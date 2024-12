Citeradélután és könyvbemutatóval egybekötött adventi koncert Feketenyéken

Az ősz és a kalendáriumi tél kezdete kulturális programok egész sorát vonultatta fel Feketenyéken. A Csemadok Feketenyéki Alapszervezete szervezésében színi előadást, könyvbemutatókat, citeradélutánt és adventi koncertet is tartottak a községben.

Szeptember végén a Vezekényi Görbe Tükör színjátszócsoport járt a településen, amely a „Mi lesz veled, Béla?” című szatirikus művel tartott görbe tükröt a közönségnek, felhívva a figyelmet kapcsolataink ápolásának és a szeretet gyakorlásának szükségességére. A remek humorral, ízes nyelvezettel tarkított előadást követően a színjátszók kabarérészletekkel is kedveskedtek a lelkes közönségnek. November 11-én komolyabb hangvételben zajlott Zolcer János Gorbacsov titkai című könyvének bemutatója, amelyet a szerző egy előadás keretében ismertetett. A bemutatót kötetlen beszélgetés és dedikálás követte.

November 30-a a népzene, azon belül is a citerazene szerelmesei számára hozott igazi élményeket. A Hagyományok hangjai – Ének, vers és citeraszó címet viselő rendezvény célja a találkozás örömének megélése és a közönség szórakoztatása mellett a hagyományőrzés, ismeretterjesztés és a citera népszerűsítése volt.

Losonszky Margitnak, a Csemadok Feketenyéki Alapszervezete elnökének nyitóbeszédét a helyi alapiskola tanulóinak szavalatai követték. A program a diószegi Diócska citerazenekar előadásával folytatódott. A Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda tanulóiból álló, Soltó Marián és Vígh Sándor vezette csoport bár rendszeresen részt vesz a helyi és környező települések rendezvényein és a felvidéki citeratalálkozókon, Feketenyékre első ízben látogatott el. Műsorukban szatmári és dunántúli dalokkal kedveskedtek a közönségnek.

Utánuk a tízéves jubileumát ünneplő Kikelet citerazenekar mutatkozott be Felsőszeliből. A Mészáros Magdolna és Erdélyi Csaba vezette csoport tagjai a környező településeken és magyarországi testvértelepüléseken megvalósult fellépéseik után Feketenyéken is bizonyították, hogy a tíz éve fellángolt lelkesedésük a citera iránt nem lankad, s a közönségnek a „Szabad a madárnak“ című csokorral, illetve Eger környéki bordalokkal kedveskedtek. Előadásukat a frissen megalakult helyi citerazenekar, a Citerákok előadása követte.

Nemcsak a csoport premierjét ünnepelhette a község, de első alkalommal mutatták be a közönségnek azokat a citerákat is, amelyekre a Csemadok alapszervezete a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a BGA sikeres pályázata útján tett szert. A zenekar Presinszký Gellért vezetése alatt egy három népdalból álló, folyókról, tavakról szóló csokrot adott elő, amelynek – utalva a Teremtés könyvére is – „A vizek fölött” címet adták. Bár a felkészülés ideje rövid volt, a közönség nagy örömmel és elismeréssel fogadta a helyi citerazenekar fellépését. A citeradélután a diószegi Dió Héj citerazenekar előadásával ért véget. A Vígh Sándor vezette csoport a jövő évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, s az öt évtized alatt felhalmozott rengeteg tapasztalat nem csupán az általuk elnyert díjak, minősítések mennyiségében mutatkozik meg, de előadásaik színvonalában is. A többszólamú citerázás mátyusföldi úttörői Feketenyéken szatmári és erdélyi dalokból álló csokrokat mutattak be, melyeket a közönség lelkes tapssal jutalmazott.

Advent második vasárnapjának előestéjén, 2024. december 7-én immár sokadik alkalommal szervezték meg az adventi koncerttel egybekötött könyvbemutatót. A program a helyi templomban kezdődött, ahol a szentmisét követően adventi koncertet adott a környékbeli kórusok egy része.

Elsőként a Csemadok Felsőszeli Alapszervezete mellett működő Rozmaring éneklőcsoport előadását hallgathatták meg. A Mészáros Magdolna vezette csoport által előadott egyszólamú, adventi és karácsonyi népénekek a maguk tiszta, eredeti formájában is olyan erőt közvetítettek, amely igazi karácsonyi várakozással töltötte el a hallgatóság szívét. A meghitt hangulatot tovább fokozta a Hidaskürti Női Éneklőcsoport előadása, amelyben Jalsovszky Mónika kórusvezető vezénylete mellett liturgikus és népének-feldolgozások, valamint kórusművek hangzottak el.

A koncertet a Petres Csizmadia Gabriella és Presinszký Gellért vezette Ifjúsági Egyházi Énekkar előadása zárta. Az önálló műsorral csak ritkán fellépő csapat többszólamú népének-feldolgozásokat és kórusműveket adott elő.

A program Király Anikó legújabb művének, A bazilika titka című könyvének bemutatásával folytatódott a helyi kultúrházban. Az írónő első alkotása a történelmi fantasy kategóriában egy sorozat kezdő köteteként jelent meg. A könyvről, de Anikó életútjáról és a nők irodalomban betöltött szerepéről sok érdekes információ derült ki a Petres Csizmadia Gabriella vezette beszélgetés során. A tartalmas karácsonyi ajándékot keresők pedig a könyv dedikált példányára is szert tehettek.

A délutánt kötetlen beszélgetés és kis megvendégelés zárta. A résztvevők elmondása alapján igazán jóleső érzés volt egy kissé kiszakadni a karácsonyi készülődés forgatagából és gondjaiból, s a felhőtlen kikapcsolódáson túl igazi művészi élményekkel gazdagodhatott, aki ezen a napon ellátogatott Feketenyékre.

A következő nap a Mikulás ajándékozta meg a gyerekeket a vállalkozók, az önkormányzat, az iskola és óvoda, valamint a szervezetek segítségével. A karácsonyi kézművesvásárra felajánlott díszeket a nyugdíjasklub biztosította. A más szervezetek által biztosított meleg tea, forralt bor, édesség mellett a Csemadok helyi alapszervezetének vezetőségi tagjai ez évben forró csokival és süteménnyel kedveskedtek a gyerekeknek és a résztvevőknek.

Egyre bővülő programkínálatuk, s rendezvényeik növekvő száma – akár fellépők, akár nézők tekintetében – arra enged következtetni, hogy a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének a kulturális élet felpezsdítését célzó igyekezete nem hiábavaló.

Alapszervezetünk vezetősége továbbra is azon fáradozik, hogy színvonalas, a kommersz szórakoztatáson túlmutató programokkal gazdagítsa a kultúra és művészetek iránt érdeklődő feketenyékieket, illetve a Feketenyékre látogató embereket.

Presinszký Gellért, vezetőségi tag/Felvidék.ma