelentésről a külügyi tárca kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

„Szlovákia következetesen szorgalmazza a békés megoldásokat, és támogat minden ilyen kezdeményezést. Ezért vettem részt idén a svájci békecsúcson is, ahol minden jelenlévő egyetértett abban, amit kormányunk is szorgalmaz, hogy a további béketárgyalásokon minden érintett félnek, így Oroszországnak is ott kell lennie” – magyarázta Blanár.

„Ezzel összefüggésben pozitív jelzésként értékeljük az orosz elnök azon kijelentését, miszerint lehetségesnek tartja, hogy a béketárgyalások egy részére Szlovákiában kerüljön sor, ami egyben reményt ad a háború, a vérontás mielőbbi befejezésére” – szögezte le a szlovák külügyminiszter.

Blanár szerint ezt a lehetőséget a szlovák kormány ukrán partnerével is tudatta az október elején Ungváron tartott kormányközi megbeszélésen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön bejelentette, hogy Szlovákia kész az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalás vendéglátói szerepét betölteni, amit Moszkva is elfogadhatónak tart. Putyin szerint erről már Robert Fico kormányfő vasárnapi moszkvai látogatása alkalmával is egyeztettek.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)