Mesét hoztak karácsonyi ajándékba

Különleges alkalomra gyűltek össze a Rimaszombati járásban fekvő Balogiványiban, a kultúrházban.

A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület 2014-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyar szövegfolklórral foglalkozók szakmai egyesületeként a magyar kulturális életben, valamint a hagyományok és értékek őrzésében és továbbadásában kiemelkedő szerepet töltsön be, és biztosítsa a szövegfolklórral foglalkozók érdekvédelmét, érdekképviseletét.

„Szóljon a meseszó” címmel indított akciójuk célja, hogy az élőszavas mesemondást szerte az országban elterjesszék.

Ennek érdekében a mesemondóik vándorbotot vesznek és az ország 7 régiójába elviszik az élőszavas mesemondást. Mesélnek könyvtárakban, iskolákban, művelődési házakban, idősek otthonában, kicsiknek, nagyoknak. Minden mesehalló fület megtalálnak.

Emellett karácsony közeledtével az adventi időszakban jótékonysági mesemondó felhívást is közzétettek „Mondj egy mesét ajándékba” címmel.

Adventkor az emberek szíve megnyílik, szívesen ajándékoznak. Mai fölgyorsult, anyagiassá vált világunkban az egymásra fordított minőségi idő, a figyelem, amiből talán a legkevesebb van. Ezzel a jótékonysági meseprogrammal azt szeretnék, ha a mesék erejével elcsendesülést, nyugalmat tudnának ajándékozni.

A felhívásra jelentkezhettek az arra leginkább rászoruló közösségek.

A Balogiványi Óvoda vezetője, Kovács Enikő jelentkezett a felhívásra, hogy megajándékozhassa a körülötte élőket egy mesés élménnyel.

„Egy jó karácsonyi beszédet kellett írnom, amelyben ki tudtam fejteni, hogy nem volt még nálunk ilyenre lehetőség, hogy mesemondókat fogadjunk. Nagyon szeretettem volna a gyerekeknek egy ilyen karácsonyi ajándékot kérni” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Kovács Enikő.

A pályázata sikeres lett, így december 13-án meg is valósulhatott a Mesés karácsonyváró ünnepség a balogiványi kultúrházban, ahová meghívta a cakói alapiskolásokat és a pálfalai óvodásokat is, hogy ők is részesülhessenek az ajándékban.

„Egyesületünk mesemondói évről évre az adventi időszakban önkéntesen járják az országot, mesélnek olyan rászoruló közösségekben, ahova másképp nem juthatnak el ezek a történetek. Ezért vártuk azon közösségek és intézmények jelentkezését, ahol szívesen fogadják a meséket és mesemondóinkat. Számunkra különleges öröm, ha felnőtt közösségekbe vihetünk meséket, hiszen a mesék ugyanúgy szólnak felnőtteknek, mint gyerekeknek. Ezúttal azonban gömöri kisgyerekekhez érkeztünk Balogiványiba” – nyilatkozta Fuchs Péter mesemondó, aki Rékával érkezett, s három mesét is elmondtak.

Hozzátette, hogy a mesének nagyon jó közösségépítő ereje van, s különösen nagy élmény számukra, ha határon túlra is el tudnak jönni.

Fuchs Péter 2003-ban végezte el a Hagyományok Háza Népi játszóház-foglalkozásvezető tanfolyamát, majd 2019-ben a Magyar népmese – hagyományos mesemondás képzést. A képzés elvégzése óta rendszeresen mesél fesztiválokon, iskolákban, óvodákban és a Meseszó Egyesület különböző megmozdulásain. Az Egyesület rendezvényein gyakran tart kézműves-foglalkozásokat, melyek közben mesével szórakoztatja a barkácsoló fiatalokat. 2020 óta aktív tagja a Meseszó Egyesületnek.

A budapesti Meseszó Egyesületnek felvidéki tagjai is vannak. Immár útjára indult a Felvidéki népmesemondók közösségi oldala is, hogy tájékoztatást adjon a felvidéki magyar népmesemondók fontosabb programjairól.

A Meseszó Egyesület két tiszteletbeli tagja is felvidéki, Varga Norbert és Agócs Gergely néprajzkutatók személyében, valamint rendes tagjai az egyesületnek a losonci Dósa Annamária és a kisújfalusi Szénási Veronika mesemondók.

(meseszo.hu/HE, Felvidék.ma)